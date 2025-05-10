Galatasaray, Trabzonspor\'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Süper Lig'in 35. hafta maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0 üstünlükle tamamladı.
Galatasaray, Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.
Karşılaşmada ilk tehlike Trabzonspor'dan geldi. Maçın 5. dakikasında gelişen Trabzonspor hücumunda Mustafa Eskihellaç, sol kanat çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çıkardı.
Dakika 13'te bu kez konuk ekip etkili geldi. Gelişen Galatasaray hücumunda Sallai ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen markaj halindeyken topa sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Uğurcan yakın köşeye gelen topun sahibi oldu.
Trabzonspor, 38. dakikada gole çok yaklaştı. Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Edin Visca vurdu, Muslera topu penaltı noktasına harika çeldi. Ardından boşta kalan topa bu kez de Cham vurdu ancak Muslera yeniden harika bir kurtarışla topu çıkarmayı başardı.
Karşılaşmanın 44. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Trabzonspor hücumunda Visca savunma arkasına sarktı, Muslera kalesinden açılarak müdahale etti ve Visca yerde kaldı. Muslera, rakibine müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Pozisyonu inceleyen VAR, Atilla Karaoğlan'ı VAR monitörüne çağırdı. Monitörün başına gelen Atilla Karaoğlan incelemenin ardından Visca'nın pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirledi.
İlk yarının uzatma anları oynanırken Bordo-mavililer direği geçemedi. Trabzonspor hücumunda Visca ceza sahası içi sol tarafından içeriye ortaladı. Milli oyuncu Okay Yokuşlu ön direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.
İkinci yarıda baskısını artıran Galatasaray çok etkili geldi. Sarı-kırmızılıların kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim ceza alanında topa kafayla vurdu. Uğurcan üstüne gelen topu klas bir kurtarışla kornere çeldi.
Lider Galatasaray, aradığı golü 66. dakikada buldu. Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, iyi yükselerek sağ üst köşeye sert bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Cimbom farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan çevrilen topu Yunus Akgün indirdi. Topun gelişine çok sert vuran Morata, Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen golü attı ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümü iki takımın karşılıkları ataklarıyla geçti ancak maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 86 yaparak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılar, gelecek hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek.
Trabzonspor ile Galatasaray, hafta içinde de Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. İki ekip arasındaki final maçı 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı - Son Dakika
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