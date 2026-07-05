Safranbolu Ultra Trail Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Safranbolu Ultra Trail Başarıyla Tamamlandı

Safranbolu Ultra Trail Başarıyla Tamamlandı
05.07.2026 19:05
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UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'da ilk kez düzenlenen SAFRUN, ödül töreniyle sona erdi.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'da ilk kez düzenlenen Safranbolu Ultra Trail (SAFRUN), ödül töreniyle tamamlandı. İki gün süren organizasyonda 6K, 13K, 19K ve 48,5K parkurlarında dereceye giren sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Safranbolu Ultra Trail'de dün 13K Perohi, 19K İncekaya ve 48,5K Zalifre Ultra parkurları koşulurken, bugün de 6k Tarihi Kent Koşusu gerçekleştirildi. Safranbolu Merkez Tarihi Çarşı'daki startı; Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan ve İş insanı Şefik Dizdar verdi.

10 ÜLKEDEN 550 SPORCU MÜCADELE ETTİ

İlk kez düzenlenen SAFRUN, Türkiye ile birlikte Rusya, ABD, Japonya, Filipinler, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Güney Kore ve Mısır'dan gelen 550 sporcuyu ağırladı. İki gün süren organizasyonda sporcular, Safranbolu'nun doğası ve tarihi mirası içinden geçen parkurlarda unutulmaz bir yarış deneyimi yaşadı.

KAZANANLAR BELİRLENDİ

'Bir koşudan fazlası, tarihte yolculuk' sloganıyla gerçekleştirilen SAFRUN'da 6K, 13K, 19K ve 48,5K etaplarında dereceye girenlere ödülleri, Safranbolu Merkez Tarihi Çarşı'da düzenlenen törenle verildi. Sporculara ödüllerini Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Kadir Kalaycı, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, İş insanı Şefik Yılmaz Dizdar ve Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı takdim etti.

SAFRANBOLU KAYMAKAMI HAYRETTİN BASKIN: SAFRANBOLU'NUN DOĞAL VE TARİHİ ZENGİNLİKLERİ BU ORGANİZASYONLA BULUŞTU

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, organizasyonun tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, yarışın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Baskın, "3 Temmuz'dan bu yana sizlerin de şahit olduğu gibi Safranbolu, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra ormanları ve eşsiz doğasıyla da nadide bir şehir. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurumlara, gönüllülere ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Bu anlamlı yarışmaya katılarak mücadele eden tüm sporcularımıza da ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE: SAFRUN'UN GELENEKSEL HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, organizasyonun kente önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Safranbolu'ya her türlü etkinlik çok yakışıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen SAFRUN'un önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelmesi en büyük temennimiz. Kentimizin daha fazla tanınması bizleri çok mutlu ediyor. Organizasyonun hem spora hem de turizme sunduğu katkılar ise paha biçilemez. Bu organizasyonda emeği geçen herkes bizim için çok değerli. Yarışmaya katılan ulusal ve uluslararası tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İŞ İNSANI ŞEFİK DİZDAR: SAFRUN, SAFRANBOLU'NUN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI

İş insanı Şefik Dizdar, organizasyonun Safranbolu'nun uluslararası tanıtımı açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Safranbolu her türlü organizasyona layık bir şehir. İlk kez düzenlenen SAFRUN, kentimizin gelişimine ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağladı. Bu başarılı organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, yarışmaya katılarak bu heyecana ortak olan tüm sporculara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

METEHAN ARSLANTÜRK: SAFRUN, SAFRANBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYON

Safranbolu Ultra Trail Genel Koordinatörü Metehan Arslantürk, organizasyonun sadece bir yarış olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "SAFRUN'u yalnızca bir koşu organizasyonu olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bu etkinlik, Safranbolu için çok önemli bir değer. Halkımızın da organizasyona büyük bir teveccüh göstermesi bizleri son derece mutlu ediyor. Safranbolu için çok önemli bir organizasyonu tamamlarken başından bu yana desteklerini esirgemeyen gönüllü ekibimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki SAFRUN, önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek yoluna devam edecek" dedi.

UTKUER YAŞAR: SAFRANBOLU'NUN SPORTİF POTANSİYELİNİ DE GÖRDÜK

Safranbolu Ultra Trail Yarış Direktörü Utkuer Yaşar, organizasyonun başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok eğlendik, Safranbolu'yu çok sevdik. Kentin turizm yönünü biliyorduk ancak bu organizasyonla sportif potansiyelini de yakından görme fırsatı bulduk. Şefik Dizdar'ın himayesinde önemli bir organizasyona imza attık. Emeği geçen tüm kurumlara, gönüllülere ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FARUK KAR: İLK YILIMIZDA GÜZEL BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTIK

SAFRUN Parkur Direktörü Faruk Kar, ilk yıl olmasına rağmen başarılı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Safranbolu'da olmaktan büyük keyif duyuyoruz. İlk yılımızda güzel bir organizasyona imza attık. Elbette eksiklerimiz ya da hatalarımız olmuş olabilir; bunun için anlayış bekliyoruz. Yarışın güvenli ve sorunsuz şekilde tamamlanmasına katkı sunan jandarma ve emniyet teşkilatımıza, ayrıca katılımcılarımıza destekleri ve gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

MALİK KAAN ÇADIRCIOĞLU: İLK KEZ GELDİĞİM SAFRANBOLU'YA HAYRAN KALDIM

48,5K Zalifre Ultra parkurunu erkeklerde birinci sırada tamamlayan Malik Kaan Çadırcıoğlu, yarışın ardından yaptığı değerlendirmede organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çadırcıoğlu şöyle konuştu:

"Çok güzel bir yarıştı. Çocukluğumdan beri Safranbolu'yu duyuyordum ancak ilk kez gelme fırsatı buldum. Hem parkurlar hem de organizasyon gerçekten çok başarılıydı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

BUKET DEMİRCİ: İLK ULTRA TRAIL DENEYİMİMDE BİRİNCİLİK BEKLEMİYORDUM

48,5K Zalifre Ultra parkurunda kadınlar kategorisinde birinci olan Buket Demirci, ilk ultra trail yarışında zafere ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Demirci, "Bu benim ilk ultra trail deneyimimdi. 48,5 kilometrelik parkurda yarıştım ve açıkçası genel klasmanda birincilik beklemiyordum. Bisiklet geçmişimin kazandırdığı güç ve dayanıklılık sayesinde birinciliğe ulaştım. Birinci olunca gerçekten çok heyecanlandım. Parkur çok güzeldi, organizasyon ise ilk yılı olmasına rağmen oldukça başarılıydı. Özellikle alınan güvenlik önlemlerini çok beğendim. Bu yönüyle diğer organizasyonlara da örnek olabilecek bir etkinlikti. Seneye de yeniden katılmak istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SAFRUN'DA DERECEYE GİRENLER

48,5K ZALİFRE ULTRA

Erkekler:

1- Malik Kaan Çadırcıoğlu - 04: 18: 49

2- Ahmet Menteş - 04: 37: 46

3- Ali Murat Akın - 04: 37: 56

Kadınlar:

1- Buket Demirci - 05: 58: 49

2- Ümmü Nihal Tırpan - 05: 59: 10

3- Lıubov Özkalgay - 06: 02: 02

19K İNCEKAYA

Erkekler:

1- Gökhan Gündoğan Şen - 01: 28: 22

2- Tarık Anbarcı - 01: 31: 54

3- Egemen Tülek - 01: 33: 16

Kadınlar:

1- İrem Dursun - 01: 51: 02

2- Nurhan Cengiz - 01: 54: 06

3- Songül Albayrak - 01: 54: 06

13K PEROHİ

Erkekler:

1- Melih Olcay Dinç - 01: 11: 27

2- Fatih Topçu - 01: 13: 21

3- Djoko Keita - 01: 14: 41

Kadınlar:

1- Nehir Dalga - 01: 20: 48

2- Zeynep Can Ozket - 01: 37: 26

3- Berrak Irmak - 01: 39: 01

6K TARİHİ KENT KOŞUSU

Erkekler:

1- Ali Akgün - 00: 26: 40

2- İbrahim Arık - 00: 29: 16

3- Muhammed Yardımcı - 00: 29: 22

Kadınlar:

1- Aylin Bayındır - 00: 35: 12

2- Gülümser Ertem - 00: 35: 18

3- Ceren Pehlivan - 00: 36: 17

Kaynak: DHA

Safranbolu, Etkinlik, Kültür, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Safranbolu Ultra Trail Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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