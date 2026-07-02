İsmail Köybaşı Futbolu Bıraktı

SÜPER Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayan Göztepe'de 4 sezondur kaptanlık yapan 37 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı aktif futbolculuk kariyerini resmen sonlandırdı. Hem saha içinde sergilediği performansla hem de saha dışında gösterdiği davranışlarla camianın en sevdiği isimlerin başında gelen İsmail Köybaşı, 2007 yılında başladığı futbolculuğunda birçok başarı yakaladı. Gaziantepspor'da profesyonelliğe imza atan İsmail, ilk olarak 2009 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 7 sezon boyunca top koşturan İsmail, o dönem gösterdiği performansla A Milli Takımı'nın da değişmezleri arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta 1 şampiyonluk, 1 de Ziraat Türkiye Kupası mutluluğu yaşayan İsmail, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de 3 sene top koşturduktan sonra İspanya'nın yolunu tutan deneyimli oyuncu, kısa bir süre Granada'da görev yaptı. 2020-2021 sezonunda tekrar Türkiye'ye dönen İsmail, Çaykur Rizespor'da kariyerini sürdürdü. Ertesi sezon Trabzonspor'un yolunu tutan İsmail Köybaşı 1 sezon oynadığı bordo-mavililerde 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2022-2023 sezonunda ise İsmail son durağı olacak Göztepe'ye imza attı.

FARKLI GÖREVLERE GETİRİLECEK

4 sene boyunca İzmir ekibinde görev yapan Köybaşı, 2023-2024'te 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayıp Göz-Göz'ün Süper Lig'e dönmesinde önemli katkılar sağladı. Özellikle son 2 senede zaman zaman sakatlıklar geçiren İsmail çok fazla forma şansı bulamasa da saha dışındaki tavırlarıyla gençlere büyük örnek oldu. Taraftarın da en çok sevip, saygı duyduğu isimlerin başında gelen İsmail'in Göztepe macerası ise bitmedi. İsmail Köybaşı'nın sarı-kırmızılılarda farklı görevlere getirileceği açıklandı.

KULÜPTEN VEDA MESAJI

Göztepe Kulübü yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kaptanımız İsmail Köybaşı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalama kararı almıştır. Göztepe forması altında sergilediği mücadele, profesyonellik, liderlik ve karakterle kulübümüze değerli katkılar sunan kaptanımız İsmail, saha içindeki performansının yanı sıra saha dışındaki duruşu, çalışma disiplini ve örnek kişiliğiyle de takımımızda önemli bir iz bırakmayı başardı. Sarı-kırmızılı formamızla geçirdiği süre boyunca Göztepe'nin değerlerini en iyi şekilde temsil eden kaptanımıza, futbolculuk kariyerindeki tüm emekleri ve kulübümüze olan bağlılığı için teşekkür ediyoruz. İsmail Köybaşı'nın Göztepe hikayesi burada sona ermiyor. Kaptanımız, yeni dönemde kulübümüz bünyesinde üstleneceği görevle şanlı armamıza katkı sunmaya devam edecektir."

ANKERSEN: ÇOK ÜYÜK KATKI VERDİ

Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen de İsmail Köybaşı için mesaj yayınladı. Ankersen İsmail Köybaşı'nın Göztepe'ye çok büyük katkılar verdiğini belirterek, "İsmail Göztepe'de geçirdiği süre boyunca deneyimli bir futbolcudan çok daha fazlası oldu. Her gün kulübümüzün değerlerini sahaya ve hayata yansıtan gerçek bir profesyoneldi. Karakteri, çalışma disiplini ve liderliği takımızın üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Sahadaki performanslarının ötesinde, genç oyuncularımıza örnek olması ve oluşmasına katkı sağladığı takım kültürü, en büyük katkılarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN DEĞERLİ OLMAYA DEVAM EDECEK'

Ankersen, İsmail Köybaşı'nın Göztepe yolculuğunun süreceğini ifade ederek şu şekilde konuştu:

"İsmail Köybaşı futbolculuk kariyerini noktalarken, kaptanımızın Göztepe'deki yolculuğunun devam edecek olmasından ayrıca büyük mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, bilgisi ve liderliği kulübümüzde üstleneceği yeni görevde ve geleceğimizi şekilllendirme yolunda bizim için çok değerli olmaya devam edecek. İsmail'e futbolculuk kariyeri boyunca gösterdiği adanmışlık, profesyonellik ve bağlılık için teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemde de Göztepe'ye önemli katkılar sunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."

SEPİL: HER ZAMAN ÖRNEK OLDU

Göztepe'nin Onursal Başkanı Mehmet Sepil, İsmail Köybaşı'nın camiada her zaman örnek alınacak biri olduğunu vurguladı. Sepil, "Bugün sadece başarılı bir futbolcuyu değil; karakteri, duruşu, çalışkanlığı ve örnek sporcu kimliğiyle Göztepe'mizde derin izler bırakan çok değerli bir yol arkadaşımızı profesyonel futbolculuk kariyerinden uğurluyoruz. İsmail Köybaşı, sahada gösterdiği mücadele kadar saha dışında temsil ettiği değerlerle de Göztepe ailesinin her zaman örnek isimlerinden biri oldu" dedi.

'TÜM BRANŞLARIMIZDA GÖREV ALACAK'

Kulübün İsmail'e veda etmediğini kaydeden Mehmet Sepil, "Formamızı giydiği her gün, genç futbolcularımıza ve camiamıza örnek olmayı başardı. Ancak bu bir veda değil. Çünkü İsmail'in Göztepe'ye olan aidiyeti ve katkısı, bundan sonra kulübümüzde üstleneceği yeni görevle, sadece futbolda değil, tüm olimpik branşlarımızda devam edecek. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Kulübümüze kattığın her şey için teşekkür ederim İsmail. Yeni yolculuğunda da aynı karakterin, aynı çalışkanlığın ve aynı liderliğinle Göztepe'ye değer katacağına yürekten inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

MANCE: ÇOK CESUR BİR FUTBOLCUYDU

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance ise İsmail Köybaşı ile gurur duyduklarını dile getirdi. Mance açıklamasının devamında şu sözleri söyledi: "Son dört yılda Göztepemiz için yaptığın her şeyden dolayı büyük bir gurur duyuyorum. Süper Lig şampiyonluğu yaşadıktan sadece iki ay sonra, o dönem ikinci ligde mücadele eden bir kulübe katılma meydan okumasını kabul etmen çok cesur bir karardı. Bu karar, bize nasıl bir insan olduğunu daha ilk günden gösterdi. Günümüz futbol dünyasında kulübü her zaman kendisinin önüne koyan birini bulmak neredeyse imkansız. Ancak sen, son dört yıl boyunca her gün tam olarak bunu yaptın."

'GENÇ OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK ŞANS'

Genç oyuncular için İsmail Köybaşı'nın büyük bir şans olacağını da dile getiren Ivan Mance, "Genç oyuncularımıza her zaman şunu söylerdim. Futbolda ve hayatta başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenmek istiyorsanız, sadece İsmail'i izleyin ve onun her gün yaptıklarını yapın. Disiplinin, alçakgönüllülüğün, profesyonelliğin ve bu güzel oyuna duyduğun gerçek sevgiyle herkes için harika bir rol model oldun. Göztepe'ye verdiğin her şey için teşekkür ederim Yeni görevinde sana başarılar diliyorum. Bu rolde de çok başarılı olacağından ve kulübümüzün her geçen gün daha da güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. En derin saygı ve minnetlerimle" ifadelerini kullandı.

GÖZ-GÖZ SAHAYA İNDİ

Göztepe, 2025-2026 sezonunun hazırlıklarına başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ilk çalışmasını gerçekleştiren Göztepe'de oyuncular ve teknik ekip önce sağlık kontrollerinden geçti. Ardından teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştiren takım, ısınma, düz koşu ve pas çalışmaları yaptı. 8 Temmuz'a kadar Urla'da hazırlıklarını sürdürecek Göztepe, bu tarihte Slovenya'ya hareket edecek. Bled kasabasında 2'nci etap çalışmalarına başlayacak Göztepe 26 Temmuz'a kadar yurt dışında kalacak. Göztepe, Slovenya kampında 13 Temmuz'da Hırvat Gorica, 16 Temmuz'da Ukrayna temsilcilerinden Cherkasy ve 23 Temmuz'da Zorya Luhansk takımlarıyla özel maçta karşı karşıya gelecek.