Galatasaray, Liverpool ile Yeniden Karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Liverpool ile Yeniden Karşılaşacak

27.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile eşleşti. İki takım daha önce 5 kez karşılaştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği İngiliz takımı Liverpool'a karşı geçmişte aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 play-off etabına yükseldi. Bu turda İtalyan temsilcisi Juventus ile eşleşen Galatasaray, ilk maçı sahasında 5-2 kazanırken, deplasmanda uzatmalar sonunda 3-2 mağlup olsa da adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda bu sezon ikinci haftada iç sahada 1-0 yendiği Liverpool ile eşleşti.

Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.

İki takım 5 kez karşılaştı

İki takım, uluslararası turnuvalarda daha önce 5 mücadele etti.

Galatasaray ile Liverpool, tamamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 3 kez eşleşti ve 5 müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 galibiyet alırken, Liverpool 1 kez kazanabildi. İki karşılaşma ise berabere bitti.

İlk eşleşme, 2001-2002 sezonunda ikinci tur grup aşamasında gerçekleşti. İngiltere'deki ilk maç golsüz sona ererken, İstanbul'daki maç 1-1 beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasındaki ikinci eşleşme ise 2006-2007 sezonunda yaşandı. Grup aşamasındaki iki müsabaka da 3-2'lik skorla sona erdi. Galatasaray, deplasmanda mağlup olduğu Liverpool'u İstanbul'da yenmeyi başardı.

Son eşleşme ise bu sezon lig etabında yaşandı. İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 1-0 yenerek rakibini evine boş gönderdi.

Sarı-kırmızılı takım, Liverpool ile iç sahada yaptığı 3 maçta yenilgi yüzü görmezken 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. "Cimbom" bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

İngiliz takımlarıyla 26 kez karşılaştı

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26 kez mücadele etti.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 338 maçın 26'sında İngiliz takımlarıyla karşı karşıya geldi.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Manchester City ile eşleşti.

"Cimbom", söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 9 beraberlik alırken, 11 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 29 gole karşılık kalesindeki 48 gole engel olamadı."

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda 5 galibiyet aldı, 3 yenilgi yaşadı. Beş müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip fileleri 17 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı deplasmanda sadece 1 kez kazanabildi.

İç sahada 13, deplasmanda 12 ve tarafsız sahada 1 kez olmak üzere İngiliz takımlarıyla 26 defa karşılaşan sarı-kırmızılılar, aldığı 6 galibiyetin 1'ini dış sahada, 4'ünü sahasında, 1'ini ise tarafsız sahada elde etti.

"Cimbom" İngiltere'de çıktığı 12 mücadelede ayrıca 3 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçların 6'sında gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, 12 kez fileleri havalandırırken, rakiplerinin 27 golüne engel olamadı. Galatasaray, rakip sahadaki 12 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatmayı başardı."

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, Manchester United ile yaptı.

İki ekip arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ile beş, Chelsea ile dört, Arsenal ile üç, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer, Tottenham ve Manchester City ile birer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı."

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
13 Eylül 1978UEFA KupasıGalatasaray-West Bromwich Albion1-3
27 Eylül 1978UEFA KupasıWest Bromwich Albion-Galatasaray3-1
20 Ekim 1993Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray3-3
3 Kasım 1993Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
28 Eylül 1994Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United0-0
7 Aralık 1994Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray4-0
28 Eylül 1999Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray1-0
20 Ekim 1999Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea0-5
6 Nisan 2000UEFA KupasıGalatasaray-Leeds United2-0
20 Nisan 2000UEFA KupasıLeeds United-Galatasaray2-2
17 Mayıs 2000UEFA Kupası (Final)Galatasaray-Arsenal0-0
20 Şubat 2002Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray0-0
26 Şubat 2002Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-1
27 Eylül 2006Şampiyonlar LigiLiverpool-Galatasaray3-2
5 Aralık 2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool3-2
19 Eylül 2012Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray1-0
20 Kasım 2012Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United1-0
26 Şubat 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Chelsea1-1
18 Mart 2014Şampiyonlar LigiChelsea-Galatasaray2-0
1 Ekim 2014Şampiyonlar LigiArsenal-Galatasaray4-1
9 Aralık 2014Şampiyonlar LigiGalatasaray-Arsenal1-4
3 Ekim 2023Şampiyonlar LigiManchester United-Galatasaray2-3
29 Kasım 2023Şampiyonlar LigiGalatasaray-Manchester United3-3
7 Kasım 2024UEFA Avrupa ligiGalatasaray-Tottenham3-2
30 Eylül 2025Şampiyonlar LigiGalatasaray-Liverpool1-0
28 Ocak 2026Şampiyonlar LigiManchester City-Galatasaray2-0

Türk takımlarına karşı Liverpool
Liverpool, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 13 kez karşılaştı.
"Kırmızılar", tarihinde Avrupa kupalarında Galatasaray ile 5, Beşiktaş ve Trabzonspor ile dörder kez karşı karşıya geldi. Galatasaray karşısında sadece 1 kez kazanabilen Liverpool, ikişer kez de beraberlik ve yenilgi yaşadı. İngiliz temsilcisi, Trabzonspor eşleşmelerinde 3 galibiyet, 1 yenilgi, Beşiktaş eşleşmelerinde ise ikişer galibiyet ve mağlubiyet aldı.
Söz konusu maçlarda 22 gol atan Liverpool, kalesinde 12 gol gördü.
İngiliz temsilcisinin 2007-2008 sezonunda sahasında Beşiktaş karşısında aldığı 8-0'lık galibiyet ise, Türk futbol tarihinin en ağır yenilgilerinden biri durumunda.
Müzesi kupalarla dolu
Dünya futbolunun en önemli takımlarından biri olan Liverpool, tarihinde 14 uluslararası şampiyonluk yaşadı.
UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı 4 kez kazanan "Kırmızılar" UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 kez mutlu sona ulaştı. Liverpool, "Kupa 1"in en ikonik finallerinden birini 2005'te İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbolseverlere yaşattı. İngiliz temsilcisi, İtalya'nın Milan takımı karşısında ilk yarısını 3-0 geride kapattığı finalde ikinci yarı geri dönüş yaptı. Normal süresi ve uzatmaları 3-3 sona eren mücadelede seri penaltı atışlarını 3-2 alan Liverpool, kupayı müzesine götürdü.
Üç kez UEFA Kupası'nı, 4 kez UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool, 1 kez de FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı aldı.
Liverpool ayrıca Premier Lig'de 20, İngiltere Kupası'nda 8, İngiltere Lig Kupası'nda 10, İngiltere Süper Kupası'nda ise 16 kez şampiyonluk elde etti.
Premier Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kaldı
Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool, son şampiyon ünvanıyla mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de bu sezon rakiplerinin gerisine düştü.
"Kırmızılar" 27 haftası geride kalan ligde 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 45 puanı bulunan Liverpool, lider Arsenal'in 16 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. İyi bir sezon geçirmeyen Slot'un öğrencilerinin, gelecek sezon Premier Lig'den UEFA Şampiyonlar Ligi kotası alabilmesi için üst sıralara tırmanması gerekiyor.
Yaz transferinde yarım milyar avro harcadı
İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon avronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.
Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu yıl 6 sezonluk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele ediyor.
Birçok yıldız futbolcunun top koşturduğu İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretleri ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon avro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon avro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan 120 milyon avroya Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon avro ödeyen "Kırmızılar" Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon avroya aldı.
Kadrosu
Liverpool'un UEFA listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman
Savunma: Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Conor Bradley, Andy Robertson, Jaremie Frimpong
Orta saha: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Ryan Gravenberch
Forvet: Alexander Isak, Muhammed Salah, Federico Chiesa, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha.
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Liverpool ile Yeniden Karşılaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miçotakis’in ’Türkiye sınırı’ hamlesi Yunanistan’ı karıştırdı Miçotakis'in 'Türkiye sınırı' hamlesi Yunanistan'ı karıştırdı
Karaköy’de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı
Instagram’da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek Instagram'da intiharla ilgili tekrarlı aramalar yapan gençlerin ebeveynlerine uyarı gönderilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Şehir merkezinde kayak yaptı Şehir merkezinde kayak yaptı
16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı O anlar kameralarda 16 yaşındaki çocuk akranına yapmadığını bırakmadı! O anlar kameralarda
Yan bakışıyla tanınan Chloe’nin son halini görmelisiniz Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
Ölüm tehlikesi olan akım Ölüm tehlikesi olan akım
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
Marketten alınan ekmeği suya tuttu Çıkan sonuç tüyler ürpertici Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı Hasan Şaş, Galatasaraylı yıldızın kalemini kırdı
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: “Yanlış anlaşıldım“ Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
Afganistan: Pakistan’a ait askeri tesisleri vuruyoruz Afganistan: Pakistan'a ait askeri tesisleri vuruyoruz
Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım Bakan Gürlek açıkladı: Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede yeni adım
Oyunculuğu bırakıp EYT’li olmuştu Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı Oyunculuğu bırakıp EYT'li olmuştu! Fenomen dizinini yıldızı uzun süre sonra ortaya çıktı
’’Hu Der Hacılar’’ dünyayı kasıp kavuruyor: ABD’li işçiler bile eşlik etti ''Hu Der Hacılar'' dünyayı kasıp kavuruyor: ABD'li işçiler bile eşlik etti
Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı Ford, yazılım hatası nedeniyle 4 milyondan fazla aracını geri çağırdı
Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem
Uğurcan Çakır’dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum Uğurcan Çakır'dan imalı paylaşım: Ben de sizi sevmiyorum
Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı Hakan Çalhanoğlu, Inter ile ipleri tamamen kopardı
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Yalova’da Baca Ailesine Saldırı: 36 Yıl Hapis İsteniyor Yalova'da Baca Ailesine Saldırı: 36 Yıl Hapis İsteniyor

15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
15:25
Liverpool ile eşleşen Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Liverpool ile eşleşen Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:36
Yol bitti, göl başladı Konya’dan Antalya’ya sörf yaptı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı
14:17
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
13:56
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı
13:55
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
13:53
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada
İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
13:16
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
13:16
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
13:07
ABD’nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu
12:56
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
12:56
Savaş sırasında bomba görüntü O anları cep telefonuyla kaydettiler
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
12:45
Türkiye barış diplomasi için devrede Peş peşe görüşmeler
Türkiye barış diplomasi için devrede! Peş peşe görüşmeler
12:37
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama
12:26
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
12:03
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza
PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
11:54
Savaş büyüyor Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban’ın üst düzey ismi öldürüldü
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın üst düzey ismi öldürüldü
11:24
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan’ın son hali
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali
11:18
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler
11:12
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 16:14:08. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray, Liverpool ile Yeniden Karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.