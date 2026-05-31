Hakan Safi'den Fenerbahçe'ye Transfer Müjdesi

31.05.2026 15:05
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Antalya'daki kongrede 2 yerli, 3 dünya yıldızı transferi açıkladı.

FENERBAHÇE Başkan Adayı Hakan Safi, Antalya'da kongre üyeleriyle buluştu. Transfer çalışmalarına ilişkin ipuçları veren Safi, "2 yerli ve milli sporcu transfer edeceğiz. 2 de belki de 3 dünya yıldızı getireceğim" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Antalya'da bir otelde düzenlenen programda Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve kongre üyeleriyle buluştu. Yaklaşan seçim öncesi projelerini anlatan Safi, kulübün hem kısa vadeli sportif başarılarını hem de uzun vadeli mali ve kurumsal hedeflerini açıkladı. Kongrenin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Hakan Safi, tüm kongre üyelerini sandığa gitmeye davet etti. Fenerbahçelilerin her zaman kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Safi, "Fenerbahçeli, her şartta kulübünün menfaatleri doğrultusunda hareket etmiştir, kongrede de oy verip herkesin aynı duruşu sergileyeceğinden eminim" dedi.

Hakan Safi, Fenerbahçe'nin marka değerini artıracak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, kulübün ekonomik gücünü büyütecek adımlar atacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin sahip olduğu potansiyelin tam anlamıyla kullanılmadığını ifade eden Safi, kulübün sportif ve ekonomik anlamda yeniden zirveye taşınacağını dile getirdi.

'EN İDDİALI KADROLARDAN BİRİNİ KURACAĞIZ'

Adaylık sürecine koşulsuz şekilde girdiklerini belirten Safi, aylardır hem şampiyonluk hasretini sona erdirmek hem de kulübü geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını söyledi. Fenerbahçe'nin mali yapısını zorlamadan güçlü bir kadro oluşturacaklarını dile getiren Safi, "Aylardır Fenerbahçe'nin hem kısa vadede şampiyonluk hasretini gidermek hem de kulübümüzü 2050 yılına hazırlamak için projelerimizi geliştiriyoruz. Kısa vadede yapacağımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihin en iddialı kadrolarından birini kuracağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız. Bunun için ben ve arkadaşlarım finansal güce sahibiz" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL BIRAKMAYACAĞIZ'

Konuşmasında milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine değinen Safi, "Türkiye'de olmayan bir şeyi yaptık. Kerem Aktürkoğlu transferini imaj hakları kontratıyla gerçekleştirdik. Geçen yıl da transfer gündemindeydi. Milli takımımızın önemli oyuncularından biri. Bu süreçte önemli çalışmalar yaptık. Fenerbahçemizin de kıymetli oyuncusu" dedi. Transfer limitleriyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Safi, göreve gelmeleri halinde mali engellerin aşılacağını belirterek, "Nasıl geçmişte çözdüysek bu limit sorunlarını, ben sizlere söz veriyorum, hepsini tek tek çözeceğiz. Fenerbahçe'nin önünde hiçbir engel bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'1 MİLYON METREKARELİK YENİ ALANLAR KAZANDIRACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek projeler hazırladıklarını belirten Safi, kulüp tarihinin en büyük gayrimenkul hamlelerinden birini gerçekleştireceklerini söyledi. Safi, "Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin görmediği büyüklükte, 1 milyon metrekarelik yeni alanlar kazandıracağız. Bu alanları geliştirerek Fenerbahçe markası altında değerlendireceğiz. Buradan elde edilecek gelirlerin tamamı kulübümüze kalacak. Fenerbahçe'nin ekonomik gücünü çok daha farklı bir seviyeye taşıyacağız" dedi.

'MARKA DEĞERİNİ 1 MİLYAR AVROYA ÇIKARACAĞIZ'

Fenerbahçe'nin mevcut gelirlerinin yaklaşık 350 milyon avro seviyesinde olduğunu belirten Safi, bu rakamı önce 500 milyon avroya ardından da 1 milyar avro seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kulübün mevcut durumda kaynak sorunu yaşamadığını vurgulayan Safi, sürdürülebilir mali yapı oluşturmanın öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi. Safi, "Real Madrid'in üzerine çıkacağız. Real Madrid'in taraftar gücü de Fenerbahçe kadar güçlü değil hem. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden tüm dünyaya göstereceğiz" sözlerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ YENİDEN DİNLEMEK İSTİYORUZ'

Camia içerisinde yaşanan tartışmaların sona ermesi gerektiğini söyleyen Safi, Fenerbahçe'nin artık geleceğe odaklanması gerektiğini belirtti. Safi, "Şampiyonlar Ligi müziğinin yeniden stadımızda çalınması lazım. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışan hedefler bunlar. Sürekli geçmişi konuşuyoruz ama artık geleceği konuşmamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi yeniden hak ettiği yere taşıyacağız" dedi. Kulüp içinde birlik ve beraberlik çağrısı yapan Safi, camianın ayrışmalardan uzak durması gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden hatırlamamız gerekiyor. Bizim kaderimiz ikinci olmak değil. İlk hedefimiz futbol takımını şampiyon yapmak" diye konuştu.

'FENERBAHÇE'NİN KADERİ İKİNCİLİK DEĞİL'

Son yıllardaki sportif tabloyu eleştiren Safi, Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bugünkü sonuçlarla bağdaşmadığını söyledi. Safi, "Benim gençliğimde Fenerbahçe her alanda öndeydi. Şampiyonluk sayılarında da öndeydi, stadyumuyla da öndeydi. Bugün geldiğimiz noktada Fenerbahçe'ye ikinci olmak başarı gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu kulübün kaderi bu değil. 120 yıllık tarihimize yakışan hedefler için göreve talibiz" dedi. Göreve gelmeleri halinde önceliklerinin sportif başarı olacağını belirten Safi, "İlk yıl hedefimiz futbol takımını şampiyon yapmak. Fenerbahçe'nin her branşta başarılı olmasını istiyoruz ancak öncelikle taraftarımızın özlediği şampiyonluğu yeniden yaşatacağız. Kadromuzu güçlendirecek çalışmalarımız sürüyor" ifadelerinde bulundu.

'2 YERLİ VE MİLLİ SPORCU, 2 DÜNYA YILDIZI GETİRECEĞİM'

Konuşmasının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlayan Safi, yeni sezona ilişkin önemli transfer mesajı verdi. Yabancı basının da çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Safi, "Zaten yabancı basın bizi takip ediyor, oradan da haber oluyor. Ama size ipucu verdim. 2 yerli, milli sporcu transfer edeceğiz. 2, belki de 3 dünya yıldızı getireceğim" dedi.

Kongre üyelerini seçimde oy kullanmaya davet eden Safi, "Bu iş yürek işi, cesaret işi, iletişim işi. Tüm üyelerimizi sandıklara davet ediyoruz. Fenerbahçe'nin namusuna sahip çıkalım. Sandıktan çıkacak her sonuç başımızın tacıdır. Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: DHA

