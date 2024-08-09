Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin lig tarihindeki serüveni

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk ederek başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

09.08.2024 11:43
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk ederek başlayacak Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1 ve 7-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 66 sezonda en farklı skorlu yenilgilerini 6-1 ve 5-0 ile alan Fenerbahçe, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 8 gol atan sarı-lacivertliler, üst üste en fazla 12 karşılaşma kazandı, 3 müsabaka yitirdi.

Toplamda üst üste 31 maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşma galibiyet alamadı. Lig tarihinde 12 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, en uzun süre art arda 5 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Fenerbahçe ayrıca, kalesini üst üste 15 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 7 farkla aldı.

Sarı-lacivertlilerin en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor8-1 ( İzmir'de)
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.12.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe0-7

En farklı skorlu yenilgileri

Fenerbahçe, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgileri 5 farkla yaşadı.

Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş1-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe5-1
1985-198622.12.1985Samsunspor-Fenerbahçe4-0
1986-198702.11.1986Samsunspor-Fenerbahçe4-0
1986-198716.05.1987Beşiktaş-Fenerbahçe4-0
1987-198820.09.1987Fenerbahçe-Eskişehirspor0-4
1987-198821.11.1987Fenerbahçe-Beşiktaş0-4

En çok gol attığı maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 8 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor8-4
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)8-1
1984-198507.10.1984Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe2-7
1996-199725.05.1997Fenerbahçe-Denizlispor7-0
1997-199814.02.1997Fenerbahçe-Şekerspor7-0
1960-196115.10.1960Karşıyaka-Fenerbahçe1-7
1974-197522.12.1974Fenerbahçe-Göztepe7-1
1992-199306.12.1992Fenerbahçe-Karşıyaka7-1
2002-200317.11.2002Fenerbahçe- Bursaspor (Ankara)7-1
2003-200423.08.2003Fenerbahçe-Elazığspor7-1
2004-200520.02.2005Fenerbahçe-Kayserispor7-0
2008-200914.02.2009Fenerbahçe-Hacettepe7-0
2017-201814.05.2018Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe0-7
2023-202410.01.2024Fenerbahçe-Konyaspor7-1

En çok gol yediği maçlar

Fenerbahçe, lig tarihinde bir maçta en fazla 6 gol yedi.

Sarı-lacivertlilerin ligde en çok gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1990-199126.08.1990Fenerbahçe-Aydınspor1-6
1960-196118.12.1960Galatasaray-Fenerbahçe5-0
1989-199007.01.1990Fenerbahçe-Beşiktaş1-5
1990-199106.10.1990Fenerbahçe-Trabzonspor3-5
1999-200027.02.2000Gaziantepspor-Fenerbahçe5-1
2005-200615.04.2006Manisaspor-Fenerbahçe5-3

En gollü maçları

Fenerbahçe'nin ligdeki en gollü maçında sporseverler toplam 12 gol gördü. Aynı zamanda lig tarihinin en gollü maçında Fenerbahçe, Gaziantepspor'u 8-4 yendi.

Sarı-lacivertli takımın ligdeki en gollü maçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1991-199216.05.1992Fenerbahçe-Gaziantepspor8-4
1988-198925.03.1989Eskişehirspor-Fenerbahçe2-7
1993-199401.05.1994Fenerbahçe-Samsunspor8-1
1994-199520.11.1994Fenerbahçe-Kayserispor (İzmir)8-1
2022-202309.10.2022Fenerbahçe-Karagümrük5-4

Kazanma serisi

Fenerbahçe'nin üst üste maç kazanma serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli takım 2005-2006 sezonunun 3 ile 14. haftaları arasında rakiplerine puan kaybetmedi.

SezonTarihMaçSonuç
2005-200621.08.2005Çaykur Rizespor-Fenerbahçe1-2
2005-200627.08.2005Fenerbahçe-Samsunspor5-2
2005-200610.09 2005Fenerbahçe-Ankaraspor2-1
2005-200618.09.2005Beşiktaş-Fenerbahçe1-2
2005-200624.09.2005Fenerbahçe-Kayserispor3-0
2005-200601.10.2005Konyaspor-Fenerbahçe2-4
2005-200615.10.2005Fenerbahçe-MKE Ankaragücü2-1
2005-200623.10.2005Malatyaspor-Fenerbahçe0-3
2005-200629.10.2005Fenerbahçe-Gaziantepspor1-0
2005-200606.11.2005Sivasspor-Fenerbahçe2-3
2005-200619.11.2005Fenerbahçe-Manisaspor2-1
2005-200627.11.2005Galatasaray-Fenerbahçe0-1

Yenilgi serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde şimdiye dek üst üste en çok 3 maç yitirdi.

Sarı-lacivertliler, 62 yıllık lig geçmişinde 4 ayrı dönemde bu başarısızlığı yaşadı. 1966-1967, 1980-1981, 1992-1993, 2018-2019 ve 2021-2022 sezonlarında üst üste 3 maçtan puansız ayrıldı.

Yenilmezlik serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste yenilmezlik serisi 31 maç.

Sarı-lacivertliler, 1963-1964 sezonunun 23. haftasıyla, 1964-1965 sezonunun 19. haftaları arasında üst üste oynadığı 31 maçta rakiplerine yenilmedi.

Kazanamama serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde üst üste kazanamama serisi 9 maç oldu.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 sezonunda 23. haftadan itibaren 9 maç üst üste 3 puana hasret kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
2002-200308.03.2003Galatasaray-Fenerbahçe2-0
2002-200315.03.2003Elazığspor-Fenerbahçe3-3
2002-200322.03.2003Fenerbahçe-Altay0-1
2002-200306.04.2003Adanaspor-Fenerbahçe3-1
2002-200313.04.2003Fenerbahçe-Gençlerbirliği3-3
2002-200316.04.2003Denizlispor-Fenerbahçe1-1
2002-200320.04.2003Beşiktaş-Fenerbahçe2-0
2002-200326.04.2003Fenerbahçe-Samsunspor1-1
2002-200303.05.2003Bursaspor-Fenerbahçe2-1

Gol yememe serisi

Fenerbahçe'nin lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 12 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968 sezonunda 15 ile 26. haftalar arası kalesini gole kapadı.

SezonTarihMaçSonuç
1967-196831.12.1967Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu1-0
1967-196807.01.1968Şekerspor-Fenerbahçe0-0
1967-196803.02.1968Fenerbahçe-Feriköy1-0
1967-196811.02.1968Fenerbahçe-Vefa0-0
1967-196818.02.1968Fenerbahçe-Eskişehirspor3-0
1967-196825.02.1968MKE Ankaragücü-Fenerbahçe0-2
1967-196803.03.1968Fenerbahçe-Galatasaray3-0
1967-196809.03.1968Fenerbahçe-Altay1-0
1967-196817.03.1968Fenerbahçe-Ankara Demirspor0-0
1967-196824.03.1968Fenerbahçe-Gençlerbirliği0-0
1967-196831.03.1968Bursaspor-Fenerbahçe0-1
1967-196814.04.1968Fenerbahçe-PTT2-0

Gol yeme serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en uzun süre 16 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Sarı-lacivertliler 2019-2020 sezonunun son 15 haftasının tamamında kalesini gole kapatamadı.

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında da kalesinde gol gördü ve tek sezon baz alındığında 15, genel olarak ise 16 maçta üst üste kalesinde gole engel olamadı.

Gol atma serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde üst üste 34 maçta gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, 27'si 1988-1989 sezonunun sonunda, 7'si de 1989-1990 sezonun başında olmak üzere toplam 34 lig maçında rakip fileleri en az 1 kez havalandırdı.

Golsüzlük serisi

Fenerbahçe, lig tarihinde en fazla 5 maçta üst üste gol atamadı.

Sarı-lacivertli takım, 1980-1981 sezonunda 19 ile 23. haftalar arası gol yollarında suskun kaldı.

SezonTarihMaçSonuç
1980-198122.02.1981Fenerbahçe-Galatasaray0-1
1980-198101.03.1981Trabzonspor-Fenerbahçe0-0
1980-198108.03.1981Fenerbahçe-Kocaelispor0-0
1980-198115.03.1981Altay-Fenerbahçe0-0
1980-198129.03.1981Fenerbahçe-Beşiktaş0-1

Kaynak: AA

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