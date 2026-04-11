Kayserispor-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11\'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.
Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Dorukhan, Cardoso, Makarov, Chalov.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif.
