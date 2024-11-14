Sevgi Uzun: WNBA'de oynayabilecek çok oyuncumuz var
Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Sevgi Uzun, geçtiğimiz yaz WNBA Takımlarından Dallas Wings'te forma giyerek Nevriye Yılmaz'dan sonra WNBA'de oynama başarısı gösteren 2'nci Türk kadın basketbolcu olmuştu. Başarılı oyuncu DHA'ya konuştu
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
16.30 Ay-yıldızlılar, basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla Galler maçının hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
09.30 Siyah-beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
- Bodrumspor deplasmanı maçının hazırlıkları sürecek
- UEFA Uluslar Ligi'nde 4 grupta müsabakalar oynanacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
22.45 Real Madrid - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
17.00 YTR Bodrum - OGM Orman
17.30 Melikgazi Kayseri - Fenerbahçe Opet
18.00 Emlak Konut - Danilo's Pizza
18.30 ÇBK Mersin - Galatasaray Çağdaş Faktoring
20.00 Beşiktaş - Botaş
VOLEYBOL
- Challenge Cup Kadınlar
21.30 VC Wiesbaden - Galatasaray Daikin
Son Dakika › Spor › Sevgi Uzun: WNBA'de Potansiyel Açıktır - Son Dakika
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