TFF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği, Riva\'da düzenlendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da bir şenlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında çocuklar, ellerinde büyük bir coşkuyla salladıkları Türk bayrakları eşliğinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde hazırlanan alanda gönüllerince eğlenerek neşe saçtı.

Organizasyon kapsamında Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşı'nın okunması ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Anlamlı etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Şahin, TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Av. Azize Yüce Şahin ve kurul üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile TFF Kadın Futbol Direktörü Sami Oray Baykal katıldı.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: ÇOCUKLAR BİZİM EN DEĞERLİ HAZİNEMİZ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu yaptığı açılış konuşmasında, bu özel günde çok özel misafirleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizdi.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Sevgili çocuklarımız, değerli misafirlerimiz, bugün çok anlamlı bir günde bir aradayız. Öncelikle ülkemiz ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehit ve gazilerimizle, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenleri sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Bu özel günde çok özel misafirlerimiz var. Milletimize ve bize emanet edilen; geleceğimizin teminatı çocuklarımızı burada konuk etmekten dolayı çok mutluyum. Çocuklar bizim en değerli hazinemiz. Onlar; sevginin, masumiyetin ve umudun simgesi, aydınlık Türkiye'nin geleceği. Onların mutlu ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi, geleceğimize yapacağımız en büyük yatırımdır. Bunun için en değerli varlıklarımız için elimizden gelen desteği her zaman verdik ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

'BUGÜN SİZİN BAYRAMINIZ, GÖNLÜNÜZCE EĞLENİN'

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, çocuklar için bir dizi etkinlik planlandığını hatırlatarak, "Sevgili çocuklarımız, bugün burayı sevgi ve neşeyle doldurdunuz. Bugün sizin bayramınız. Ağabeyleriniz ve ablalarınız sizler için birbirinden eğlenceli etkinlikler planlandı. Şimdi gönlünüzce eğlenin. Bu anlamlı günde bu etkinliği düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbolu Direktörlüğü'ne teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKAN VEKİLİ KAVAK: 23 NİSAN, ÇOCUKLARIMIZA VERDİĞİMİZ DEĞER VE GÜVENİN İŞARETİDİR

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA ve UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak yaptığı konuşmada, bu bayramın ülkemiz için anlam ve önemini vurguladı.

TFF Başkan Vekili Kavak, "Saygıdeğer Başkanım, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Federasyonumuzun kıymetli çalışanları, sevgili çocuklarımız, değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Milletimiz için en özel günlerden biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamanın coşku ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel günün anısına; başta ülkemizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal olmak üzere kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Demokrasinin ve milli iradenin en önemli sembolü 23 Nisan, aynı zamanda çocuklarımıza verdiğimiz değerin ve güvenin de işaretidir. Söz konusu çocuklar olunca gözlerinin içi gülen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü onlara armağan ederken; bir milletin yarınını, bugünün çocuklarının şekillendireceğini çok biliyordu. Bizler de onun izinden giderek, bağımsızlığımız kadar kıymetli çocuklarımızı her zaman el üstünde tutuyor; geleceğimizin teminatı çocuklarımızı yarınlara en iyi şekilde hazırlamayı görev biliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbol oynayan çocuklarımızın esenliğini sağlamak, onların yaşlarına, gelişim özelliklerine uygun şekilde futbol eğitimi almalarını sağlamak bizim en önemli vazifelerimizden" dedi.

TFF Başkan Vekili Kavak konuşmasını, "Kıymetli konuklarımız, bugün çocukların günü. Onların seveceklerini ve yeni şeyler öğreneceklerini umut ettiğimiz etkinlikler planladık. Bu özel günde çocuklarımız futbol keyfini de doyasıya yaşayacak. Etkinliğe katkı sunan, çocuklarımız için çaba gösteren ve onların yüzünü güldüren herkese yürekten teşekkür ediyorum" sözleriyle tamamladı.

KURUL BAŞKANI ŞAHİN: BU ANLAMLI GÜNDE, BU ORGANİZASYONUN İÇİNDE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ

TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Av. Azize Yüce Şahin, çocuklarla geçirecekleri gün için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Kurul Başkanı Şahin, "Saygıdeğer misafirler ve kıymetli çocuklar, sayın Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünyada hiçbir ülkede bulunmayan iki unsuru bir araya getiren bir milli bayramdır. Bir yandan Türkiye Cunhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği anlamlı bir gün, diğer yandan yarının büyükleri, geleceğin garantisi çocuklarımızın şenliği, bayramıdır. Biz de TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu olarak böyle anlamlı bir günde, bu organizasyonun içinde olmaktan çok mutluyuz. TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu olarak çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen güvenli bir ortamda, haklarına saygı duyularak gelişimlerini sürdürmelerini temel sorumluluğumuz olarak görmekteyiz. Çünkü çocuklar, ülkemiz için çok kıymetlidir. Nitekim, ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk tarafından dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bizim ülkemizde kutlanmaktadır. Bu vesileyle de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle." ifadelerini kullandı.

KURUL KOORDİNATÖRÜ ALKAN: ÇOCUKLAR MUTLUYSA, BİR ÜLKENİN GELECEĞİ AYDINLIK OLACAKTIR

TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörü Arzu Alkan, "Değerli Başkanımım, yönetim kurulu üyelerim, değerli basın mensupları, Kadın Futbolu Direktörüm, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma kurulu başkanım ve değerli üyeleri ile bu ülkenin geleceğini aydınlatacak siz değerli çocuklar, hoş geldiniz. Sevgili çocuklar, 23 Nisan 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Bu, halkın kendi kaderini eline aldığı gündü. Ama bu günü çok daha özel yapan bir şey var; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü 1929 yılında çocuklara armağan etti. Bugün çok ama çok özel bir gün; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğe duyulan güvenin, çocuklara verilen değerin ve inancın en güçlü göstergesidir. Bugün sizin bayramınız; çünkü siz, geleceğin kahramanlarısınız. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram, 23 Nisan Çocuk Bayramı'dır. Atatürk sizlere öyle çok güveniyordu ki, bu özel günü sizinle sonsuza dek kutlayalım istedi. Çünkü çocuklar mutluysa, bir ülkenin geleceği aydınlık olacaktır. Atatürk şöyle dedi; 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız.' Yani o, sizin ne kadar önemli ve değerli olduğunuzu çok iyi biliyordu. Bugün sizlere çok güzel oyunlar hazırladık, neşeyle şarkılar söyleyin, dans edin, oynayın, bayraklar sallayın ama bir yandan da kalbinizin bir köşesinde şu sözler çınlasın; 'Ben güçlüyüm, akıllıyım, sevgi doluyum, cesurum ve geleceği ben inşa edeceğim!' İyi ki varsınız, iyi ki 23 Nisan var. Bayramınız kutlu olsun; hep birlikte daha güzel yarınlara" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun forma takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik alanına geçildi.

Riva'daki tesislerde kurulan özel alanlarda çocuklar için düzenlenen animasyon ekibi gösterilerinin sonrasında şişme oyunlar oynandı. Yemeğin ardından çocukların mini futbol turnuvasında hünerlerini sergilemesiyle TFF 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliği sona erdi.