İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor? - Son Dakika
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İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

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The Telegraph, Trabzonspor'un Mohamed Salah transferinin ardından Türk kulüplerinin yüksek profilli futbolcuları nasıl kadrolarına katabildiğini mercek altına aldı. İngiliz gazetesi; net maaş sistemi, kulüplerin nakit akışı, sponsorluklar ve transfer gelirlerini öne çıkarırken Süper Lig'in futbolcular açısından giderek daha uygulanabilir bir seçenek haline geldiğini değerlendirdi.

Trabzonspor'un Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından İngiliz basınından The Telegraph, Türk futboluyla ilgili kapsamlı bir inceleme yayımladı.

Gazetenin yazarlarından Mike McGrath, Türk kulüplerinin yüksek kalibreli futbolcuları nasıl transfer edebildiğini İngiliz okuyucularına aktardı.

Yazıda Salah'ın Türkiye'ye gelişinde karşılaştığı ilgiye de dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi öncesinde Çarşamba günü İstanbul'a gelişine ait görüntüler, Süper Lig'e geçişin cazibesini gözler önüne seriyor: Binlerce taraftar yeni kahramanlarını havalimanında karşılıyor. Salah, sağlık kontrolünü tamamlayıp iki yıllık sözleşmeyi imzalarken her adımı takip edildi. Ancak son sezonlarda Türkiye'yi seçen her yüksek profilli transferler için işler yolunda gitmedi. Artık tartışmasız olan husus, temsilcileri piyasayı değerlendirirken Türkiye'nin oyuncular için daha uygulanabilir bir seçenek olarak görülmesidir."

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

SUUDİ ARABİSTAN YERİNE TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİ

The Telegraph, Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından Suudi Arabistan'dan ilgi gördüğünü ancak Trabzonspor'a transfer olduğunu belirtti. İncelemede ayrıca Suudi Profesyonel Ligi'nden birçok yüksek profilli futbolcunun sözleşmelerinin sona ermesinin ardından ayrıldığına dikkat çekildi.

Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum, Chris Smalling, Jhon Durán, Marcelo Brozovic, Franck Kessié ve Abdoulaye Doucouré'nin de kulüplerinden ayrılan futbolcular arasında olduğu ifade edildi.

TROSSARD, AKE VE GREENWOOD ÖRNEĞİ

İngiliz gazetesi, Türk kulüplerinin transfer piyasasındaki hareketliliğine de dikkat çekti. "Mason Greenwood, Nathan Aké ile birlikte Fenerbahçe'de yer alıyor. Beşiktaş ise Arsenal ile Premier League şampiyonluğunu kazandıktan sadece birkaç ay sonra Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı" ifadelerine yer verildi.

İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor?

TÜRKİYE NEDEN BU KADAR CAZİP?

The Telegraph'ın incelemesinde Türkiye'nin futbolcular açısından cazip hale gelmesindeki önemli nedenlerden birinin maaşların net olarak ödenmesi olduğu belirtildi. Salah'ın Trabzonspor'da sezon başına en az 14,5 milyon sterlin kazanacağı ve bu rakamın bonuslar eklenmeden önceki net geliri olduğu ifade edildi.

Gazete, Trabzonspor ile yapılan sözleşmenin İngiltere'de haftalık 500 bin sterlinden fazla kazanmaya denk bir gelir olarak tanımlanabileceğini yazdı. Bir Türk menajerin değerlendirmesine de yer verilen haberde, "Temelde paralarını net alıyorlar. Vergi sorumlulukları yok, vergilerini kulüp ödüyor" ifadeleri aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A RAKİP

İncelemede, bu durumun Türkiye'de gelir vergisi bulunmadığı anlamına gelmediğinin altı çizildi. Kulüplerin bordronun bu kısmıyla ilgilendiği ve bu yapının Süper Lig'i net maaşlar açısından Suudi Arabistan'a doğrudan rakip haline getirdiği değerlendirmesi yapıldı.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yeni sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, Suudi Profesyonel Ligi'nde futbolcular için yapılan büyük harcamaların ve kazançlı sözleşmelerin genel olarak düşüş eğiliminde olduğu belirtildi.

Bruno Fernandes'in bir yıl önce Orta Doğu'da oynama teklifinden söz ettiği ancak Manchester United'da kaldığı, Kevin De Bruyne'nin ise serbest oyuncu olarak Napoli'ye gittiği ifade edildi.

The Telegraph, sekiz yıl sonra Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya odaklanan Suudi Arabistan için ideal bir transfer olabileceğini belirttiği Salah'ın Türkiye'yi tercih ettiğine dikkat çekti.

"DÖRT BÜYÜKLERİN 1 MİLYAR EURODAN FAZLA BORCU VAR"

İngiliz gazetesi, Türk kulüplerinin bu transferlerin maliyetlerini nasıl karşılayabildiğini de inceledi. Yazıda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un toplamda 1 milyar euronun üzerinde borca sahip olduğu ancak futbolculara yüksek maaşlar ödemelerine imkan sağlayan bir nakit akışlarının bulunduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN ARAZİ SATIŞLARINA DİKKAT ÇEKTİ

The Telegraph, Galatasaray'ın yaptığı arazi satışlarının kulübe büyük katkı sağladığını yazdı. Anlaşmaların rakamlarının açıklanmadığı ancak 400 milyon sterlinin üzerinde olduğunun bildirildiği ifade edildi. Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadyumu'nun isim haklarını da sattığı ve stadın şu anda Rams Park olarak bilindiği hatırlatıldı. Geçen sezon Liverpool karşısındaki galibiyet golünün ise bir dönem Chelsea'ye transferi gündeme gelen 75 milyon euroluk Victor Osimhen'den geldiği belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GELİRLERİNE VURGU

İncelemede Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un Türkiye'nin en zengin ailelerinden birine mensup olduğu belirtilerek, bunun kulübün ekonomik gücünde etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı. Fenerbahçe'nin futbolcu keşfetme ve yüksek kârlarla satma konusunda da başarılı olduğu belirtilirken Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro karşılığında Brighton'a, Arda Güler'in ise 28 milyon euroya Real Madrid'e transfer olduğu hatırlatıldı.

SALAH TRANSFERİNDE SPONSORLUK DETAYI

The Telegraph, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin sponsorluklar aracılığıyla finanse edilmesinin beklendiğini yazdı. Trabzonspor'un Türk Hava Yolları ve elektrikli otomobil üreticisi Togg ile anlaşmalarının bulunduğuna dikkat çekildi. Salah'ın imzasından hemen sonra Türk Hava Yolları'nın Kahire ile Trabzon arasında doğrudan uçuşların başlayacağını duyurduğu da incelemede yer aldı. Trabzonspor'un ayrıca transfer piyasasında elini güçlendirmek amacıyla Christ Inao Oulai'yi 26 milyon euro karşılığında Fiorentina'ya sattığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN FUTBOLDAKİ İTİBARI DEĞİŞİYOR

The Telegraph, geçmişte Türkiye'ye transfer olmanın genellikle futbolcuların kariyerlerinin son dönemleriyle ilişkilendirildiğine dikkat çekti. Robin van Persie'nin Manchester United ile Premier League şampiyonluğu yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olması ve Darius Vassell'in 2009 yılında Ankaragücü'ne geldiğinde taraftarlar tarafından karşılanması örnek gösterildi.

Geçmişte futbolcuların maaşlarının geciktiği veya tam ödeme alamadığı yönünde hikayelerin bulunduğuna da değinildi. Oyuncuların sakatlanması ya da gözden düşmesi durumunda kulüplerin tam ödeme yapmamak için gerekçe aradığı durumların yaşandığı ifade edildi.

Buna karşılık futbolcuların üç ay boyunca ödeme alamaması durumunda bonservislerini alarak ayrılmalarına imkan sağlayan bir kuralla korunduğu belirtildi.

ZAHA VE EDERSON ÖRNEKLERİNİ VERDİ

İngiliz gazetesi, Türk kulüplerinin üç yıl önce ses getiren transferler için büyük bir hamle yaptığını ancak bu transferlerin tamamının uzun ömürlü olmadığını da yazdı. Wilfried Zaha'nın 2023'te bonservissiz olarak Galatasaray'a katıldığı ancak bir sonraki sezon Lyon'a, geçen sezon ise Major League Soccer ekiplerinden Charlotte FC'ye kiralandığı hatırlatıldı.

Brezilyalı kaleci Ederson'un da Manchester City'den transfer olduktan sadece bir sezon sonra Fenerbahçe'den ayrılmak istediğinin yaygın şekilde bildirildiği belirtildi. Ederson'un José Mourinho döneminde kulübe getirildiği, Mourinho'nun ise sezonun başlarında görevden alındığı ifade edildi.

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Son Dakika Spor İngilizler Salah transferini mercek altına aldı: Türkler bu transferleri nasıl yapıyor? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    CHP ye arka çıkmadınız engiliişler 1 0 Yanıtla
  • Su Ya Su Ya:
    ucuz ucuz bir sürü futbolcu alacağına bir osimen al bir Salah al veya bir greenwood al mantığı artık Türk futbolunda ileri çıkmış durumda..... 1 0 Yanıtla
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