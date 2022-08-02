Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek - Son Dakika
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Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek

02.08.2022 10:58
Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda 11 ilden 19 takım, 19 stadyumda mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunda 11 ilden 19 takım, 19 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'in 65. sezonunda 11 ilden 19 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 13 ilden 20 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. Ümraniyespor ve İstanbulspor'un da Süper Lig'e yükselmesiyle İstanbul'daki takım sayısı 8'e çıktı.

Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor ve İstanbulspor, Antalya'dan Antalyaspor, Alanyaspor, Ankara'dan MKE Ankaragücü, Adana'dan Adana Demirspor, Trabzon'dan Trabzonspor, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Gaziantep'den Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Sivasspor, Giresun'dan Giresunspor ve Hatay'dan Hatayspor yer alacak.

En fazla kapasite Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda müsabakalarda ev sahipliği yapacak statlar arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki verilerine göre; Fatih Karagümrük'ün maçlarını oynadığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 74 bin 753. Onun ardından Galatasaray'ın karşılaşmalarını oynadığı 52 bin 223 kapasiteli Nef Stadyumu geliyor. Sarı-kırmızılıları, Fenerbahçe'nin kullandığı 47 bin 834 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında ise 42 bin 590 ile Beşiktaş'ın kullandığı Vodafone Park bulunuyor. 42 bin ile Konyaspor'un ev sahipliğini yaptığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu da beşin sırada yer alıyor.

Bu sezonun yeni takımlarından Ümraniyespor, karşılaşmalarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynuyor fakat şu an yenileme çalışmalarından dolayı bir süre rakiplerini başka statlarda ağırlayacak.

Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların kapasiteleri şöyle:

ADANA

Yeni Adana Stadyumu: 33 bin (Adana Demirspor)

ANKARA

Eryaman Stadyumu: 20 bin 560 (MKE Ankaragücü)

ANTALYA

Antalya Stadyumu: 32 bin 537 (Antalyaspor)

Alanya Oba Stadyumu: 10 bin 128 (Alanyaspor)

GAZİANTEP

Kalyon Stadyumu: 33 bin 502 (Gaziantep FK)

GİRESUN

Çotanak Spor Kompleksi: 21 bin 500 (Giresunspor)

HATAY

Yeni Hatay Stadyumu: 25 bin (Hatayspor)

İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat: 74 bin 753 (Fatih Karagümrük)

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu: 52 bin 223 (Galatasaray)

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu: 47 bin 834 (Fenerbahçe)

Vodafone Park: 42 bin 590 (Beşiktaş)

Başakşehir Fatih Terim: 17 bin 156 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 856 (Kasımpaşa)

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı: 4 bin 488 (İstanbulspor)

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı: Yenileme çalışmaları devam ediyor (Ümraniyespor)

KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu: 32 bin 864 (Kayserispor)

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 42 bin (Konyaspor)

SİVAS

Sivas 4 Eylül Stadı: 27 bin 532 (Sivasspor)

TRABZON

Medical Park Stadyumu: 40 bin 782 (Trabzonspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Fenerbahçe, İstanbul, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig'de 11 ilden 19 takım, 19 statta mücadele edecek - Son Dakika
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