Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Maç Sonuçları

23.10.2025 00:19
Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 yenerken, Chelsea Ajax'ı 5-1 mağlup etti. Bayern Münih 4-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta mücadeleleri tamamlandı.

36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup ederek bu sezon ikinci galibiyetini elde etti. Konuk takımın golünü Helmersen kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ile Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus'u karşı karşıya getiren mücadelede, İspanyol temsilcisi Jude Bellingham'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Chelsea, hakem Felix Zwayer'in 3 kez penaltı noktasını gösterdiği maçta Ajax'ı Marc Guiu, Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Estevao ve Tyrique George'un golleriyle 5-1 mağlup etti. Konuk ekibin golü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Wout Weghorts'tan geldi.

19 yaşındaki Marc Guiu, 18. dakikada attığı golle Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. 45+6. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandıran 18 yaşındaki Estevao, 33 dakika sonra rekoru kendi adına geliştirdi.

66. dakikada Romeo Lavia'nın yerine giren 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncusu oldu.

Liverpool geriye düştüğü Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1 galip ayrılırken, Bayern Münih de sahasında Club Brugge'ü 4-0 yendi.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Galatasaray-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1

Athletic Bilbao (İspanya)- Karabağ (Azerbaycan): 3-1

Chelsea (İngiltere)-Ajax (Hollanda): 5-1

Atalanta (İtalya)- Slavia Prag (Çekya): 0-0

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 1-5

Sporting (Portekiz)- Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

Monaco (Fransa)- Tottenham (İngiltere): 0-0

Real Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-0

Bayern Münih (Almanya)-Club Brugge (Belçika): 4-0

Kaynak: AA

