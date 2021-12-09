Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup etabı maçları sona erdi. Son hafta oynanan maçlar nefes keserken bir üst tura çıkan takımlar da netleşti.
Bayern Münih'e 3-0 yenilen Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ne henüz grup aşamasında veda etmesi büyük şaşkınlık yarattı. Bu sonucun ardından Katalan devi yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille ise G Grubu'nu lider olarak tamamladı ve son 16 turuna seri başı olarak katılmaya hak kazandı.
Devler Ligi'nde haftanın sonuçları ve son 16'ya yükselen takımlar:
Leipzig- Manchester City: 2-1
PSG- Club Brugge: 4-1
Milan- Liverpool: 1-2
Porto- Atletico Madrid: 1-3
Ajax- Sporting: 4-2
Borussia Dortmund- Beşiktaş: 5-0
Real Madrid-Inter: 2-0
Shakhtar-Sheriff: 1-1
Bayern Münih-Barcelona: 3-0
Benfica- Dinamo Kiev: 2-0
Manchester United- Young Boys: 1-1
Atalanta- Villarreal: Ertelendi
Salzburg-Sevilla: 1-0
Wolfsburg-Lille: 1-3
Juventus- Malmö: 1-0
Zenit- Chelsea: 3-3
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