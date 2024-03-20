Talat Papatya, TFF 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etti

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Özgür Özel "O görüntüler montaj" deyip bir daha denedi, kalabalıktan yine aynı cevap geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Talat Papatya, "Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Papatya, "Haziran 2022'den beri büyük bir gurur ve özveri ile yürüttüğüm 1. Lig'den Sorumlu TFF YK üyeliğinden ve oluşturduğumuz Fair Play ile diğer tüm alt komitelerden 14 Mart 2024 itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum.

Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum.

Görev sürecim boyunca bulunduğum tüm komitelerdeki üyelerimize, her zaman çok fedakarca çalışan TFF personeline, lig ayırmaksızın tüm kulüp Başkan, yönetici ve profesyonellerine teşekkür eder, Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF YK arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.