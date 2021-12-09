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Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

09.12.2021 01:07

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabının son maçları tamamlandı. Karşılaşmada Bayern Münih, sahasında Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte E Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Katalan devi, 18 yıl sonra gruplardan çıkamadı. G Grubu maçında ise milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille, Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti ve lider olarak bir üst tura yükseldi.

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı maçları sona erdi. Son hafta oynanan maçlar nefes keserken bir üst tura çıkan takımlar da netleşti.

BARCELONA YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne henüz grup aşamasında veda etmesi büyük şaşkınlık yarattı. Bu sonucun ardından Katalan devi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille ise G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna seri başı olarak katılmaya hak kazandı.

Devler Ligi'nde haftanın sonuçları ve son 16'ya yükselen takımlar:

A Grubu

Leipzig- Manchester City: 2-1

PSG- Club Brugge: 4-1

  1. Manchester City
  2. PSG
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

B GRUBU

Milan- Liverpool: 1-2

Porto- Atletico Madrid: 1-3

  1. Liverpool
  2. Atletico Madrid
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

C GRUBU

Ajax- Sporting: 4-2

Borussia Dortmund- Beşiktaş: 5-0

  1. Ajax
  2. Sporting
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

D GRUBU

Real Madrid-Inter: 2-0

Shakhtar-Sheriff: 1-1

  1. Real Madrid
  2. Inter
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

E GRUBU

Bayern Münih-Barcelona: 3-0

Benfica- Dinamo Kiev: 2-0

  1. Bayern Münih
  2. Benfica
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

F GRUBU

Manchester United- Young Boys: 1-1

Atalanta- Villarreal: Ertelendi

  1. Manchester United
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

G GRUBU

Salzburg-Sevilla: 1-0

Wolfsburg-Lille: 1-3

  1. Lille
  2. Salzburg
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar

H GRUBU

Juventus- Malmö: 1-0

Zenit- Chelsea: 3-3

  1. Juventus
  2. Chelsea
Barcelona, 18 yıl sonra yıkımı yaşadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

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Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu - Son Dakika
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