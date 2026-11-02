F1'de en genç şampiyon belli oldu! Kimi Antonelli 20 yaşında zirvede - Son Dakika
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F1'de en genç şampiyon belli oldu! Kimi Antonelli 20 yaşında zirvede

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F1\'de en genç şampiyon belli oldu! Kimi Antonelli 20 yaşında zirvede
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Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu, Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli oldu. Üç ay önce 20 yaşını dolduran Antonelli, şampiyonluğu F1'deki yalnızca ikinci sezonunda kazandı. Hatalarla dolu ilk yılının ardından bu sezona hızlı başlayan genç pilot, ilk 11 yarışta altı pole pozisyonu ve altı galibiyet elde etmişti.

Kimi Antonelli henüz 10 yaşındayken babası Marco, oğlunun olağanüstü bir yarış pilotu olabileceğini ilk kez fark etti.

İkili, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Adria pistindeydi.

Baba Marco, Lamborghini otomobil takımının pilotuydu, Kimi ise karting yarışında mücadele ediyordu.

Günün sonu gelmişti ve eski yarış pilotu Marco, oğluna "Lamborghini'yi denemek ister misin?" diye sordu. Marco, kendisini ve Kimi aynı emniyet kemeriyle bağladı.

Baba, gaz ve freni kontrol edecekti, oğlu ise geri kalan her şeyi. Marco, BBC Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada "Önümde kask takmış olduğu için pisti göremiyordum. Sadece her virajdan önce yanımda bulunan işaret levhalarını görebiliyordum" diye o günü anlattı.

Şöyle devam etti: "Adım adım, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı sürmeye başladık. Sonunda, sanki yalnızmışım gibi aracı zorladım ve düzlüğün sonundaki frenleme noktasına saatte 320 kilometre hızla ulaştım, çok sert ve limitlerde fren yaptım."

Araç çok fazla savruluyordu. Kimi savrulmayı mükemmel bir şekilde kontrol etti, sonra ben gaza bastım, Kimi savrulmayı kontrol altına aldı, vites değiştirdi ve devam etti.

O anda "Tamam, duralım, çünkü artık tehlikeli oldu" dediğini anlattı.

O sürüşün videosunu izledikten sonraysa, 'Belki de onda özel bir şey var' diye düşündüğünü söyledi.

Henüz üç ay önce 20 yaşına basan Kimi Antonelli, ikinci sezonunda Formula 1'e damgasını vurdu ve spor tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu.

GARAJDA DOĞAN ÇOCUK

Bu, babasının "garajda doğdu" dediği bir çocuğun hikayesi. Marco Antonelli, eşi Veronica ile birlikte bir yarış otomobili takımı yönetiyordu. "Kimi 15 günlükken garajdaydı ve motorun sesini ve egzoz kokusunu duyuyordu" diye anlatıyor.

Kimi üç yaşındayken Noel'de babası, Marco, Bologna Otomobil Fuarı'nda satın aldığı bir simülatörü eve getirmişti.

Marco, "Kimi her akşam araba kullanmak isterdi" diye hatırlıyor.

Yedi yıl sonra Lamborghini kullandıkları günde olduğu gibi, bu simülasyonda da Kimi yine Marco'nun kucağına oturacak ve kontroller aynı şekilde paylaşılacaktı.

Marco Antonelli, kariyeri boyunca yaşadığı zorluklar nedeniyle başlangıçta oğlunun yarış pilotu olmasını istemiyordu.

"Bazen hızlısınızdır ama profesyonel bir sürücü olmak için doğru konumda değilsinizdir" diyor.1990'larda Marco Antonelli, o dönemde Avrupa genelinde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan DTM binek otomobil serisinde fabrika pilotu olmanın eşiğindeydi.

Alfa Romeo için test sürüşü yaptı ama daha sonra takımın patronu ayrıldı ve fırsat ortadan kayboldu. Roberto Ravaglia ve Steve Soper gibi o dönemin yıldızlarıyla birlikte BMW'de başka bir şans daha yakaladı. Ancak yine aynı şey oldu. Marco Antonelli, "Bu yüzden çok acı çektim" diyor ve devam ediyor: "Ve tabii ki oğlumun da aynı durumu tekrar yaşayacağından korkuyordum. Başlangıçta oğlumun motor sporlarına olan tutkusu beni çok strese sokmuştu."

Kimi, beş yaşındayken ilk kez go-kart denedi ve yarış çizgileri, frenleme noktaları ve araç kontrolü konusunda dikkat çekici bir yetenek gösterdi.

Marco'nun "sıradan bir aile" olarak tanımladığı Antonelli ailesi, Kimi'nin Formula 1'e giden yolda tüm kategorilerde yarışması için gereken masrafları karşılayacak durumda değildi.

Marco, Kimi'nin karting ve Formula 4'te yarışarak eğitim masraflarını karşılayabileceğine karar verdi. Ondan sonra da oğlunu GT otomobillerinden birine bindirip, bu şekilde profesyonel olabileceğini düşündü.

Ancak Kimi hemen farkını göstermeye başladı. Katıldığı her kategoride hızlıydı ve kazanıyordu.

Kimi 11 yaşına geldiğinde, adı motor sporları çevrelerinde hızla duyulmaya başlamıştı. Mercedes ismini duydu ve takımın yetenek avcısı Gwen Lagrue Kimi'yi izlemek için İtalya'ya uçtu.

Antonelli'nin rakiplerininkinden daha az güçlü bir araçla yarıştığı bir sezondu bu. Marco, Kimi'ye bunun onun için iyi olacağını söylemişti. Sonucu değil, nasıl gelişebileceğini düşünmeli, hep elinden geleni yapmalıydı.

Marco, "Gwen, Kimi'nin bu kategoride sergilediği güç ve sürüş performansından çok etkilendi" diyor. "Ve belki de Kimi'nin farklı bir çocuk olduğunu anladılar" diye devam ediyor.

Kimi artık Mercedes pilot akademisinin bir üyesiydi. Baba Marco para konusunda endişelenmeyi bırakıp, oğlunun tam potansiyeline ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanabilirdi.

Mercedes, Antonelli'nin potansiyelini fark eden tek F1 efsanesi değildi.

Dört kez dünya şampiyonu olan ve 20 yaşından küçükken Formula 1 yarışı kazanan tek diğer isim Max Verstappen onu fark etmişti.

"Karting yaparken bile, öne çıkan yeteneklerden biri olduğu belliydi" diyor.15 yaşında Antonelli, otomobil yarışlarına geçmeye hazırdı ve son hazırlık olarak vitesli karting kategorisinde birkaç yarışa katıldı. İlk yarışında pole pozisyonunu aldı. Ardından dünya finaline gitti ve yine pole pozisyonunu elde etti.

Antonelli daha sonra tamamen otomobil yarışlarına yöneldi. 2022 boyunca Formula 4'te çeşitli şampiyonalarda büyük başarılar elde etti ve aynı başarı 2023'te Formula Regional'da da tekrarlandı.

HAMİLTON'IN YERİNE SEÇİLDİ

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Antonelli'nin bir sonraki F1 pilotları olacağını, muhtemelen Lewis Hamilton'ın yerini alacağını düşünüyordu. Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton 40 yaşına yaklaşırken, Wolff, yeni nesle geçişi düşünüyordu.2023'te Hamilton ile yeni bir sözleşme görüşmesi zamanı geldiğinde, Wolff sert bir tavır sergiledi. Hamilton en az iki yıllık kesin bir sözleşme imzalamak isterken, Wolff bir yıllık sözleşmede diretiyordu.

Sonunda, 2024 için bir sözleşme ve 2025 için bir opsiyon üzerinde uzlaştılar.

Hamilton, seçeneklerini değerlendirmeye karar verdi ve 2025'te Ferrari'ye katılmak üzere sözleşme imzaladı.

Wolff'a da bunu 2024 Ocak ayı sonlarında, sezon başlamadan önce bildirdi.

Wolff, "büyük haberi" iletmek için hemen Marco Antonelli'yi aradı.

Marco, Wolff'un "Kimi'yi Formula 1'e aldık. Ne düşünüyorsun?" dediğini anlatıyor.

"Bana sorduğunuz soru zor bir soru. Kimi'yi düşündüğünüz için elbette mutluyum ama hazır olduğundan emin misiniz?" yanıtı verdiğini anlattı.

Mercedes ekibi bir yönetim toplantısı yapıyordu. Wolff, Hamilton'ın kararını bildirmek için kıdemli mühendislerini bir araya getirdi.

Takımın mühendisler ekibi direktörü Andrew Shovlin "Seçenekleri gözden geçiriyor ve oldukça hızlı bir sonuca varmaya çalışıyorduk" diyor.

"Hepimiz Kimi ile devam etmek konusunda istekliydik, bunun biraz riskli olduğunu biliyorduk. Ama heyecan vericiydi ve o güne kadarki kariyerine bakarak çok iyi olma şansının yüksek olduğunu düşündük."

Wolff aradığında Antonelli henüz bir F1 aracı bile kullanmamıştı. Mercedes, 2025'te F1'de yarışabilmesi için dünyanın dört bir yanındaki pistlerde birkaç yıllık araçlarla 20 günden fazla süren bir test programı düzenledi.

Shovlin ve mühendisleri onun sürüşünden hemen etkilendiler.

"Hızlanma sürati inanılmazdı" diyor Shovlin. "Sürücülerde genellikle gördüğünüz şey, yavaş yavaş biraz daha hızlı gitmeleri ve biraz daha geç fren yapmaları."

Daha önce ilk kez bir F1 aracı kullanırken gördüğümüz diğer sürücülerle karşılaştırırsak, o zamana kadar gördüklerimin en iyisi George Russell olmuştu. Birdenbire çok benzer birini gördük.

"Kimi ile birlikte, aracın nasıl davrandığını anlamak için birkaç deneme sürüşü yaptık ve sonra aşağı ve yukarı limitlerde sürüş yapmaya başladık."

Gördüğünüz diğer şey ise araç kontrolleri. Viraja girerken aracın sınırlarını zorlasalar bile kontrol edebiliyorlar.

"Aynı şekilde, yaptığı hatalara baktığınızda, bunlar çoğunlukla muhakeme hataları veya deneyimsizlikten kaynaklanıyordu. Yetenek olmamasından kaynaklanan hatalar değillerdi."

Antonelli, 2024 İtalya Grand Prix'sinde bu hatalardan birini yaptı. Wolff, ona ilk F1 hafta sonu deneyimini, kendi evi Monza'daki ilk antrenman seansında yaşatmaya karar verdi.

Hem iyi hem de kötü yönleriyle muhteşem bir ilk sürüş oldu.

Antonelli ilk turda en hızlı zamanı elde etti. Ardından bir tur daha attı. O ana kadar herkesten çok daha hızlıydı, adeta uçuyordu ama ancak son viraj Parabolica'da ağır bir kaza geçirdi.

"Dünyada hiç kimse o hızdaki arabayı virajdan geçiremezdi" diyor Shovlin. "Açıkça kafasına özel bir şey yapma fikri takılmıştı ve bu bir muhakeme hatasıydı" dedi.

Wolff, Antonelli'yi kenara çekti, her şeyin yolunda olduğunu ve endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Ancak kaza Antonelli üzerinde önemli bir etki bıraktı.

ZORLU ÇAYLAK SEZONU

Wolff, Antonelli ilk sezonuna girerken beklentileri yönetme anlamında net açıklamalar yaptı. Wolff, "Kendimi o kadar güçlü bir şekilde şartlandırdım ki, 'Hem muhteşem anlar olacak hem de saçlarımı yolmak isteyeceğim anlar' dedim" diyor.

Miami'deki sprint yarışında pole pozisyonunu elde etmek de dahil, öne çıkan anlar oldu.

Ancak sezonun orta kısmı, Avrupa yarışları, hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Arka süspansiyon tasarımındaki değişiklik aracı dengesiz hale getirdi ve özgüvenini sarstı. Hızı etkileyici değildi ve çok fazla hata yaptı.

"Ondan daha iyisini bekliyorduk" diyor Shovlin.

Marco Antonelli şöyle açıklıyor: "Mercedes'in Hamilton'dan sonra iyi bir sonuca ihtiyacı vardı. ve tabii ki, her zaman puan getiren iki araç lazımdı."

Kimi bu gerekliliği hissetti. Monza'daki kazayı unutması zor oldu. Üzerinde büyük bir baskı yarattı.

"Wolff, "parlak anlar yaşandı" diyor ancak daha sonra "dokuz yarışlık gerçekten iyi olmayan bir dönem" geldiğini anlatıyor."

Şahsen ben hiç şüphe duymadım" diyor Wolff. "Ama diğer insanlar şüphe duydu. Hem takım içinde hem de dışarıda."

Antrenmanlara ilk çıkışından bir yıl sonra Antonelli, Monza'daki antrenmanlarda tekrar kaza yaptı.

Wolff, "İşte o noktada 'Kimi, bunu düzeltmelisin. Bu yeterli değil' dedim". "O da 'Biliyorum' dedi.

Marco Antonelli, bu dönemde oğluyla çok konuştuklarını ve Kimi'nin "her şeyin değişebileceğini anladığını" söylüyor.

"Zor bir dönemdi ama tünelin ucunda ışık görünüyordu. Adım adım kendine güvenmeye başladı" diyor.

İKİNCİ SEZONDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Geçtiğimiz yılın sonbaharında F1 sezonunun Avrupa'dan ayrılmasının ardından bir değişim yaşandı."

Birdenbire, gerçekten iyi ilerleme kaydettiğimizi hissettik" diyor Shovlin."

Yılın sonuna doğru işaretler vardı. Hiçbirimiz bu yıl şimdiye kadar gördüklerimizi göreceğimizi düşünmemiştik ama iyi bir F1 pilotumuz olacağını tahmin ediyorduk."

Antonelli bu yıl bundan çok daha fazlasını başardı. Sezona fırtına gibi girdi ve Russell'a karşı sürekli bir üstünlük kurdu.

Antonelli, pistteki en iyi otomobille ilk 11 yarışta altı pole pozisyonu ve altı zafer elde ederek şampiyonada 50 puanlık bir fark oluşturdu.

Mercedes, sezonun ikinci yarısında önce McLaren'ın, ardından da Red Bull'un iyi performansı karşısında hakim konumunu kaybetti.

Ancak Antonelli ön sıralarda sürekli bir tehdit olmaya devam etti ve motor cezası nedeniyle 19. sıradan başladığı İtalya Grand Prix'inde Monza'daki kötü anılarını muhteşem bir zaferle sildi.

Mükemmel bir sürüş sergiledi ve güvenlik aracının da yardımıyla son turlarda Russell'ı yakalayıp, efsaneler arasına girecek bir zafer elde etti.

Performansındaki bu ani değişim neredeyse herkesi şoke etti.

Wolff, "Hepimiz şaşırdık" diyor. Marco, oğlunun "çok güçlü" bir zihniyete sahip olduğuna dikkat çekiyor.

"F4 ve Freca'da iyi sonuçlarla başlamadı ama her şeyi yeniden yapmayı başardı ve sonunda çok çalışarak şampiyonluğu kazandı" diyor.

Verstappen de "Benim için, bir yıl sonra sıçrama yapacağından ve çok daha istikrarlı bir şekilde yarışacağından hiç şüphem yoktu.

"Bu, bir sürücünün gelişim sürecinde normal. Çaylak sezonunda işler oldukça zor olabilir ama şu anda elbette inanılmaz bir iş çıkarıyor."

Kimi Antonelli babası Marco'yu överken onu "dayanağı" olarak nitelendiriyor.

Wolff da sürücünün "tipik bir İtalyan ailesine" sahip olduğunu söylüyor.

Wolff, "İlgili ve sevgi dolu insanlar" diyor: "Kimi'nin karakteri, nezaketi, empati yeteneği, karizması ve yarış pilotu olmak için gereken zekaya sahip olmasıyla öne çıkıyor."

Mercedes, Antonelli ile bu sezon zaman zaman alevlenen duygularını kontrol etme konusunda görüşmeler de yapıyor. Örneğin Kanada'daki sprint yarışında iki Mercedes pilotu arasındaki mücadele neredeyse kontrolden çıkıyordu.

Shovlin, "O sadece şunu söylüyor: 'Ben gencim, İtalyanım, ne bekliyorsunuz?'" diyor.

Bu söz, Antonelli'nin mizah anlayışını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda bu kadar genç birinden hep beklenmeyecek bir olgunluğunu da gösteriyor.

Wolff, "Aslında tipik duygusal bir İtalyan stereotipine uymuyor. Arabada ne yapması gerektiği konusunda çok net. Çok fazla duygu görmüyorum. Tam bir odaklanma, tam bir konsantrasyon görüyorum" diyor.

Antonelli bu konuda tavsiye almak için bu yaz Wimbledon'da tenis efsanesi Roger Federer ile görüştü.

Antonelli, "Yarışlarım hakkında sohbet ettik" diyor. "Eskiden nasıl oynadığı ve genel olarak hayat hakkında konuştuk."

Baskı konusunda bana sadece tek bir yarışa odaklanmamı, kontrol edebileceğim şeylere odaklanmamı ve özellikle hata yapmama neden olabilecek duyguları kontrol etmemi söyledi.

"Federer'in sözleri, Marco'nun oğluna her zaman aşılamaya çalıştığı bir şeyi yansıtıyordu."

Ailemizde bu kavramı günlük hayatta da kullanıyoruz" diyor. "Her günü en iyi şekilde yaşamalıyız. Projeyi en iyi şekilde tamamlamak için her bir gün çok çalışmalıyız."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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