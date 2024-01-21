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Sakarya'da düzenlenen Eskrim Turnuvası başladı - Son Dakika
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Sakarya'da düzenlenen Eskrim Turnuvası başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan '10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları' Sakarya'da başladı. Kadınlar ve erkeklerde gençler epe karşılaşmalarının yapıldığı organizasyona 1640 sporcu katılıyor. Turnuva, 29 Ocak'ta sona erecek.

Sakarya\'da düzenlenen Eskrim Turnuvası başladı
21.01.2024 - 15:49,
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Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan "10, 12 ve 14 Yaş Altı ile Gençler Epe-Flöre-Kılıç Açık Turnuvaları" Sakarya'da başladı.

Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk gününde, kadınlar ve erkeklerde gençler epe karşılaşmaları yapıldı.

Hakemlerin kontrollerinin ardından piste çıkan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Van ve Zonguldak'tan 1640 sporcu organizasyonda mücadele ediyor.

Turnuva, 29 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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