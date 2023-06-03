Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu! - Son Dakika
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Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu!

03.06.2023 23:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Yeni dönemde Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Osman Aşkın Bak geldi. Osman Aşkın Bak, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı ve birçok kulüpte görev aldı. Yeni kabine de açıklandı.

28 Mayıs'ta seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

YENİ BAKAN OSMAN AŞKIN BAK

Yeni dönemde Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na Osman Aşkın Bak geldi. Bak, pek çok kulüpte de üst düzey yöneticilik yaptı.

Osman Aşkın Bak yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

11 Ekim 1966'da Rize'nin Pazar ilçesinin Derinsu köyünden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Osman Aşkın Bak daha önce Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev aldı. Osman Aşkın Bak, Özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İTO Meclis Üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, TFF Genel Kurul Delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır. 65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Osman Aşkın Bak, yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Osman Aşkın Bak yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu

YENİ KABİNE ŞÖYLE:

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Son Dakika Spor Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanı oldu! - Son Dakika


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