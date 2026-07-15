İngiltere - Arjantin Dünya Kupası Yarı Finali

İngiltere, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde son şampiyon Arjantin'le karşı karşıya geliyor.

Bu akşam TSİ 22.00'de Atlanta Stadyumu'nda oynanacak maçta Amerikalı hakem Ismail Elfath düdük çalacak.

Kazanan takım Pazar günkü finalde İspanya'nın rakibi olacak.

1966'daki zaferin ardından geçen altmış yılda İngiltere yalnızca iki kez Dünya Kupası yarı finaline yükseldi; ilki 1990 İtalya Dünya Kupası'nda, ikincisi ise sekiz yıl önce Rusya'da düzenlenen turnuvadaydı.

Arjantin ise kupayı üst üste ikinci kez kaldırmak istiyor.

Atlanta'daki yarı final, iki ülke arasındaki tarihi rekabeti yeniden alevlendirirken, geçmişten gelen olaylar ve tartışmalarla da ayrı bir önem taşıyor.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nın finalisti olan İngiltere bu maçları İtalya ve İspanya'ya kaybetti.

Teknik direktör Thomas Tuchel ve oyuncular, 60 yıl sonra ilk kez İngiltere'yi Dünya Kupası finaline taşımak istiyor.

İngiltere, son olarak finale 1966'daki Dünya Kupası'nda yükselmiş ve İngiltere'de yapılan turnuvada kupayı kaldırmıştı.

İngiltere'nin 'hep yaklaşan ama başaramayan' hikâyesi sona erecek mi?

İngiltere son yıllarda büyük turnuvalarda istikrarlı sonuçlar aldı. Ancak bu başarılar hiçbir zaman kupayla taçlanmadı.

Üst düzey futbolda önemli olan tek şey kupalar ve İngiltere, uzun süredir buna ulaşmanın eşiğinde kalıyor.

2018 Dünya Kupası'nda Moskova'daki yarı finalde uzatmalarda Hırvatistan'a 2-1 mağlup olarak elendi.

Ardından Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen Euro 2020 finali geldi. Temmuz 2021'de Wembley'de oynanan finalde İngiltere yine benzer bir senaryo yaşadı.

İngilizler kupayı penaltılarla İtalya'ya bırakmanın üzüntüsünü yaşadı.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere Fransa'ya elendi. Maviler bu turnuvada finale çıkan güçlü bir ekipti.

EURO 2024'e uzanan yol ise zaman zaman sıkıcı olarak görülen bir futbolun ardından geldi. Berlin'deki finalde İngiltere, İspanya'ya 2-1 yenilerek bir kez daha kupaya ulaşamadı.

Maç öncesi basın toplantısında Thomas Tuchel, bu kez farklı bir son beklediklerini söyledi ve "Artık son damlasına kadar mücadele etmek istiyoruz. Bir sonraki adımı atmak istiyoruz" dedi.

Tuchel, takımın atmosferinden de memnun olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kamptaki enerjiyi gerçekten çok seviyorum. Oyuncular çok heyecanlı ve çok hırslı. Bu maç için tam da ihtiyacımız olan şey bu."

Altmış yıllık tartışmalar ve bitmeyen rekabet

İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası yarı finalini, İngiltere'nin 1990'da Batı Almanya'ya veya 2018'de Hırvatistan'a karşı oynadığı yarı finallerden ayıran en önemli unsur, iki ülke arasındaki tarihi rekabet.

Bu rekabet 1966 Dünya Kupası'na kadar uzanıyor.

İki takımın Wembley'de oynadığı çeyrek final, Arjantin kaptanı Antonio Rattin'in kırmızı kart görmesiyle hafızalara kazındı.

Hem yetenekli hem de hırçın kişiliğiyle tanınan Rattin'in oyundan atılması, Arjantinli futbolcuların sahayı terk etmeyi düşünmesine kadar varan büyük bir krize yol açtı.

11 Temmuz'da 89 yaşında hayatını kaybeden Rattin sonunda sahayı terk etmeye ikna edildi. Ancak yaşanan gerginlik yıllarca sürdü.

Geoff Hurst'ün attığı son dakika golüyle İngiltere kazanırken, teknik direktör Alf Ramsey oyuncularının Arjantinli futbolcularla forma değiştirmesine izin vermedi ve rakiplerini daha sonra ünlü şekilde "hayvanlar" olarak nitelendirdi.

İki ülke 1986 Dünya Kupası'nda Meksika'daki Azteca Stadı'nda yeniden karşılaştı.

Dört yıl önce yaşanan Falkland Savaşı'nın gölgesinde oynanan bu çeyrek final, Diego Maradona'nın tarihe geçen "Tanrı'nın Eli" golü ve ardından attığı olağanüstü ikinci gol nedeniyle futbol tarihinin en unutulmaz maçlarından biri oldu.

Arjantin maçı 2-1 kazandı ve turnuvanın sonunda Dünya Kupası'nı kaldırdı.

Fransa 1998'de oynanan son 16 turu ise yine klasikler arasına girdi.

David Beckham, Diego Simeone'ye yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördü.

Henüz 18 yaşındaki Michael Owen ise attığı muhteşem golle dünya futbolunun yeni yıldızlarından biri haline geldi.

Ancak maç penaltılara gitti ve kazanan yine Arjantin oldu. İngiltere bir kez daha Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İki takım dört yıl sonra Japonya'nın Sapporo kentinde grup aşamasında yeniden karşı karşıya geldi.

Bu kez sahne Beckham'indı.

Beckham ilk yarıda penaltıdan attığı golle İngiltere'ye galibiyeti getirdi.

Ancak Arjantin cephesi uzun süre itiraz etti. Michael Owen'ın, Mauricio Pochettino'nun müdahalesi sırasında kendini yere bıraktığını savundular.

Thomas Tuchel, bu tarihi rekabetin farkında olduklarını söyledi.

"Bu, iki büyük futbol ülkesi arasındaki çok büyük bir rekabet.

"Tarihin önemsiz olduğunu söyleyebilirim ama bundan emin değilim. Oyuncular bunun farkında. Bir eşleşme bu kadar çok unutulmaz ana sahne olmuşsa, bunun sıradan bir futbol maçı olduğunu söyleyemezsiniz."

2006 Dünya Kupası'nda Arjantin forması giyen teknik direktör Lionel Scaloni de benzer görüşte.

"Geçmişe dair hepimizin hikâyeleri var. Bu tarih her şeyi çok daha duygusal hale getiriyor."

İngiltere açısından bu mücadeleyi diğer yarı finallerden ayıran da tam olarak bu tarihsel arka plan.

İngiltere son 60 yılda birçok unutulmaz maç oynadı. Ancak Arjantin'i yenmeleri halinde bu zafer hepsinin önüne geçecek ve Pazar günü İspanya ile oynanacak Dünya Kupası finalinde tarihi bir başarı kazanma fırsatı doğacak.

Messi faktörü

Bu Dünya Kupası, Lionel Messi'nin son Dünya Kupası olabilir.

Messi, Katar 2022'de kupayı kazanarak kariyerindeki en büyük hayalini gerçekleştirmiş, böylece 2014'te Almanya'ya kaybedilen final başta olmak üzere geçmişte yaşadığı büyük hayal kırıklıklarını geride bırakmıştı.

Bugün 39 yaşında olmasına rağmen Messi hâlâ olağanüstü yeteneğini koruyor.

Eskisi kadar hareketli olmasa da zekâsı ve tekniğiyle oyunun kaderini değiştirebiliyor.

Bu Dünya Kupası'nda şimdiye kadar kat ettiği mesafenin yüzde 47'sini yürüyerek tamamladı. Bu oran, turnuvadaki tüm saha oyuncuları arasında en yüksek oran.

Ancak Messi hâlâ Arjantin'in en büyük ilham kaynağı.

İkinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma arzusu da hâlâ çok güçlü.

Bunun en net örneği, son 16 turunda Mısır karşısında yaşandı.

Arjantin 2-0 geriye düşmüş ve turnuvaya veda etmenin eşiğine gelmişti.

Ancak son 11 dakikada üç gol atarak maçı kazandı.

Messi, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Hem takım arkadaşlarının hem de Arjantin halkının umutlarını taşıyan isim yine oydu.

Thomas Tuchel de Messi'nin önemini şu sözlerle anlattı:

"Messi inanılmaz biri. Başardıkları, kalitesi ve liderliği için artık söylenecek söz kalmadı."

"O, oynadığı her takımın lideri ve en önemli oyuncusu. Bu Arjantin takımı için de aynı durum geçerli."

Kane ve Bellingham İngiltere'yi taşıyor

İngiltere tarih yazmaya çok yakın.

Bu noktaya gelmelerinde Jude Bellingham ve Harry Kane'in performansı belirleyici oldu.

Thomas Tuchel ise dünyanın en saygın teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor.

2021 yılında Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken eleme maçlarındaki başarısını kanıtlayan Alman teknik adam, bu tür karşılaşmaları oynamaktan büyük keyif aldığını her fırsatta dile getiriyor.

İngiltere bu Dünya Kupası'nda 13 gol attı.

Bu gollerin 12'si Jude Bellingham ve Harry Kane'den geldi.

Takım adına gol atan diğer tek isim ise Hırvatistan karşısında 4-2 kazanılan ilk maçta son golü atan Marcus Rashford oldu.

Bu tablo, İngiltere'nin Kane ve Bellingham'a fazla bağımlı olduğunu düşündürebilir.

Ancak aynı zamanda iki yıldız oyuncunun kariyerlerinin en formda dönemlerinden birini yaşadığını da gösteriyor.

İngiltere zaman zaman zorlandı.

Ancak Arjantin de kusursuz değildi.

Arjantin, eleme aşamalarında Yeşil Burun Adaları, Mısır ve İsviçre karşısında zorlu anlar yaşadı ve bu engelleri son anda aşmayı başardı.

İngiltere gibi Arjantin de birçok kez uçurumun kenarından döndü.

Thomas Tuchel'in umudu ise bu kez Arjantin'in aynı şekilde kurtulamaması ve İngiltere'nin 60 yıl sonra yeniden Dünya Kupası finaline yükselmesi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .