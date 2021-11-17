Üye Girişi
Fenerbahçe'nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe'nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü

17.11.2021 12:24
Fenerbahçe'nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü

Serdar Dursun'dan kritik golMin-Jae Kim'li Güney Kore iki maçı da kazandıFilip Novak, Estonya mücadelesinde 90 dakika sahada yer aldıMiha Zajc'tan 2 golDimitris Pelkas'tan asistAttila Szalai 90'ar dakika forma bulduMuhammed Gümüşkaya, U21'de forma giydiErtuğrul Çetin, U19'da görev aldıMustafa...

Serdar Dursun'dan kritik gol

Min-Jae Kim'li Güney Kore iki maçı da kazandı

Filip Novak, Estonya mücadelesinde 90 dakika sahada yer aldıMiha Zajc'tan 2 gol Dimitris Pelkas'tan asistAttila Szalai 90'ar dakika forma buldu Muhammed Gümüşkaya, U21'de forma giydiErtuğrul Çetin, U19'da görev aldı

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin milli oyuncuları, ülkelerinin milli takımlarına katkılarını sürdürdü.Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile mücadele edecek Fenerbahçe, 8 oyuncusunu milli takımlara gönderdi. Sarı-lacivertli ekipte; Serdar Dursun, Min-Jae Kim, Filip Novak, Miha Zajc, Dimitris Pelkas, Attila Szalai'nin yanı sıra U21'de Muhammed Gümüşkaya, U19'da ise Ertuğrul Çetin görev alan isimler oldu. A Milli Futbol Takımı'nda yer alan Serdar Dursun, 13 Kasım'da 6-0 galibiyetle sonuçlanan Cebelitarık maçında 5'inci golü kaydederken, 16 Kasım'daki Karadağ mücadelesinde görev alamadı. Slovenya Milli Takımı'nda görev alan Miha Zajc ise Slovakya ve Güney Kıbrıs mücadelelerinde gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin bir diğer futbolcusu Dimitris Pelkas, ülkesi Yunanistan'ın Kosova ile 14 Kasım'da oynadığı maçta 44'üncü dakikada Georgios Masouras'ın kaydettiği golün asistini yaptı.SERDAR DURSUN'DAN KRİTİK GOL2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı ile 13 Kasım'da Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olan Serdar Dursun, 81'inci dakikada Rıdvan Yılmaz'ın asistini gole çevirdi. Ay-Yıldızlı ekibin Cebelitarık karşısındaki 5'inci golünü kaydeden Serdar Dursun, karşılaşanın 90+1'inci dakikasında 1 gol daha bulsa da ofsayta takıldı. Serdar Dursun, 16 Kasım'da Karadağ ile oynanan maça yedekler arasında başladı ve süre alamadı.MIN-JAE KIM'Lİ GÜNEY KORE İKİ MAÇI DA KAZANDI2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde ülkesi Güney Kore'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile 11 Kasım'da oynadığı maçta 81 dakika görev alan Min-Jae Kim, 16 Kasım'da ise Irak ile oynanan maçta 90 dakika sahada yer aldı. Min-Jae Kim'li Güney Kore iki maçtan da galip ayrıldı.FILIP NOVAK, ESTONYA MÜCADELESİNDE 90 DAKİKA SAHADA YER ALDI2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Çekya'nın 11 Kasım'da Belarus ile oynadığı karşılaşmaya yedek soyunurken görev almadı. Tecrübeli oyuncu, 16 Kasım'da Estonya ile oynanan mücadelede ise 90 dakika sahada yer aldı.MIHA ZAJC'TAN 2 GOL2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Slovenya'nın 11 Kasım'da oynadığı Slovakya ile maçta 71 dakika forma giyen Miha Zajc, 18'inci dakikada takımının ilk golünü kaydetti. 14 Kasım'da Güney Kıbrıs ile oynanan maçta 84 dakika sahada yer alan Zajc, 48'inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.DIMITRIS PELKAS'TAN ASİST2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Yunanistan'ın 11 Kasım'da İspanya ile oynadığı maça yedekler arasında başladı 78'inci dakikada dahil oldu. 14 Kasım'da oynanan Kosova mücadelesinde 80 dakika oyunda kaldı. Pelkas, 44'üncü dakikada Georgios Masouras'ın kaydettiği golün asistini yaptı.ATTILA SZALAI 90'AR DAKİKA FORMA BULDU2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ülkesi Macaristan'ın 11 Kasım'da San Marino'yu 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika süre aldı. 15 Kasım'da Polonya ile deplasmanda oynanan maçta da 90 dakika sahada yer alan Szalai, 64'üncü dakikada sarı kart gördü.MUHAMMED GÜMÜŞKAYA, U21'DE FORMA GİYDİU21 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'ta 12 Kasım'da oynanan Belçika mücadelesinde 90'ıncı dakikada oyuna dahil oldu. 16 Kasım'da oynanan maça yedek soyunan Muhammed Gümüşkaya, forma bulamadı.ERTUĞRUL ÇETİN, U19'DA GÖREV ALDI

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'ta 13 Kasım'da oynanan Letonya mücadelesinde 90 dakika mücadele etti. 16 Kasım'da oynanan Romanya karşılaşmasında da 90 dakika sahada yer aldı.


Serdar Dursun, Güney Kore, Estonya, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek 13:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı 13:37 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı 13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz 13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 12:33 Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu 11:51 "Foyası ortaya çıkmak" nereden geliyor? İşte anlamı ve tarihi
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! 11:37 Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi 11:20 Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi

Son Dakika Haberleri
13:54 Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti
13:51 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün Beştepe'de bir araya gelecek
13:47 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider
13:36 Hande Erçel ve Kerem Bürsin 85 ülkeyi fethe çıktı
13:26 Son dakika magazin haberleri! Güncel magazin olayları
13:25 Zam sırası benzinde: Cuma günü fiyat artışı bekleniyor
13:21 Beşiktaş'ta N'Sakala kadro dışı bırakıldı
13:13 Akşener'den Erdoğan'a: Düştüğün bu ibretlik durumda, artık sen bize, ahlak konusunda ahkam kesemezsin
13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek
13:06 Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz
Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti Cyle Larin bir gecede ülke tarihine geçti         
13:54
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette 50+1 tartışmalarına değindi: O konuda değişikliğe giderse parlamento gider         
13:47
Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar Sultangazi'de sokakta oynayan çocuğa istismar         
13:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelem sürecek         
13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin tutumu doğrudan Türkiye'yi hedef almaktadır         
12:45
Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi Şenol Güneş'e Hakan Çalhanoğlu'ndan gönderme! Yükselişin sırrını verdi         
11:53
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı Üç yaşındaki Yörük kızı Müslüme kaybolmuştu, arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı         
11:25
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yuhalatmadı: Yapmayın         
11:14
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var Son Dakika: Sınır hattı alev alev! Ermenistan sınırındaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var         
10:42
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 13:58:51. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin milli oyuncuları katkılarını sürdürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement