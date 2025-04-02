Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

Fenerbahçe\'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, bu turda Konyaspor ile final bileti için kozlarını paylaşacak. Öte yandan karşılaşmanın son bölümünde yedek kulübelerinin birbirine girmesiyle maç bir süre duraksadı ve yaşananların ardından 4 kırmızı kart çıktı.

02.04.2025 22:54
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, adını yarı finale yazdırmayı başardı.

KADIKÖY HOPARLÖRLERİNDEN KEDİ SESİ YÜKSELDİ

Sarı-lacivertli kulüp, Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi sahaya çıkan rakip oyuncular için ilginç bir organizasyona imza attı. Stadyum hoparlörlerinden yükselen yavru kedi sesleri, tribünlerde de şaşkınlık yarattı. Fenerbahçe'nin bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, iki takım taraftarları arasında büyük yankı uyandırdı.

MAÇ ÖNCESİ ICARDI VE OKAN BURAK'A GÖNDERME

Ayrıca Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan Galatasaray derbisi öncesi stadyum hoparlörlerinden bu maça özel şarkılar da çaldı. Jose Mourinho'nun 'We are clean' (biz temiziz) sözleri yankılandı ve arka planında Özdemir Erdoğan'ın ünlü 'Gurbet' enstrümental olarak verildi. Ardından L-Gante ile Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın birlikte söylediği rap parçası 'Amor Verdodado' da çalındı. Ayrıca, içinde 'kanguru gibi zıplıyor herkes' sözleri geçen Gazapizm'in 'Heyecanı Yok' şarkısı da çalındı.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 10. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Çağlar Söyüncü'nün defansın arkasına atılan toptu sektirmesinin ardından önünde bulan Osimhen, ceza sahasına girer girmez vuruşu yaptı ve top ağlara gitti.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Bu golün ardından beraberlik arayan Fenerbahçe, 15. dakikada Kaan Ayhan'ın uzaklaştırmak istediği topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı itirazından bulundu. Hakem Cihan Aydın, bu itirazlara rağmen oyunun devam etmesini istedi. Aydın, VAR ile görüştükten sonra da kararını değiştirmedi.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
GÖRÜNTÜ: ATV

VAR UYARISIYLA GALATASARAY'A PENALTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kaan Ayhan'ın şutu, Filip Kostic'ten geri döndü. Galatasaraylı oyuncular, bu pozisyonda bir elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR ile kısa bir süre görüştükten sonra gelen uyarının ardından pozisyonu izlemeye ekrana gitti. Aydın, pozisyonu ekranda izledikten sonra 26. dakikada beyaz noktayı işaret etti.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
GÖRÜNTÜ: ATV

OSIMHEN PENALTIYI ATTI

Penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, topu ağlara göndererek 27. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Osimhen, böylelikle hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atmış oldu.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

BU GOLDEN SONRA FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ KARIŞTI

Nijeryalı golcünün farkı 2'ye çıkartan penaltı golünden sonra sarı-lacivertli tribünler karıştı. Ortaya çıkan görüntülerde Fenerbahçeli bir grup taraftarın kendi arasında kavga ettiği görüldü.

SZYMANSKI FARKI 1'E İNDİRDİ

Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü dev maçta ilk yarının sonunda Sebastian Szymanski'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Szymanski, karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleye doğru giden topa dokunarak ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

OFSAYT OLUP OLMADIĞI TARTIŞILIYOR

Hakem Cihan Aydın, ilk etapta yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında skoru 2-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skorunu belirledi.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

LEMINA DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da dev maça ilk 11'de başlayan Mario Lemina, karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyundan çıkmak zorunda kalan Lemina, yerini Przemyslaw Frankowski'ye bıraktı.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

YEDEK KULÜBELERİ BİRBİRİNE GİRDİ, 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmada son bölüme girilirken yedek kulübeleri birbirine girdi. çıkan olaylar sonrası güvenlik güçleri sahaya girdi ve maç bir süre durdu. Yaşananların ardından futbolcular Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz ve Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörlerinden Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi

SANCHEZ'DEN HAYATİ MÜDAHALE

Fenerbahçe beraberlik golünü bulup karşılaşmayı uzatmalara taşımak için büyük bir fırsat yakaladı. 90+11. dakikada sarı-kırmızılıların ceza sahasına gönderilen uzun topta Dzeko, topu indirdi, Skriniar karşı karşıyayken aşırttı falan Davinson topu röveşata ile çizgiden çıkarttı.

YARI FİNALDEKİ RAKİP KONYASPOR

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca sahadan 2-1 galip ayrılmayı başaran Galatasaray, yarı final biletini cebine koydu. Fenerbahçe ise bu turda turnuvaya veda etmiş oldu. Sarı-kırmızılılar yarı finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Yeşil-beyazlı takım, çeyrek finalde İskenderunspor'u 3-0 yenerek turlamıştı.

Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Türkiye Kupası, Victor Osimhen, Türkiye Kupası, Galatasaray, Cihan Aydın, Kaan Ayhan, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Elmas Şahin:
    hak eden kazandı !!! 48 7 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    Fenerbahçe yenileceğini anladı,pislik çıkarıp maça gölge düşürmeye çalıştı 43 8 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    ofsayttan atılan golfe şikebahçeyi kurtaramadı :))) 40 10 Yanıtla
  • Hüseyin Salar:
    hadi cikcikler gelin konuşun bjk nin yrrgyla gerdege girmeye benzemez.. 26 8 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Ali koç sözünde durup bu kupaya katılmamaliydın gsli hakemlere karşi duramazsın akillı olda seneye katılma bu kupaya 3 29 Yanıtla
  • Güven Kılınç:
    halı saha maçı daha iyi oynanırdi valla bu ne hata sanki Fenerbahçe ilk defa maç yapıyor. 26 2 Yanıtla
  • yılmaz teknal:
    Gs de tek oyuncu ile maç kazanıyor ..Demek ki Fb de hiç oyuncu yok...Gs yi kazandığı için Fb yi de kötü futbol için tebrik ediyorum... 21 0 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    ooohhh gene kartalimin kucagina düstüü 8 7 Yanıtla
  • HAKAN ERDUR:
    Cikcikcik kuş ötmüyor 14 0 Yanıtla
  • hikonisogizo Kaya:
    bir Fenerbahçeli olarak utandım izlerken yazklar olsun takımı ne hale getirdiniz#istifa# 13 0 Yanıtla
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