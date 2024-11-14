Sevgi Uzun: WNBA'de Potansiyel Açıktır - Son Dakika
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Spor

Sevgi Uzun: WNBA'de Potansiyel Açıktır

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sevgi Uzun, WNBA'de daha çok Türk oyuncunun potansiyeli olduğunu belirtti.

14.11.2024 10:27
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Sevgi Uzun: WNBA'de oynayabilecek çok oyuncumuz var

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Sevgi Uzun, geçtiğimiz yaz WNBA Takımlarından Dallas Wings'te forma giyerek Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de oynama başarısı gösteren 2'nci Türk kadın basketbolcu olmuştu. Başarılı oyuncu DHA'ya konuştu

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sevgi Uzun: WNBA'de Potansiyel Açıktır - Son Dakika

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