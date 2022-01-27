Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu, Siyah-Beyazlılar'ın üst üste 2 sezon yaşadığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi başarılarında eski başkan Fikret Orman ve Umut Güner'le birlikte önemli işler yapmıştı.
Beşiktaş ve Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak kabul edilen Pepe'nin imzasında Şafak Mahmutyazıcıoğlu hazır bulunmuştu. Beşiktaşlılar Pepe müjdesini o fotoğrafla almıştı.
Beşiktaş'tan silahlı bir saldırıda hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu için başsağlığı:
"Eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
Camiadan ve taraftarlardan gelen Mahmutyazıcıoğlu paylaşımları:
Son Dakika › Spor › Her anı Beşiktaş! Silahlı saldırıyla öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'dan kalan son kareler... - Son Dakika Spor