Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı

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Fenerbahçe Sivasspor deplasmanında adeta aydınlıktan karanlığa geçti. Sarı-Lacivertliler, maçın ilk yarısına çok iyi başladı. Miha Zajc'ın golüyle perde açıldı. Fenerbahçe ilk yarıda farkı artıracak pozisyonları harcadı.

BAŞKA BİR SENARYO

Sivasspor ise ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı. Net fırsatlar kaçtı, 2 top direkten döndü. Ancak 74'te Pedro Henrique sahneye çıktı. Pedro inanılmaz golüyle skoru eşitledi.

UCUZ ATLATILDI

Kalan dakikalarda Sivasspor oyunu rakip kaleye yığdı, net fırsatları harcadı. Ancak sonuç değişmedi. Fenerbahçe, puanı zor kurtardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonu: Sivasspor 1-1 Fenerbahçe

Dakika 89: Sivasspor kaleyi ablukaya aldı. Fenerbahçe topu uzaklaştırmakta zorluk yaşıyor.

Dakika 81: Berisha yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekliyor. Alper Ulusoy oyunu devam ettirdi.

Dakika 74 GOL: Pedro Henrique frikikten avladı. Sezonun en güzel golleri arasında girmeyi başardı.

Dakika 73: Sivasspor gole çok yaklaştı. Yatabare'nin vuruşunda top direkten döndü!

Dakika 65: Fenerbahçe'de Nazım Sangare sarı kart gördü.

Dakika 61: Sivasspor'da Olarenwaju Kayode sağ kanattan içeriye orta yapmak istedi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

Dakika 60: Pelkas ceza sahası dışından aldığı topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak top savunmadan döndü.

Dakika 58: Fenerbahçe bu dakikalarda oyunu yönlendirmekte güçlük çekiyor, Sivasspor beraberlik golü için yükleniyor.

Dakika 57: Sivasspor'da Pedro Henrique, sol kanattan çizgiye inip ortasını yapmak istedi ancak top yandan auta gitti.

Dakika 56: Fenerbahçe Serdar Dursun ve sakatlanan Novak oyundan çıktı. Berisha ve Pelkas oyunda.

Dakika 54: Sivasspor tehlikeli geldi. Sefa'nın ortasında son anda Tisserand.

Dakika 53: Fenerbahçe'de sakatlanan Filip Novak sedye ile soyunma odasına götürüldü.

Dakika 52: Savunma arkasına atılan topta Berke çıktı topu uzaklaştıramadı. Kayode topu aldı vurdu Berke çıkardı. Devamında Yatabare'nin çevirdiği topta Nazım kafayla topu kornere gönderdi.

Dakika 50: İrfan Can'ın ortasında Novak'ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

Dakika 47: İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruş Ali Şaşal'da kaldı.

Dakika 47: Rakip yarı alanının ortalarında Uğur Çiftçi, Osayi'ye faul yaptı, Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

Dakika 46: Sivasspor'da Sefa Yılmaz, ikinci yarının başında Özkan Yiğiter'in yerine oyuna dahil oldu.

Devre arası: Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı.

Dakika 45+4: Coffie'nin aşırtma şutunu Berke kornere çeldi.

Dakika 45+2: Kapılan top ceza sahası içindeki Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar'ın şutu savunmadan dışarı çıktı.

Dakika 45: Sol kanattan içeriye ortasını yaptı, savunma karşıladı dönen topta karambolde topu önünde bulan Marcel Tisserand vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

Dakika 45: kanattan topu alan Bright Osayi-Samuel çizgiiye inip ortasını yapmak istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 44: Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mustapha Yatabare sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

Dakika 43: Fenerbahçe, yüzde 63'lük toplama oynama oranıyla rakibine büyük üstünlük kuruyor.

Dakika 42: Fenerbahçe'de sakatlanan Serdar Aziz, 42. dakikada yerini Tisserand'a bıraktı.

Dakika 40: Serdar Aziz sakatlandı. Marcel Tisserand hazırlanıyor.

Dakika 38: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.

Dakika 34: Fenerbahçe'de sarı kart gören Serdar Aziz, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü

Dakika 31: Savunma arkasına atılan topa Osayi Samuel hareketlendi ancak kaleci Ali Şaşal tehlikeyi çıktı ve uzaklaştırdı.

Dakika 29: Golden sonra oyunun seyri biraz değişti. Sivasspor tehlikeli ataklar yapıyor.

Dakika 25: Pedro Henrique'nin kullandığı serbest vuruşta Olarenwaju Kayode kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Dakika 24: 24'Sağ kanatta Olarenwaju Kayode çizgiye inip ortasını yapmak istedi ancak orada Min-Jae Kim'in müdahalesiyle yerde kaldı, serbest vuruş.

Dakika 18 GOL: Crespo topu kaptı, hızlıca pası aktardı. İrfan Can, sol kanattaki Valencia'yı gördü. Valencia ceza sahasına yerden kesti. Zajc sol ayağıyla tamamladı.

Dakika 15: Erdoğan oyuna devam edemedi. Yerini Kayode'ye bıraktı.

Dakika 14: Zajc'ın ayağına basan Koray sarı kart gördü.

Dakika 11: Erdoğan oyuna geri döndü.

Dakika 10: Sivasspor'da sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt sedye ile saha kenarına alındı.

Dakika 8: Fenerbahçe'de korner dönüşünde Nazım Sangare topu kaptırdı. Hızlı gelişen atakta top kaleci Berke'de kaldı.

Dakika 7: Zajc ceza sahasında şık çalımlar attı. Çevirdi pas kornere uzaklaştırıldı.

Dakika 4: Fenerbahçe'de Osayi verkaç yaparak topu ceza sahasına taşıdı. Yerden açtığı orta kalecide kaldı.

Dakika 1: Fenerbahçe düdük çalar çalmaz atakla başladı. Valencia'nın ortasına kaleci Ali Şaşal müdahale etti.