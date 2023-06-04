Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

04.06.2023 21:49

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Nicolo Zaniolo 2 golle maça damga vurdu. Fenerbahçe'nin savunmacısı Luan Peres kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, 7 yıllık ezeli rakibi karşısında maç kazanamama serisine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Aslan, şampiyon olarak çıktığı derbide ezeli rakibini farklı mağlup etti. Nicolo Zaniolo, 2 şık golle maça damga vurdu. Diğer sayı ise Icardi'den geldi.

PERDEYİ ZANIOLO AÇTI

Karşılaşmada gol perdesini Nicolo Zaniolo açtı. 28'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırttığı topta savunma arkasına sarkan Zaniolo, sert vuruşla fileleri havalandırdı.

FENERBAHÇE ŞUT ÇEKEMEDİ

Sarı-Lacivertliler, derbi karşılaşmasında ezeli rakibinin kalesine maç boyunca isabetli şut gönderemedi.

PERES KIZARDI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, 61'de gördüğü direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Arkasından koştuğu Zaniolo'yu yere düşüren Peres, soyunma odasının yolunu tuttu.

ICARDI SKORU 2-0'A GETİRDİ

Galatasaray, 72'inci dakikada yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin golüyle skoru 2-0'a getirdi. Köşe vuruşunda önüne düşen topa sol ayağıyla düzgün bir vuruş yapan Icardi, Fenerbahçe'yi yine boş geçmedi. Mauro Icardi, Galatasaray kulüp tarihinde ligde 8 maç üst üste gol atan ilk isim oldu.

ZANIOLO YİNE SAHNEDE

Aslan, 79'da Nicolo Zaniolo skoru 3-0'a getirdi. Uzun süre topu süren İtalyan yıldız, ceza sahası dışından çektiği mükemmel şutla İrfan Can Eğribayat'ı avladı. 23 yaşındaki futbolcu, derbide 2 golle yıldızlaştı. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve şampiyon Galatasaray derbiden 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

SERİ SON BULDU

Ezeli rakibine karşı taraftarı önünde 9 maçtır kazanamayan Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide bu seriye de son verdi.

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları MKE Ankaragücü oynadıkları maçın 11'ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Buruk, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Dries Mertens'in yerine Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Nicolo Zaniolo'ya görev verdi.

JESUS'TAN ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile sezonu kapatan Lincoln Henrique forma giymedi. Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Miguel Crespo ise teknik heyetin tercihi nedeniyle kadroda yer almadı. Jorge Jesus, salı günü oynanan Antalyaspor maçında 11'de forma giyen İrfan Can Kahveci'nin yerine Diego Rossi'yi sahaya sürdü.

JESUS, ARDA GÜLER'İ OYUNDAN ALDI

Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, 65'inci dakikada genç yetenek Arda Güler'i oyundan aldı. Arda'nın yerine oyuna Emre Mor dahil oldu.

51 BİN TARAFTAR STADI DOLDURDU

Bu sezon iç saha karşılaşmalarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde de tribündeki yerini aldı. Nef Stadyumu tribünlerini tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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