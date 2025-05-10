Galatasaray, Trabzonspor\'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Süper Lig'in 35. hafta maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan maçı Galatasaray, 2-0 üstünlükle tamamladı.

İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray, Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

İLK TEHLİKE TRABZONSPOR'DAN

Karşılaşmada ilk tehlike Trabzonspor'dan geldi. Maçın 5. dakikasında gelişen Trabzonspor hücumunda Mustafa Eskihellaç, sol kanat çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çıkardı.

UĞURCAN, OSIMHEN'E İZİN VERMEDİ

Dakika 13'te bu kez konuk ekip etkili geldi. Gelişen Galatasaray hücumunda Sallai ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen markaj halindeyken topa sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Uğurcan yakın köşeye gelen topun sahibi oldu.

MUSLERA'DAN HARİKA KURTARIŞLAR

Trabzonspor, 38. dakikada gole çok yaklaştı. Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Edin Visca vurdu, Muslera topu penaltı noktasına harika çeldi. Ardından boşta kalan topa bu kez de Cham vurdu ancak Muslera yeniden harika bir kurtarışla topu çıkarmayı başardı.

TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI

Karşılaşmanın 44. dakikasında ev sahibi ekip penaltı bekledi. Trabzonspor hücumunda Visca savunma arkasına sarktı, Muslera kalesinden açılarak müdahale etti ve Visca yerde kaldı. Muslera, rakibine müdahalesinin ardından sarı kart gördü. Pozisyonu inceleyen VAR, Atilla Karaoğlan'ı VAR monitörüne çağırdı. Monitörün başına gelen Atilla Karaoğlan incelemenin ardından Visca'nın pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirledi.

TRABZONSPOR DİREĞE TAKILDI

İlk yarının uzatma anları oynanırken Bordo-mavililer direği geçemedi. Trabzonspor hücumunda Visca ceza sahası içi sol tarafından içeriye ortaladı. Milli oyuncu Okay Yokuşlu ön direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. İlk yarı 0-0 eşitlikle bitti.

SON ANDA UĞURCAN ÇAKIR

İkinci yarıda baskısını artıran Galatasaray çok etkili geldi. Sarı-kırmızılıların kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim ceza alanında topa kafayla vurdu. Uğurcan üstüne gelen topu klas bir kurtarışla kornere çeldi.

GALATASARAY GOLÜ BULDU

Lider Galatasaray, aradığı golü 66. dakikada buldu. Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim Bardakcı, iyi yükselerek sağ üst köşeye sert bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

MORATA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Karşılaşmanın 84. dakikasında Cimbom farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol kanattan çevrilen topu Yunus Akgün indirdi. Topun gelişine çok sert vuran Morata, Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen golü attı ve skor 2-0 oldu. Karşılaşmanın geri kalan bölümü iki takımın karşılıkları ataklarıyla geçti ancak maçta başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.

1 PUAN ALIRSA ŞAMPİYON

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 86 yaparak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı 8'e çıkardı. Sarı-kırmızılar, gelecek hafta Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde ligde 25. şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor ise 46 puanda kaldı. Bordo-mavililer, gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek.

KUPADA DA KARŞILAŞACAKLAR

Trabzonspor ile Galatasaray, hafta içinde de Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. İki ekip arasındaki final maçı 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.