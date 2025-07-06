Kırkpınar'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kırkpınar'da Ödüller Sahiplerini Buldu

Kırkpınar\'da Ödüller Sahiplerini Buldu
06.07.2025 20:06
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Orhan Okulu ödülünü aldı. Törenle kupalar dağıtıldı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, ikinci olan Feyzullah Aktürk ve üçüncülüğü paylaşan Ali İhsan Batmaz ile Enes Doğan, düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Orhan Okulu'nun altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak taktı.

Dereceye giren güreşçilerin ödüllerini Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Mehmet Akalın, Kadim Durmaz, Fahri Özkan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Kırkpınar Güreş Ağası Ufuk Özünlü, eski Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim ve CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran verdi.

Bu arada federasyon başkanı Türkiş, bu sene uygulamaya konan çeyrek final sonrası normal sürede yenen pehlivana para ödülü teşviki kapsamında Orhan Okulu'ya 1 milyon lira para ödülü takdim etti.

Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2024'ün başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in cuma günü resmi açılış töreninde göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde Orhan Okulu'nun gönderden indirmesiyle sona erdi.

Müsabakalar sonucu dereceler şöyle oluştu:

En iyi peşrev

1- Yiğit Kartal (Edirne)

2- Serkan Üğüler (Edirne)

3- Burak Altıok (Edirne)

3- Kerem Berk Akdağ (Antalya)

En teknik pehlivan

Serdar Yıldırım (Sakarya)

En centilmen pehlivan

Necip Al (Balıkesir)

Minik-1 Boy

1- Muhammed Ferit Çilenker (Antalya)

2- Turgut Tuğra Arı (Antalya)

3- Mehmet Efe Şen (Antalya)

3- Emir Ali (Bursa)

Minik-2 Boy

1- Nasuf Epçin (Antalya)

2- Yusuf Ziya Ataçocuğu ( Muğla)

3- Ahmet Tığlı (Balıkesir)

3- Ömer Said Duran (İstanbul)

Teşvik-1 Boy

1- İsmet Emir (Balıkesir)

2- Musab Ümeir Kılıç (İstanbul)

3- Ömer Nacı (Bursa)

3- Mustafa Çeliker (Balıkesir)

Teşvik-2 Boy

1- Aydıncan Gümüşdağ (Edirne)

2- Mustafa Şeref Özgül (Çanakkale)

3- Rüstem Öztürk (Bursa)

3- Emirhan Yüksel (Antalya)

Tozkoparan Boy

1- İbrahim Balta (Kocaeli)

2- Hamza Yakup Oran (Bursa)

3- Poyraz Bilgin (Tokat)

3- İsmail Erkoç (Manisa)

Ayak Boy

1- Can Ergen (Antalya)

2- Sualp Yılmaz (Balıkesir)

3- Volkan Bilgin (Tokat)

3- Zeki Alp Bulut (Antalya)

Deste Küçük Boy

1- Selahattin Can (Balıkesir)

2- Ferhat Duman (Sakarya)

3- Kerem Berk Akdağ (Antalya)

3- Teyfik Gülter (Edirne)

Deste Orta Boy

1- Barış Kemal Yiğit (Ankara)

2- Hüseyin Çakır (Kocaeli)

3- Şahin Dur (Tokat)

3- Muhammet Berat Duran ( İstanbul)

Deste Büyük Boy

1- Caner Arslan (Antalya)

2- Özer Özgür Aslan (Antalya)

3- Alperen Düzenci (Tokat)

3- İsmail Sait Işıklı (Ankara)

Küçük Orta Küçük Boy

1- Mikrail Bilen (Bursa)

2- Berk Avcı (Bursa)

3- Berkay Bülüç (Antalya)

3- İsa İnce (Antalya)

Küçük Orta Büyük Boy

1- Serhat Göçmez (Tokat)

2- Hüseyin Coşkun (Antalya)

3- Oğuzhan Öztürk (Antalya)

3- Ömer Bulut (Balıkesir)

Büyük Orta Büyük Boy

1- Yusuf İslam Taş (Antalya)

2- Oktay Güngör (Balıkesir)

3- Ahmet Han Yıldız (Balıkesir)

3- Ömer Faruk Kırat (Ankara)

Baş Altı Boyu

1- Celal Bayar Çilenker (Antalya)

2- Tufan Güzel (Antalya)

3- Abdulrefik Öner (Kocaeli)

3- Onur Susuz (Antalya)

Baş Boyu

1- Orhan Okulu (Antalya)

2- Feyzullah Aktürk (Ankara)

3- Enes Doğan (Balıkesir)

3- Ali İhsan Batmaz (Antalya)

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Gençlik, edirne, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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