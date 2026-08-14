Fenerbahçe'nin Lig Tarihi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe'nin Lig Tarihi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet ve yenilgi istatistiklerini paylaştı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçla başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 68 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile yaşayan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1993-1994

01.05.1994

Fenerbahçe-Samsunspor

8-1

1994-1995

20.11.1994

Fenerbahçe-Kayserispor

8-1 (İzmir'de)

1984-1985

07.10.1984

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1996-1997

25.05.1997

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1997-1998

14.12.1997

Fenerbahçe-Şekerspor

7-0

2004-2005

20.02.2005

Fenerbahçe-Kayserispor

7-0

2008-2009

14.02.2009

Fenerbahçe-Hacettepe

7-0

2017-2018

14.05.2018

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe

0-7

- En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1990-1991

26.08.1990

Fenerbahçe-Aydınspor

1-6

1960-1961

18.12.1960

Galatasaray-Fenerbahçe

5-0

1989-1990

07.01.1990

Fenerbahçe-Beşiktaş

1-5

1999-2000

27.02.2000

Gaziantepspor-Fenerbahçe

5-1

1985-1986

22.12.1985

Samsunspor-Fenerbahçe

4-0

1986-1987

02.11.1986

Samsunspor-Fenerbahçe

4-0

1986-1987

16.05.1987

Beşiktaş-Fenerbahçe

4-0

1987-1988

20.09.1987

Fenerbahçe-Eskişehirspor

0-4

1987-1988

21.11.1987

Fenerbahçe-Beşiktaş

0-4

En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1991-1992

16.05.1992

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8-4

1993-1994

01.05.1994

Fenerbahçe-Samsunspor

8-1

1994-1995

20.11.1994

Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)

8-1

1984-1985

07.10.1984

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1988-1989

25.03.1989

Eskişehirspor-Fenerbahçe

2-7

1996-1997

25.05.1997

Fenerbahçe-Denizlispor

7-0

1997-1998

14.02.1997

Fenerbahçe-Şekerspor

7-0

1960-1961

15.10.1960

Karşıyaka-Fenerbahçe

1-7

1974-1975

22.12.1974

Fenerbahçe-Göztepe

7-1

1992-1993

06.12.1992

Fenerbahçe-Karşıyaka

7-1

2002-2003

17.11.2002

Fenerbahçe-Bursaspor (Ankara)

7-1

2003-2004

23.08.2003

Fenerbahçe-Elazığspor

7-1

2004-2005

20.02.2005

Fenerbahçe-Kayserispor

7-0

2008-2009

14.02.2009

Fenerbahçe-Hacettepe

7-0

2017-2018

14.05.2018

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe

0-7

2023-2024

10.01.2024

Fenerbahçe-Konyaspor

7-1

En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1990-1991

26.08.1990

Fenerbahçe-Aydınspor

1-6

1960-1961

18.12.1960

Galatasaray-Fenerbahçe

5-0

1989-1990

07.01.1990

Fenerbahçe-Beşiktaş

1-5

1990-1991

06.10.1990

Fenerbahçe-Trabzonspor

3-5

1999-2000

27.02.2000

Gaziantepspor-Fenerbahçe

5-1

2005-2006

15.04.2006

Manisaspor-Fenerbahçe

5-3

En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1991-1992

16.05.1992

Fenerbahçe-Gaziantepspor

8-4

1988-1989

25.03.1989

Eskişehirspor-Fenerbahçe

2-7

1993-1994

01.05.1994

Fenerbahçe-Samsunspor

8-1

1994-1995

20.11.1994

Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)

8-1

2022-2023

09.10.2022

Fenerbahçe-Karagümrük

5-4

Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

2005-2006

21.08.2005

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

1-2

2005-2006

27.08.2005

Fenerbahçe-Samsunspor

5-2

2005-2006

10.09 2005

Fenerbahçe-Ankaraspor

2-1

2005-2006

18.09.2005

Beşiktaş-Fenerbahçe

1-2

2005-2006

24.09.2005

Fenerbahçe-Kayserispor

3-0

2005-2006

01.10.2005

Konyaspor-Fenerbahçe

2-4

2005-2006

15.10.2005

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü

2-1

2005-2006

23.10.2005

Malatyaspor-Fenerbahçe

0-3

2005-2006

29.10.2005

Fenerbahçe-Gaziantepspor

1-0

2005-2006

06.11.2005

Sivasspor-Fenerbahçe

2-3

2005-2006

19.11.2005

Fenerbahçe-Manisaspor

2-1

2005-2006

27.11.2005

Galatasaray-Fenerbahçe

0-1

Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, ligde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

2002-2003

08.03.2003

Galatasaray-Fenerbahçe

2-0

2002-2003

15.03.2003

Elazığspor-Fenerbahçe

3-3

2002-2003

22.03.2003

Fenerbahçe-Altay

0-1

2002-2003

06.04.2003

Adanaspor-Fenerbahçe

3-1

2002-2003

13.04.2003

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

3-3

2002-2003

16.04.2003

Denizlispor-Fenerbahçe

1-1

2002-2003

20.04.2003

Beşiktaş-Fenerbahçe

2-0

2002-2003

26.04.2003

Fenerbahçe-Samsunspor

1-1

2002-2003

03.05.2003

Bursaspor-Fenerbahçe

2-1

Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1967-1968

31.12.1967

Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu

1-0

1967-1968

07.01.1968

Şekerspor-Fenerbahçe

0-0

1967-1968

03.02.1968

Fenerbahçe-Feriköy

1-0

1967-1968

11.02.1968

Fenerbahçe-Vefa

0-0

1967-1968

18.02.1968

Fenerbahçe-Eskişehirspor

3-0

1967-1968

25.02.1968

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe

0-2

1967-1968

03.03.1968

Fenerbahçe-Galatasaray

3-0

1967-1968

09.03.1968

Fenerbahçe-Altay

1-0

1967-1968

17.03.1968

Fenerbahçe-Ankara Demirspor

0-0

1967-1968

24.03.1968

Fenerbahçe-Gençlerbirliği

0-0

1967-1968

31.03.1968

Bursaspor-Fenerbahçe

0-1

1967-1968

14.04.1968

Fenerbahçe-PTT

2-0

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

Sezon

Tarih

Maç

Sonuç

1980-1981

22.02.1981

Fenerbahçe-Galatasaray

0-1

1980-1981

01.03.1981

Trabzonspor-Fenerbahçe

0-0

1980-1981

08.03.1981

Fenerbahçe-Kocaelispor

0-0

1980-1981

15.03.1981

Altay-Fenerbahçe

0-0

1980-1981

29.03.1981

Fenerbahçe-Beşiktaş

0-1

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Lig Tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla “HAYAT 112“ butonu Bakan Çiftçi, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini duyurdu: Tek tıkla "HAYAT 112" butonu
Kazdağları eteklerinde yangın Siyah dumanlar körfezden görülüyor Kazdağları eteklerinde yangın! Siyah dumanlar körfezden görülüyor
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak
Ters kelepçe ile alındı İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması Ters kelepçe ile alındı! İşte bayrağımızı yakan o alçağın savunması
Trafikte tartıştığı kadına “Sen eskortsun“ deyince olanlar oldu Trafikte tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
İstanbul’u kilitleyen rezil görüntüler Uluorta pazarlığa tutuştular İstanbul'u kilitleyen rezil görüntüler! Uluorta pazarlığa tutuştular
Vlahovic’in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı
Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu Kızı açıkladı Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Büyük sürprizler var 8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Fenerbahçe’ye Mert Günok’tan kötü haber Kaleyi Tarık Çetin koruyacak Fenerbahçe'ye Mert Günok'tan kötü haber! Kaleyi Tarık Çetin koruyacak
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Bahar Şahin imajını değiştirdi Yeni hali şaşırttı Bahar Şahin imajını değiştirdi! Yeni hali şaşırttı
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. Yıl Dönümü Mesajı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. Yıl Dönümü Mesajı

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Erdoğan’dan AK Parti’nin 25. Yıl Dönümü Mesajı
Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. Yıl Dönümü Mesajı
11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:28
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:22
Lukaku Fenerbahçe’de ilk antrenmanına çıktı Herkes aynı yorumu yaptı
Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
09:55
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran görüntü
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü
09:48
Takımlarımız yüz güldürüyor UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
Takımlarımız yüz güldürüyor! UEFA ülke puanında Türkiye için büyük fırsat
09:47
Detaylar ortaya çıkıyor Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış
09:17
“Bakan’ı tanıyoruz, davanızı çözeriz“ diyerek vurgun yapan çeteye eş zamanlı operasyon
"Bakan'ı tanıyoruz, davanızı çözeriz" diyerek vurgun yapan çeteye eş zamanlı operasyon
09:16
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
Uçak kaçacak diye sahadan çekildiler! Rakip boş kaleye penaltı atıp kupayı kutladı
08:52
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü Dev zam pompaya yansıdı
Akaryakıtta ÖTV indirimi sevinci bir gün sürdü! Dev zam pompaya yansıdı
08:08
Tarihi konuşmaya saatler kaldı Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Tarihi konuşmaya saatler kaldı! Erdoğan 4 yeni transfere rozet takacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 15:30:53. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Lig Tarihi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.