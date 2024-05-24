Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı - Son Dakika
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Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir\'de başladı

Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin çeşitli illerinden ve KKTC'den sporcular katıldı. Açılış töreniyle başlayan organizasyon, 26 Mayıs'ta sona erecek.

24.05.2024 12:23
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Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörün katılımıyla Kırşehir'de başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet takviminde yer alan şampiyonaya, İstanbul, Edirne, Yalova, Erzurum, Bolu, Diyarbakır, Ordu, Bursa, Sakarya, Ankara, Kayseri, Konya, Batman, Bingöl, Çorum, Zonguldak, Kırıkkale, Manisa, Muğla, Aydın, Gaziantep, Adana, Trabzon, Samsun, Giresun, Adıyaman, Eskişehir, Tekirdağ ve Kırşehir'in yanı sıra KKTC'den sporcular katıldı.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon için açılış töreni düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'de masa tenisi branşını geliştirmenin ve yaygınlaştırmanın sevincini yaşadıklarını, şampiyonanın görsel bir şölene dönüştüğünü söyledi.

Tüm sporcuların centilmence mücadele etmelerini, sporun ruhuna yakışan müsabakaların olmasını temenni eden Şahin, "Okul sporları, sporun temelini oluşturmaktadır. Bugün de görülmektedir ki 300'ün üzerinde sporcu ve antrenörümüz burada. Çocukların sporla gelişimlerinden sonra kültürel gelişimlerini de önemsiyoruz. Bu kapsamda Kırşehir'e gelmişken, Anadolu'nun maya şehri Kırşehir'de çocuklarımızın Ahi Evran Külliyesi, Ahilik Müzesi, Cacabey Medresesi, Neşet Ertaş Müzesi'ni görmelerini tavsiye ediyoruz. Çocuklarımız evlerine kültürel anlamda da dolu olarak döneceklerdir." diye konuştu.

Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası, 26 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okul Sporları Masa Tenisi Küçükler Türkiye Şampiyonası Kırşehir'de başladı - Son Dakika

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