Rıza Çalımbay: Beşiktaş\'ın bir duruşu vardı, ben onu durdum, ama bazıları durmadı

Deneyimli teknik direktör Rıza Çalımbay, "Burada ben hiçbir madde yazmadım. Bir antrenör alıyorsanız arkasında durun. Siz antrenörün arkasında durmazsanız tek başına kalır. Sizin desteğiniz olursa farklı olur. Kesinlikle yalnız bırakıldım. Birisi çıkıp Rıza Çalımbay benim antrenörüm dedi mi ? Bir kez Feyyaz söyledi" dedi.

Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşmanın ardından olağanüstü toplantı yapmış ve toplantıdan teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılma kararı çıkmıştı. Dün gece geç saatlerde yolların ayrıldığı açıklanan Rıza Çalımbay, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde basın toplantısı düzenledi.

Basın kontratıyla ilgili çıkan haberler sonrasında yönetimden kimsenin açıklamama yapmamasına üzüldüğünü ifade eden Rıza Çalımbay, "Biz Beşiktaşlıyız. Altyapısından yetiştim, hiçbir kulübe gitmedim. Sadece Beşiktaş formasıyla oynadım ve bitirdim. Bir sürü başarılar yakaladık. Sonrasında antrenörlük kariyerime başladım. Beşiktaş'ta kısa bir süre antrenörlük yaptık. Olaylı bir dönem oldu. Özellikle Mert ile ilgili yanlış bir söz söyledim. Maça çok sinirlenmiştim. En iyi oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Yediğimiz goller bize yakışmadı. Mert'in adı geçti ama onu kötü niyetle söylemedim. İyi bir kaleci, milli takımın kalecisi. Onun için ondan özür diliyorum. Bu kısa süreçte verdikleri destekten dolayı taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir dönemde geldim, futbolcularla güzel günler geçirdik. Onlara da teşekkür ediyorum. Ahmet Nur Çebi başkan beni aradı ve 'ihtiyacımız var. Sen yaparsın, çok iyi olabilir' dedi. Beşiktaş'ın ihtiyacı varsa her türlü gelirim. Ben Beşiktaşlıyım. Yapabileceğim bir şey olduğu zaman elimden geleni yaparım. Bu sefer biraz karışık oldu. Ahmet Nur Çebi ile beraber yaptığımız konuşmada 3 haftalık gibi bir şey kongreye kadar dedi. Ben problem yok dedim. Para falan konuşmadım. O işlere hiçbir zaman girmedim. Görevime başladıktan sonra 3 maçı da iyi geçtik. Başkan adayları ortaya çıktı. Orada takımın başında olduğum için onlara bilgi vermek zorundaydım. Samet ağabey ile de görüştüm. Serdal Adalı'da da Şifo Mehmet ile görüştüm. İkisinin de net konuşmaları 'Rıza hoca ile devam edeceğiz' dediler. İkisi de aynı şeyi söyledi. Başkan olduktan sonra da göreve devam ettik. Bir süreç vardı. Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı sözleşme 2024 yılının 6'ncı ayına kadardı. Yeni gelen yönetim 15 gün içinde feshedebilir maddesi vardı. Samet Aybaba ile Feyyaz gelince mutlu oldum. Ayın bilmem kaçına kadar mukavele sürecek sonrasında bitecek denildi. Bir kişi de çıkıp 'Çalımbay bizim teknik direktörümüz sonuna kadar gideceğiz' demedi. Sayın Yamantürk divan kurulunda söyledi. Ama başkandan bir şey çıkmadı. Hasan Arat ile hiç görüşmedim. Önemli değil ama Feyyaz ve Samet ağabey ile görüştük" ifadelerini kullandı.

"LUGANO MAÇINA GİTTİĞİMDE BENİM ARKAMDAN AVUKATIMA 'YARIN 3'TE MUKAVELEYİ UZATMAZSANIZ FESHEDECEĞİZ' DEDİLER"

Beşiktaş olduğu için kısa süreliğine görevi kabul ettiğini söyleyen Çalımbay, antrenörlük kariyerinde böyle bir durumun olmadığı dile getirdi. Zor günlerde elini taşın altına koyduğunu belirten Çalımbay, "Diğer kontrata son 2 maç kala, 2 maç daha mukavelemi uzatmak istediler. Ben 2, 3 maçlık, 1 aylık antrenör değilim. Çok başarılar yakalamış biriyim. Sadece Beşiktaş olduğu için, zor günde olduğu için elimi taşın altına koydum. Aldığımız takım belliydi. Ligden kopmuş, Avrupa'dan elenmiş bir takım aldık. Şimdiye kadar böyle kısa bir antrenör ayrılığı olmamıştır. Benim için yoktu. Samet ağabey ve Feyyaz konuştu. Onlar söyledi. 2 maç daha uzatalım diye. Onlar öyle dedikten sonra size güveniyorum dedim. Ben Lugano maçına gittiğimde benim arkamdan avukatıma yarın 3'te mukaveleyi uzatmazsanız feshedeceğiz dediler. Benim en çok üzüldüğüm şey bu oldu. Ben takım zarar görmesin diye bunu kimseye söylemedim. Ben oraya ne para ne başka bir şey için gittim. Hasan Arat'ın kızdığı başka bir şey Ahmet Nur Çebi'nin kontratını kabul etmemeleri. Halbuki Ahmet Nur Çebi onların önünü açtı. 2 maçlık anlaşmıştık. Dünkü maça çıktık. Bizim en iyi oynadığımız maçlardan birisiydi. Bariz bireysel hatalar yaptık. Gol atsınlar diye elimizden geleni yaptık. Dün gece maç bitti. Ben tesisteyim. Önce Samet ağabey, Feyyaz ve bir yönetici geleceğiz dediler. Feyyaz ve Samet ağabey gelmedi. 3 yönetici geldi. Ben yarın basın toplantısı yapar bırakırım dedim. Onlar diretti ben kabul etmedim. Onlar da hemen ayrıldık diye yazmışlar. Ben de dediklerini yapmadım. Bazı şeylerde aydınlatmak istedim. Çok yanlış yazan, yıpratanlar oldu. Sosyal medyada sürekli çıkıyor. Ne yönetici ne Samet ağabey bir açıklama yapmıyorlar. Ben 2 maçı Beşiktaş için yaparım ama antrenörlük kariyerimde yapmadım" şeklinde konuştu.

"SAMET AĞABEY ARADI, '5 OYUNCUYU KADRO DIŞI BIRAKTIK' DEDİ'"

Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili kararın kendisine telefonla bildirildiğini belirten Rıza Çalımbay, "Samet ağabey aradı. 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık dedi. Biz dedi, ben yokum yani. Onlar yapıyor yani. Ağabey kim dedim, saydı. Hayırlı olsun dedim. Hatta dün yöneticilere söyledim. Böyle yaparken neden bana haber veremediniz dedim. Onlar da Samet hocalar yaptı dedi" şeklinde konuştu.

"KAMPA GİTSEYDİK 4 YA DA 5 GÜN KALACAKTIK"

Kampı kendi isteğiyle iptal ettiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıda biz ilk maçımızı cuma günü oynayacağız. Kampa gitseydik ya 4 ya da 5 gün kalacaktık. Ondan dolayı ben iptal ettim. Bizimkini birinci maç olarak başlatıyorlar. Anlattım ama bazıları anlamadılar. Kamp kısmına Samet ağabey dahil kimseyi karıştırmam. İzin vermem. Aralarında benim de istediğim oyuncular vardı. O oyuncuların takıma zararı var. Sıkıntı yaşanacak oyuncular vardı. Ben antrenörlük kariyerimde hiçbir zaman kadro dışı bırakmadım. Onun için olabilir dedim" dedi.

"DOKTOR BİZE 'GEDSON OYNAYABİLİR' DEDİ"

Sakatlığı nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında görev alamayan Gedson Fernandes ile ilgili kulüp doktorunun oynayabilir dediğini belirten Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce doktoru çağırıyoruz biz. Gedson oynayabilir dedi bize doktor. Sonra ben Gedson'u çağırdım. Hazır mısın oynatmamız lazım dedim. Ben bundan önce 3 kere bu haldeyken oynadım yeniden sakatlandım dedi. Samet ağabeye söyledim onlar da konuştu. Onlara da aynı şeyleri söyledi."

"BEŞİKTAŞ'IN BİR DURUŞU VARDI, BEN ONU DURDUM, AMA BAZILARI DURMADI"

Camiaya kırgınlığı olmadığını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Ben özbeöz Beşiktaşlıyım. Başka kulüplerde oynayıp dönen biri değilim. Bende tecrübe de var. Her şey var. Bazı şeyleri görmemezlikten gelirim. Beşiktaş'ın bir duruşu vardı, ben onu durdum ama bazıları durmadı. Hiçbir zaman pişman değilim. Şimdi gel deseler yine giderim. Ama böyle davranırlarsa gitmem."

"CLUB BRUGGE MAÇI OYNAMAK İSTEMEDİĞİM BİR MAÇTI"

Konferans Ligi'nde Club Brugge maçını oynamak istemediği bir maç olarak yorumlayan Rıza Çalımbay, "Ahmet Başkan bana görevi verdikten sonra beni neden erken çağırmadınız dedim. Kısmet olmadı dedi ve tamam dedim. Ben sezon başında gelseydim çok farklı olurdu. En önemli şeylerden birisi hazırlık dönemi. Onları iyi geçirirseniz ne sakatlık olur ne başka bir şey. Biz ekip olarak geldik en az 10 sakat vardı. Şenol hoca tecrübeli bir hocadır. Böyle aşırı yüklenecek birisi değildir. Bizim de yanımızda birçok arkadaşımız var. Biz gelince yüklenemedik oyunculara. Sadece konuştuk. Motive etmeye çalıştık. En ufak şeyde sakatlananlar oldu. Brugge maçı oynamak istemediğim bir maçtı. Son dakika stoper bulamadık. Onur'a karar verdik. Muleka açık değil. Rebic'ten istediğimizi alamadık. Biz geldikten sonra herkes iyi çalıştı. Disiplini sağladık. Arkadaşlıklar iyiydi. Brugge maçı, Fenerbahçe maçı bizim için iyi geçmedi. Fenerbahçe maçı da dünkü maça benzedi. Basit hatalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Rashica ile ilk kez bu hafta antrenman yapabildiklerini söyleyen Çalımbay, "Ben antrenörlük hayatımda gruplaşma ile hiç uğramadım. Bunun için zaman lazım. Bu zaman zarfında bir şey yapmanız çok zor. Dün ilk defa Rashica ile antrenman yaptık. Milli maça gitti geldi. Bana bu zamanın içinde çok şey yap dediler. Malzeme yok. Biz malzemenin yüzde 40'ına da razıydık. Ben futbolcu arkadaşlarıma laf söyletmem. Futbolcularla ilgili konuşmak istemiyorum. Ben hepsinden memnunum" dedi.

"BENİMLE KONUŞMAYA GELEN YÖNETCİLERİN YERİNE KEŞKE SAMET AYBABA İLE FEYYAZ GELSEYDİ, İKİSİ DE ARAMADI"

Sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'ı takipten çıkmasıyla ilgili gelen bir soru üzerine Çalımbay şöyle konuştu:

"Sosyal medyayı ben pek bilmem. Bizim o işlerle ilgilenen arkadaşımız var. O yapmıştır. Ben 1, 2 kere baktım. Sosyal medyada gündeme geldiğim kadar futbol hayatımda gündeme gelmedim belki de. Ben hiçbir zaman disiplinimi bozmadım. Benim bu olaydaki en son şey benimle konuşmaya gelen yöneticilerin yerine keşke Samet Aybaba ile Feyyaz gelseydi. Şu anda onların ikisi de gelmedi, aramadı. Ben onlara güvenerek imzayı attım."

"BAŞKAN İLE SADECE MERHABA MERHABA"

Başkan Hasan Arat ile sadece futbolcularla tanışmaya geldiği zaman konuştuklarını ancak onun da kısa sürdüğünü belirten Çalımbay, "Futbolcularla tanışmaya geldiğinde görüştük. Orada da merhaba, merhaba. Ben başkan olsam Samet ağabeyi, Feyyaz'ı alır otururdum" şeklinde konuştu.

"YALNIZ BIRAKILDIM"

Başkanlık seçiminin ardından yalnız bırakıldığını belirten söyleyen Rıza Çalımbay, şöyle konuştu:

"Basında isimler çıkıyor, onları tekzip etmiyorlar. Bunu böyle yaparsan oyuncular da hoca zaten gidecek der. Ben onlara nasıl saygı duyuyorsam, onların da bana saygı duyması gerekiyor. Maddi açıdan hiçbir şey istemedim. Ben 2, 3 gün olsun Beşiktaş olsun diyen birisi de değilim. Ben her yerde çalıştım. Burada ben hiçbir madde yazmadım. Bir antrenör alıyorsanız arkasında durun. Siz antrenörün arkasında durmazsanız tek başına kalır. Sizin desteğiniz olursa farklı olur. Kesinlikle yalnız bırakıldım. Birisi çıkıp Rıza Çalımbay benim antrenörüm dedi mi ? Bir kez Feyyaz söyledi."

"SAMET AĞABEY VE FEYYAZ 'SÜRE BİTTİKTEN SONRA SÖZLEŞMENİ YENİLECEĞİZ' DEDİ"

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın kendisine sözleşmenin yenileceğini söylediğini ifade eden Çalımbay, "Samet Ağabey ve Feyyaz o süre bittikten sonra biz beraber oturacağız başkan da gelecek. Senin sözleşmeni yenileyeceğiz dedi. Samet ağabey Belgrad'a giderken bana söyledi. Hatta bir stoper arkadaş söyledi" dedi.

"BURAK'I TRABZONSPOR'A GİDERKEN ŞENOL HOCAYA BEN ÖNERDİM"

Göreve gelmeden önce Burak Yılmaz ile ilgili yaptığı açıklamaları sorulan Çalımbay, şöyle cevap verdi:

"Burak benim talebem. Biz onunla Trabzon'da Eskişehir'de güzel günler geçirdik. Trabzon'a giderken ben önerdim Şenol hocaya. Onlarla ilgili hiçbir zaman kötü bir şey söylemedim."

"4, 5 MAÇTA GİDEN ANTRENÖR GÖRDÜNÜZ MÜ ?"

Başkan Hasan Arat'ın Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek açıklamasını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Hasan Arat Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetecek dedi. Buradayım işte. Sen o desteği ver 5, 6 ay bakalım. 4, 5 maçta giden antrenör gördünüz mü? Kendileri de yeni geldi. Gelen arkadaşa sahip çıkmaları lazım" diye konuştu.

"BİREYSEL HATALARA ANTRENÖR NE YAPABİLİR"

Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle noktaladı:

"Feyyaz hoca benim hem yardımcımdı hem takım arkadaşımdı. 3'lü fotoğraf çektiriyoruz. Beraber gitmen gerekiyor. Her zaman kazanacaksın diye bir şey yok. Bireysel ne yapabilirsin ki sen. Dün 3 gol de bireysel hatadan yenildi. Ben bunu antrenör arkadaşlar için söylüyorum. Hangi antrenör olursa olsun ne yapabilir. Beni çağırdılar, Beşiktaşlıyım dedim. Bizim ihtiyacımız var bize yardım et dediler. Ben de elimden gelen yardımı yaptım. Hem Ahmet Nur Çebi'ye hem de Hasan Arat ekibiyle çalıştık."