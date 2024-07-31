Fenerbahçe, Lugano'yu mağlup ederek tur atladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano'yu mağlup ederek tur atladı

Fenerbahçe, Lugano\'yu mağlup ederek tur atladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 4-3 mağlup ettiği İsviçre temsilcisi Lugano'yu İstanbul'da da 2-1 mağlup ederek tur atladı. Fenerbahçe, 3. Eleme Turu'nda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

31.07.2024 01:09
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, deplasmanda 4-3 mağlup ettiği İsviçre temsilcisi Lugano'yu İstanbul'da da 2-1 mağlup etti ve tur atladı. Fenerbahçe, 3. Eleme Turu'nda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe, Lugano maçına; Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Ferdi, Dzeko 11'yle çıktı.

Lugano, 7. dakikada Mohamed Belhadj Mahmoud'un ceza sahası dışından attığı çok golle 1-0 öne geçti.

İsviçre temsilcisi 17. dakikada Aliseda'yla ikinci gole yaklaştı, 25. dakikada da Fenerbahçe'nin kalecisi Livakovic, Bislimi'nin şutunda çok kritik bir kurtarışla gole izin vermedi.

Fenerbahçe'de 31. dakikada Fred, sakatlanarak yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

İlk devrenin son beş dakikasında Fenerbahçe, Ferdi ve Tadic'le iki gol pozisyonunu değerlendiremedi.

Lugano ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fenerbahçe ikinci yarıya Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı oyuna alarak başladı.

59. dakikada Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Hakan Yandaş'ın ortasına ön direkte kafa vuruşunu yapan Edin Dzeko, topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe, beraberliği yakalamasının ardından üstünlüğe ele geçirdi. 72.dakikada Çağlar'ın vuruşu direkten döndü.

90+3 dakikada sağ kanattan ikinci yarıda oyuna giren İrfan Can'ın yaptığı ortayı Tadic arka direkte kafayla indirdi, Szymanski topu boş kaleye ağlara Fenerbahçe'ye 2-1'lik galibiyeti ve turu getirdi.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile 6 Ağustos'ta deplasmanda, 13 Ağustos'ta ise İstanbul'da karşılaşacak. Turu geçecek takım play-off turuna kalacak, play-off turunu geçen takımlar da bu sezon ilk kez 36 takımla oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi elemelerine Galatasaray direkt play-off turundan başlayacak. Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde önce play-off turunda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları 20-21/27-28 Ağustos'ta, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise play-off turu maçları 22 ve 29 Ağustos'ta oynanacak.

Grup maçlarının kura çekimi ise 31 Ağustos'ta yapılacak.

Ülke puanı artan Türkiye, Avrupa'da 9. sırada

Fenerbahçe'nin Lugano galibiyeti sonrası Türkiye'nin ülke puanı arttı.

Türkiye, ülke puanını 34.400'e çıkararak 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Fenerbahçe'nin Lugano galibiyetinin ardından ülke puanı sıralaması şöyle:

1- İngiltere - 89.160

2- İtalya - 79.160

3- İspanya - 73.989

4- Almanya - 71.660

5- Fransa - 57.736

6- Hollanda - 54.150

7- Portekiz - 48.816

8- Belçika - 42.700

9- Türkiye - 34.400

10 - Çek Cumhuriyeti - 34.350

11- İsrail 29.000

12- Norveç - 28.750

13- Avusturya - 28.200

14- İskoçya - 27.700

15- Yunanistan - 27.375

1 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Trabzonspor Slovakya temsilcisi Ruzomberok'la, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda da Başakşehir San Marino ekibi La Fiorita’yla karşılaşacak.

İlk maçları Trabzonspor deplasmanda 2-0, Başakşehir ise İstanbul'da 6-1 kazanmıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Lugano'yu mağlup ederek tur atladı - Son Dakika

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