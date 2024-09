Riechedly Bazoe Konyaspor\'da Memnun

Spor

Konyaspor'a transfer döneminin son günlerinde katılan Hollandalı savunma oyuncusu Riechedly Bazoe, yeşil-beyazlı takıma geldiği için çok memnun olduğunu ifade ederek, savunmada yaşanan sorunları çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yaz transfer döneminin son günlerinde 27 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Riechedly Bazoe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda takımlarından PSV'ın alt yapısında yetişen ve Hollanda Milli Takım formasını da giyen Bazoe, AZ Alkmaar, Vitesse, VfL Wolfsburg, FC Utrecht, FC Porto ve Ajax takımlarında forma giydi. Yeşil-beyazlı ekibe AZ Alkmaar takımından transfer olan tecrübeli savunmacı, takıma katıldığından itibaren çıktığı 2 lig maçında da 90 dakika sahada kaldı. Sezon başında Konya ekibinde yaşanan savunma sorununu çözmek için elinden gelen her şeyi yapacağını belirten Bazoe, hedefinin kendisini ve takımını en iyi yerlere taşımak olduğunu ifade etti.

"Konyaspor'da ciddi yetenekler var"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Riechedly Bazoe, Konyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu anlatarak, "Konyaspor'a gelmekten memnunum. Burada adaptasyon ve alışma sürecim daha da hızlı geçti. 2 maça çıktım, buradaki 2 maçımda da iyi karşılandım. Gelmeden önce de güzel mesajlar aldım. Şu anda takıma alışmaya çalışıyorum. Aslında baktığımız zaman bireysel anlamda Konyaspor'da ciddi yetenekler var. Buradaki herkes kendi mevkiinde başarılı oyuncular. Takım olarak birlik içerisinde olabildiğince puanlar kazandırıp hedeflerimiz ve gayretlerimiz doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Defanstaki eksikliklerimizi gidermek için elimden geleni yapacağım"

Sezon başında takımdaki savunma eksikliği konusuna değinen Riechedly Bazoe, "Aslında takımdaki savunma konusundaki eksikleri giderebileceğimi söyleyebilirim. Baktığımız zaman başka takımlarda orta sahada da oynadım. Stoperde de oynayabilirim. Hocamızın söylediği talimatlar doğrultusunda takıma faydalı olabileceğim her alanda oynayabilirim. Bireysel anlamda ise defanstaki eksikliklerimizi gidermek için elimden geleni yapacağım. Takım olarak burada puan toplamaya çalışıyoruz. Kendim için karakter ve kişilik olarak da gelişmeyi bekliyorum. Burada futbolcu olarak da gelişmeyi bekliyorum. Tabii ki iyi bir futbol sunmak en başta önceliğimiz. Takıma her noktada ve her çapta yardım edebilmek için ben buradayım" şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı"

Taraftarların kendisini güzel karşıladıklarını, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirten Riechedly Bazoe, "Konyaspor'a ilk adımımı attığımda taraftarlarımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Uçaktan indiğim anda oradalardı. Bu durumdan çok memnun oldum ve bana güzel bir hissiyat aşıladı. Evimizde oynadığımız ilk maçı ne yazık ki beraberlikle kapatsak da çok fazla taraftarımız vardı. Bu hissiyat ve atmosferden çok memnunum" diye konuştu.

Konya'nın yemek kültürü hakkında da çok fazla bilgiye sahip olduğunu, kısa sürede deneyimlemek istediğini söyleyen Bazoe, "Konya'nın yemek kültürü hakkında ne kadar güzel şeyler duysam da buraya geldiğimden beri deneme şansım olmadı. Elimden geldiğince bütün kültürel yemekleri denemek istiyorum. Çok fazla duyum aldım, bu duyumlar doğru mu kontrol edeceğim" ifadelerini kullandı. - KONYA