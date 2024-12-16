Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini son dakika golüyle 4-3 yendi. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü.

16.12.2024 23:00  Güncelleme: 23:47
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini son dakikada bulduğu golle 4-3 yenmeyi başardı.

KAAN VE BARIŞ DÖNDÜLER

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kaan Ayhan 4, Barış Alper Yılmaz ise 1 resmi maçın ardından sahaya çıktı. Son olarak ligin 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçında forma giyen Kaan, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikişer karşılaşmada görev yapamadı. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında rakibi Rey Manaj'ın darbesiyle sakatlanan Barış Alper de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçını kaçırdı.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

MELO, RAMS PARK'TA: "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPTI

Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi. Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı. Brezilyalı futbolcunun tribüne çıkıp megafonu eline alarak "Fener ağlama" tezahüratı yapması da dikkat çekti. Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Maçın 8. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

TRABZONSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Maçın 17. dakikasında Trabzonspor durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Cham'ın ortasında kafayı vuran Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

YUNUS'TAN MÜTHİŞ GOL

Maçın 29. dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza alanı dışından uzak köşeye müthiş bir vuruş yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

BANZA HATAYI AFFETMEDİ

Maçın 51. dakikasında Trabzonspor durumu 2-2'ye getirdi. Topun kontrolünde auta çıkmasını isteyen Abdülkerim'in hatasından faydalanan ve topu kazanan Simon Banza, çaprazdan yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 55. dakikasında Trabzonspor 3-2 öne geçti. Simon Banza'nın ceza alanında kafayla indirdiği topa kale önünde kafayı vuran Ozan Tufan, takımını 3-2 öne geçirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

POZİSYON SONRASI TARTIŞMA

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GALATASARAY, PENALTIDAN ATTI

Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı. Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı. 1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi. Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Nwakame'ye 65. dakikada yaptığı hareketin ardından Macar oyuncu, sarı kart gördü. Üst üste 4 lig maçında sarı kart gören Sallai, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

CİMBOM'UN GALİBİYET GOLÜ 90+8'DE GELDİ

Maçın 90+8. dakikasında Galatasaray 4-3 öne geçti. Trabzonspor'da Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşmayı 4-3 Galatasaray kazandı.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

ASLAN, NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray (41)
  • 2- Fenerbahçe (35)
  • 14- Trabzonspor (16)
Galatasaray, Trabzonspor\'u 4-3 mağlup etti

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Galatasaray, Yunus Akgün, Ozan Tufan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (37)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ali koç ve hacıosmanoğluna rağmen tebrikler Galatasaray 108 10 Yanıtla
    Mr Murat deniz:
    Gsnin penaltısı penaltı değildi. Tsnin golü de dışardan geliyor. Ama maç uzatmalara gidince TS atakları kesildi. Gs de kart görmesi gereken futbolcular var. Tebrik etmiyorum sizi Böyle şampiyon olacaksanız biz almayalım 6 23
    Galatasaray Spor kulübü:
    Ali beyin takım taraftarı böyle olur zaten 4 3
  • Mehmet Ali:
    Hala anlamıyorsunuz değil mi ey kuş camiası... Siz doğruya doğru demedikçe adil olmadıkça gnahların bedelini ödemeye devam edeceksiniz. Dışardan top çevirmeler, birçok maçta rakiplere kırmızı GS lehine penaltıları vermemeler... Kul olarak ne yaparsanız yapın bir kere kötülükle şkeyle kazanırsın, sonra yıllarca lnetlenirsin... ALLAH var ALLAH... Siz adil olmayıp kötüolmaya devam ettikçe şampiyon GS olacak :)))) 82 9 Yanıtla
  • Murat seker :
    Maçı seyretmeyenler burada ilginç yorumlar yapıyor o nedenle bir dirhem ilerlemeyiz aziz nesin doğru söylemiş maç İngiltere ayarında oynandı tsnin attigi üçüncü golun aut olmasi gerekiyordu tamamı çizgiyi geçmişti yalnızca bir sefer gösterildi buda çok ilginç tarafsız olan yorum yapmadan bir kere iyice izlesin 80 6 Yanıtla
  • Ali Arat:
    yorumlara bakiyorumda fenerlilere cok koymus 71 9 Yanıtla
  • Osman Ege:
    Koymuşuz 52 18 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Hiç sevmem etmem Galatasaray'ı hepte eleştiririm ama BJK'li olarak böyle takımı tebrik ederim.. 57 8 Yanıtla
  • Hüseyin Salar:
    hem trabzona h em hakemlere en çokda fenerlilere koymuşuz.. 47 9 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    hakem maçı katletti resmen kafasında saç kalmamış ama çok tecrübesiz eze eze şampiyon galatasaray olacak 49 6 Yanıtla
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