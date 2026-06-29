İsmail Kartal: Şampiyonluk için birlik şart - Son Dakika
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İsmail Kartal: Şampiyonluk için birlik şart

İsmail Kartal: Şampiyonluk için birlik şart
29.06.2026 11:14
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, şampiyonluk hedefi için birlik çağrısında bulundu.

'Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız'

'Transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var'

'Yabancı kuralı bence sağlıklı değil'

'Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı'

'Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum'

Doğukan DEMİRKIRDI/ DÜZCE, - Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerin yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Topuk Yaylası kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Taraftarların isteklerini bildiğini ve bunun için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden İsmail Kartal, "Taraftarlarımız hücum eden, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan bir takım görmek ister. Bu oyun, oyuncuların sahada daha fazla efor verdiği ama daha mutlu oldukları bir oyun. Taraftarların ne istediğini biliyorum. Biz de bu yolda gece gündüz çalışıyoruz. Fenerbahçe ruhunu ortaya koyan, kabullenmeyen bir takım yaratmaya çalışıyorum. Hem güzel futbol hem güzel sonuçlarla inşallah şampiyon oluruz" sözlerini sarf etti.

'ŞAMPİYON OLACAKSAK HEP BERABER OLMALIYIZ'

Eski Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile teknik direktörlük görevi için iki kez görüştüklerini belirten Kartal, "Bu sene tek bir hedefimiz var, o da şampiyon olmak. Eski futbolcu arkadaşlarım ve yorum yapan kardeşlerimize de sesleniyorum. Birlik olmalıyız. Onlar da bir gün buraya gelebilir. Eleştiriler yapıcı olmalı, hoşgörüye ihtiyaç var. Şampiyon olacaksak hep beraber olmalıyız. Omuz omuza bu takımı desteklemeliyiz. Bugün ben olurum, yarın burada onlar olacak" ifadelerini kullandı.

'TRANSFERLE İLGİLİ NETLEŞTİRDİĞİMİZ BAZI ŞEYLER VAR'

Transfer çalışmalarından bahseden tecrübeli teknik adam, "Şu anda transferle ilgili netleştirdiğimiz bazı şeyler var. Yönetimimiz çalışıyor. Gerekli takviyeler için raporumu verdim. Takip ettiğimiz, temasta olduğumuz oyuncular var. Elimizde çok oyuncu var. Doğal olarak gitmesi gerekenler olacak. Şu anda memnunum ama Dünya Kupası devam ediyor. Bazı oyuncular teklif alıp gitme durumunda olabilir. Bunların hepsi Dünya Kupası'ndan sonra netleşecek. Takımı 21'indeki ilk maça elimizdeki oyunculara göre hazırlamaya çalışıyoruz" sözlerini kullandı.

'İRFAN CAN KAHVECİ VE JAYDEN OOSTERWOLDE BU SEZON BİZİMLE OLACAK'

Takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu ancak çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Kartal, "İrfan Can Kahveci ve Jayden Oosterwolde bu sezon bizimle olacak. Gidenler tabii olacak. Elimizde çok fazla yabancı oyuncu var ve 10+4 kuralı yürürlükte. Tüm bunları masaya yatırarak teknik ekiple, oyun sistemimize uygun hangi oyuncularla yola çıkmalıyız diye düşünüyoruz. Bıraktığımız yerden nasıl devam etmeliyiz, onu planlıyoruz" dedi.

65 yaşındaki teknik adam sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Milli takımdaki oyuncularımızla 5 Temmuz'da beraber olacağız ve Avusturya kampına gideceğiz. Şu anda 30 kişi çalışıyoruz. Çalışmalardan gayet memnunum. Rakibimiz Gornik Zabrze iyi bir takım, kolay bir takım değil. Milli takımdan gelenler olacak. İlk turu geçmenin derdindeyiz."

'NOTERE TUTANAK TUTTURDUK'

Diego Carlos'un sağlık kontrolleri ve kampa katılmaması hakkında konuşan Kartal, "Diego Carlos, İtalya'da Como'da oynadı. Fena bir sezon geçirmedi. Kiralık gitti, gelmedi. Notere tutanak tutturduk. Cihan Bey ve Oğuz Çetin Hoca ile toplantı yaptık. Kiralık oyuncular Avrupa'da oynadığında kontratlarında madde oluyormuş. '30 Haziran'da bitiriyor' diye bir durum var ama biz ne olur ne olmaz diye tutanak tutturduk" sözlerini sarf etti.

'YABANCI KURALI BENCE SAĞLIKLI DEĞİL'

Yabancı kuralı için hem 10+4 hem de 12+2 kuralına göre hazırlıklar yaptıklarını söyleyen İsmail Kartal, "Yabancı kuralı bence sağlıklı değil. 12+2 olması herkes için biraz daha avantajlı gibi. Zor gibi, elimizde çok oyuncu var. Kararımızı veriyoruz. Başkanımız da bize tam destek veriyor. 12+2 herkes için daha elzem gibi duruyor. 10+4 olursa da biz planlarımızı buna göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AZİZ BAŞKAN VE YÖNETİM FEDERASYONDA AĞIRLIĞINI KOYACAKTIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Yeni sezonun adaletli bir sezon olmasını istediklerini vurgulayan Kartal, "Aziz Başkan ve yönetim saha dışıyla ilgilenecekler. Onlar federasyonda ağırlığını koyacaktır diye düşünüyorum. Bu sene saha dışında hiçbir şeyin eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Hakemlerimiz doğru düzgün maçlar yönetsinler. Futbolun oynanmasına daha fazla izin versinler. Biz kimseden fazladan bir şey istemiyoruz. Biz adalet istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'AYKUT KOCAMAN ÇALIŞSAYDI BENİM İÇİMDE BİR BURUKLUK OLMAZDI'

Kendisi göreve gelmeden önce Aykut Kocaman isminin de geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kartal, "Aykut Hoca benim çok sevdiğim yakın bir arkadaşım. O göreve gelseydi onun kadar mutlu olur ve sevinirdim. Çok dürüst, çalışkan bir insandır. Bu camianın bir evladıdır ve başarılı bir antrenördür. Aykut Kocaman çalışsaydı benim içimde bir burukluk olmazdı. Bu, nasip kısmet işi. Aykut Hoca yerimde olsaydı onun kadar ben de mutlu olurdum. Kendisiyle en son ben göreve gelmeden önce konuşmuştuk. Aykut Hoca, bundan önceki dönemde hak ettiği şekilde devam etmesi gerekirken devam ettirilmedi. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama bunun muhatabı ben değilim. Ben buraya geriye dönük bazı şeyleri konuşmaya değil, başarının parçası olmak için geldim" dedi.

'ESKİ FUTBOLCULARIMIN HEPSİYLE GÖRÜŞÜYORUM'

Eski futbolcularının hepsiyle görüştüğünü aktaran İsmail Kartal, "Oğuz Çetin eski takım arkadaşım. Her dakika beraberiz. Eski futbolcularımın hepsiyle görüşüyorum. Tadic, iki günlüğüne İstanbul'a ziyarete gelecek. Tadic 45 yaşına kadar oynar. Dün Djiku aradı. Hepsi ziyarete gelecekler. Buradaki futbolcularla da görüşüyorlarmış. Emre Kartal üzerinden daha çok konuşuyorlar" sözlerini dile getirdi.

'BENİM KENDİ EKİBİMLE ALDIĞIM PUAN, OYNATTIĞIM FUTBOL ORTADA'

65 yaşındaki teknik adam sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Bu eleştiriler normal. Buraya geçmiş dönemde çok büyük, dünya çapında antrenörler geldi. Kimi kaçtı gitti, kimi diğerleriyle kavga etti. Benim kendi ekibimle aldığım puan, oynattığım futbol ortada. Kuyt geldi, Marmara Üniversitesinden bir profesör aldım yanıma. Emre Kartal geldi, oğlum. Fenerbahçe altyapısında 10 yıl futbol oynamış, kaptanlık yapmış. Profesyonel futbol oynadı. Marmara Üniversitesi BESYO'yu bitirdi. İngiltere'ye gönderdim, dili öğrendi, güzel bir İngilizcesi var. Antrenör diploması aldı. Futbol oynamış, futbolun üniversitesini bitirmiş. Ancelotti'nin oğlu birinci yardımcısı. Onun başlangıcı üç sene önce Ali Koç ile oldu. Ben istemedim gelmesini ama Ali Bey, 'Ben istiyorum.' dedi. Emre'nin bu göreve gelmesinin nedeni benim oğlum olması değil. Futbol oynamış, eğitimini tamamlamış, antrenörlük lisanslarını almış ve kendini bu işe hazırlamış olmasıdır. Ben de bu yetkinliği gördüğüm için ekibimde yer verdim."

'CHERIF ATLETİZMİ İYİ OLAN GENİŞ ALAN OYUNCUSU'

Geçtiğimiz sezonun sonlarında eleştirilerin odak noktası olan Sidiki Cherif hakkında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik adam, "Cherif eleştiriliyor, genç bir oyuncu. Atletizmi iyi olan bir geniş alan oyuncusu. 20 küsur milyona transfer edilmiş. Bu paralar bence yüksek paralar. Bu, kulüplerde bir tıkanıklık yaratabilir. O anki şartlarda o oyuncuya ihtiyaçları olduğunu düşündüler sanırım, orasını ben bilemiyorum" sözlerini sarf etti.

'TARAFTARLARIMIZDAN SABIRLI OLMALARINI İSTİYORUZ'

Yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj gönderen İsmail Kartal, "Taraftarlarımıza vereceğim mesajlarım olacak. Başkanımızla da konuştuk. Taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını istiyoruz. Her ne olursa olsun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Taraftar bu sene 91'inci dakikada gol atacakmışız gibi takımı destekleyecek. Üç sene önce son İstanbulspor maçında hafta içi tüm taraftarlarımızı maça davet ettim ve 50 bin kişi geldi. Fenerbahçe tarihinde bir ilk oldu. Şampiyonluğu kaybetmemize rağmen hepsi oyuncularımızı alkışladı, bu çok değerliydi. 'Şampiyon olmasanız da sizden razıyız.' dediler. Bu sene de aynı şeyi yaratmak istiyoruz ama bu sefer şampiyon olacağız" dedi.

'BU SENE DAHA ÇEKİŞMELİ, GÜZEL BİR LİG OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Çok çekişmeli ve güzel bir lig olacağına vurgu yapan Kartal, "Galatasaray kadrosunu koruyor. Onlar da 12+2 çıkarsa iki tane oyuncu almak istiyorlar, basından okuduğum kadarıyla. Beşiktaş, İtalyan hocayla yapılanma içinde. Trabzonspor ise Fatih Tekke ile ivme yakaladı. Bu sene daha çekişmeli, güzel bir lig olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan teknik direktör İsmail Kartal, takımını birçok farklı formasyonda sahaya sürmeyi düşündüğünü de aktardı.

Milli takım hakkında değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Milli takım, Türk futbol tarihinin en iyi jenerasyonu bence. Hepsi Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynuyor. Bu az rastlanır bir durum. Ben çeyrek ya da yarı final bekliyordum. Olmadı ama nedenlerini tartışmak bize yakışmaz. Orada meslektaşımız var, saygısızlık olur. Milli takıma bu sonuç yakışmadı. Büyük beklenti vardı çünkü. Çeyrek ya da yarı final yapabilecek güçte oyuncularımız var. Daha iyisini yapabilirlerdi."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor İsmail Kartal: Şampiyonluk için birlik şart - Son Dakika

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