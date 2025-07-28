Trabzonspor Erzurum Kampı\'nda Genç Oyuncular Parladı

TRABZONSPOR'un 15-27 Temmuz tarihleri arasında Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampında futbolcuların bireysel performansları dikkat çekti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yoğun antrenman temposunda hem tecrübeli isimler liderlik rolünü sürdürdü hem de genç oyuncular gösterdikleri gelişimle teknik heyetin gözüne girmeye çalıştı. Kamp boyunca öne çıkan form grafikleri, yeni sezon öncesi kadro planlamasına da ışık tuttu.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının 2'nci etabını gerçekleştirdiği Erzurum Yüksek İrtifa Kampı'nı tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 13 günlük yoğun tempo, antrenmanlar, hazırlık maçları ve taraftar buluşmalarıyla geçen kamp sürecinde bordo mavili oyuncular, fiziksel, mental ve taktik açıdan yeni sezona hazırlanırken şekillenen kadroda genç isimler de performanslarıyla dikkat çekti.

ERZURUM KAMPININ YILDIZI FOLCARELLİ

Bordo-mavili ekibin ikinci etap kampının yıldızı ise 25 yaşındaki Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli oldu. Kampın başından sonuna kadar gösterdiği gelişim, tempo, hücumdaki cesareti ve adaptasyon hızıyla teknik heyetin dikkatini çeken Folcarelli, Erzurum kampının yıldızı olarak değerlendirildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, oyun içindeki aksiyonları ve hücuma dönük oyunuyla dikkatleri üzerine çekti. Sahada gösterdiği liderliğin yanı sıra teknik becerisi de yüksek olan Folcarelli'nin forma şansı bulması bekleniyor. Topsuz oyundaki dinamizmi ve üçüncü bölgeye geçişlerdeki etkinliğiyle öne çıkan Folcarelli, oyunu okuma becerisi ve zamanlamalı koşularıyla dikkat çekti. Hücumda da savunmada da görevini eksiksiz yapan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu kampın sürprizi değil, yıldızı oldu.

'TEKKE'NİN ROTASYONUNDA VAZGEÇİLMEZ BİR OYUNCU'

Fatih Tekke'nin oyun planında önemli bir rol oynaması beklenen Mustafa Eskihellaç ise kampta hemen her bölgede denendi. Mustafa Eskihellaç, sol bek ve sol ön bölgede forma giymesinin yanı sıra 8 numarada da görev yaptı. Oyun esnekliği ve yüksek adaptasyon yeteneği, Mustafa'yı Tekke'nin rotasyonunda vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi.

AYRILIKLAR VE SAKATLIKLAR

Ali Şahin, Denis Draguş ve John Lundstram transferleri nedeniyle kamptan ayrılırken, Enis Destan, Rayyan Baniya ve Cihan Çanak ise sakatlıklar nedeniyle antrenmanlarda yer almadı. Bordo-mavili takımın bu yıl yeniden kadrosuna kattığı Paul Onuachu, Azerbaycan ekibi Nahçıvan ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Sadece aynı maçta 30 dakika süre alan Onuachu tedavisinin ardından antrenmanlara başlayarak yeniden takıma döndü. Oleksandr Zubkov da kampın ilk haftasında gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı ve sadece bir hazırlık maçına çıkabildi. Ozan Tufan, bireysel çalışmalarla uzun bir süre geçirerek takıma döndü.

Trabzonspor'da oyuncuların kampta ortaya koyduğu görüntü ise şu şekilde gerçekleşti:

Uğurcan Çakır: Yaz transfer sezonunun belki de en çok konuşulan isimlerinden olan Uğurcan Çakır, Erzurum'daki kampta liderliğini sürdürdü. Antrenmanlarda genç oyunculara hem örnek oldu hem de yön verdi. Kampın son günlerindeki hazırlık maçında dizinde nükseden rahatsızlığı nedeniyle Ümraniye ile oynanan maçta süre alamadı. Takımın her zaman banko 1 numarası Uğurcan Çakır taraftar buluşmalarında da en fazla ilgi gören isimdi.

Onuralp Çevikkan: Sakatlık sürecini tamamlayarak yeniden takıma dönen Onuralp, genç yaşına rağmen ciddi disiplinle çalışması ile dikkat çekti. Özellikle refleks çalışmaları ve çift kale maçlarda gösterdiği çıkışlarla teknik heyetin takibini aldı. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında kaleye geçerek A takıma adaptasyon sürecini yakalamaya çalıştı.

Ahmet Doğan Yıldırım: Antrenmanlarda Uğurcan Çakır ve Onuralp Çevikkan ile birlikte kaleci grubunda yoğun şekilde çalıştı. Gelişimini sürdürmesi için rotasyonun bir parçası olarak kamp tecrübesi kazanması hedeflendi. Hazırlık maçlarında ortaya koyduğu görüntü beğenildi. Kaledeki duruşu ve özgüveni gelecek adına büyük umut verdi.

Erol Can Çolak: İyi bir kamp süreci geçirdi. Antrenmanlarda fiziksel olarak iyi durumda göründü. Kampı verimli geçirdiği gözlemlendi.

Mustafa Eskihellaç: Hazırlık maçlarında aktif olarak rol aldı. Fatih Tekke'nin hücumda genişlik sağlayan oyuncu profiline uygun olarak görev aldı. Teknik direktör Fatih tekke, oyuncuyu kamp boyunca hemen her bölgede denedi. Zaman zaman savunma dönüşlerinde sıkıntı yaşasa da yüksek eforu, kamp boyunca istikrarlı performans göstermesiyle öne çıktı. Oyun esnekliği ve yüksek adaptasyon yeteneği, Mustafa'yı Tekke'nin rotasyonunda vazgeçilmez bir oyuncu haline getirdi.

Arseniy Batagov: Ukraynalı genç oyuncu, kamp boyunca temposu ve oyun anlayışıyla dikkat çekti. Zob Ahan karşısında oynanan hazırlık maçında top dağıtımı ve pres gücüyle öne çıktı. Savunmadan oyun kurma rolünde denenerek Fatih Tekke'nin sistemine adapte olmaya başladı. Kampın başarılı isimlerinden biri olarak değerlendirilen genç oyuncu geçtiğimiz sezonki performansının üzerine koyarak devam ediyor.

Wagner Pina: Kampın en enerjik isimlerinden biri. Hücumdaki etkinliği dikkat çekerken savunma yardımlarında zaman zaman zafiyetler gösterdi. Pina, özellikle ofansif planlarda yer aldı ve sağ bekten öte sağ ön oyuncusu gibi görevlerde de bulundu. Ofansif katkısı, Trabzonspor'un oyun planında önemli bir seçenek haline gelmesini sağladı.

Arif Boşluk: Antrenmanlardaki mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Özellikle dar alan çalışmalarında temaslı oyunlarda fiziksel gücünü kullandı. Hazırlık maçlarında savunma rotasyonundaki yerini korumak adına istikrarlı bir kamp dönemi geçirdi. Kamptaki performansıyla bu sezon daha fazla süre alabilecek bir potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

Arda Öztürk: Kamp süresince çalışkan görüntüsüyle teknik heyetin takibini aldı. Fiziksel gelişimini sürdüren oyunculardan biri olarak rotasyonun bir parçası haline geldi.

Taha Emre İnce: Genç yaşına rağmen kamp boyunca disiplinli çalıştı. Antrenman temposuna iyi ayak uydurdu. Hazırlık maçlarında forma şansı sınırlı olsa da teknik ekibin yakından gözlemlediği isimlerden biri oldu.

Stefan Savic: Deneyimiyle kamp boyunca savunma hattına liderlik yaptı. Zaman zaman bireysel savunma çalışmaları gerçekleştirdi. Hazırlık maçlarında savunma bloğundaki uyumuyla dikkat çekti. Sakatlık yaşamaması durumunda takımın sigortası olacağı sinyallerini verdi.

Serdar Saatçı: Hazırlık maçlarında ilk 11'de şans bulduğu anlarda soğukkanlı ve dengeli bir görüntü sergiledi. Ayağı düzgün stoper profili olarak savunmadan oyun kurulumlarında öne çıktı. Adı sıkça transfer söylentilerinde geçse de profesyonel bir oyuncu görüntüsüyle olumlu bir görüntü sergiledi.

Salih Malkoçoğlu: Kampın joker oyuncularından biri oldu. Farklı mevkilerde görev aldı, hepsinde görevini layıkıyla yerine getirdi. Süre aldığı maçlarda istekli ve çalışkan görüntüsüyle dikkat çekti. Antrenmanlarda yüksek konsantrasyonla çalıştı. Ümraniyespor maçının ardından yaptığı açıklamalarla da mental açıdan ne kadar hazır olduğunu gösterdi. Çok yönlülüğü teknik heyetin dikkatini çekti.

Ozan Tufan: Tecrübesiyle orta sahaya dinamizm katması beklenen Ozan Tufan, kamp boyunca kontrollü bir performans sergiledi. Sakatlığı sonrası bir süre takımdan uzak olsa da fiziksel olarak kampa hazır bir halde katılan Ozan, pas kalitesi ve oyun görüşüyle zaman zaman takımı yönlendirdi. Zamanla form tutması halinde büyük katkı sunabilir.

Muhammed Cham: Teknik kapasitesi yüksek, hücum aksiyonlarında etkili bir profil çizdi. Hazırlık maçlarında topla buluşma oranı yüksek olsa da karar alma sürelerini geliştirmesi gerektiği gözlemlendi. Özellikle son pas ve şut tercihleri üzerine bireysel antrenman çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi gerektiği konuşuldu. Gelişime açık olan Cham, ilerleyen dönemde daha fazla fırsat bulabilir.

Okay Yokuşlu: Kamp boyunca takımın denge oyuncularından biri oldu. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı sağlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, hazırlık maçlarında aldığı sürelerde beklenenin çok üzerinde görüntü vermedi. Buna karşın tecrübeli oyuncu Tekke'nin sisteminde oyun aklına en çok başvurulan isimlerden biri oldu.

Batista Mendy: Fizik gücüyle kampın en diri oyuncularından biriydi. Antrenmanlardaki ikili mücadelelerde rakiplerine üstünlük kurdu. Hazırlık maçlarında ise topu kazanma ve geri dönüşlerdeki katkısı dikkat çekti.

Tim Jabol Folcarelli: Kampın performansıyla en başarılı isimlerinden oldu. Genç yaşına rağmen hücumda cesur girişimlerde bulundu. Hem teknik becerileri hem de sahada gösterdiği liderlik, onun orta sahada forma şansı elde etmesini sağlayacak gibi görünüyor. Dripling ve adam eksiltme özellikleriyle özellikle Persepolis karşısında iyi bir izlenim bıraktı.

Boran Başkan: Antrenman performansı istikrarlıydı. Fiziksel kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Genç oyuncular arasında gelişim göstermesi beklenen isimlerden biri. Süre aldığı hazırlık maçlarında sorumluluk almaktan çekinmedi. Takımda rekabetçi bir profil oluşturdu.

Oleksandr Zubkov: Kampı yüksek tempoda geçiren oyunculardan biri oldu. Hücum organizasyonlarında sürekli yer değiştirerek rakip savunmanın dengesini bozmayı başardı. Özellikle Zob Ahan maçındaki hücum varyasyonlarında etkiliydi. Teknik heyet, sezonda ona daha fazla skor katkısı yüklemeyi planlıyor.

Edin Visca: Kampın en deneyimli isimlerinden biri olarak saha içindeki duruşu ve saha dışındaki profesyonelliğiyle takıma liderlik yaptı. Antrenmanlarda istikrarlı performans gösterdi; temposunu koruması teknik heyeti memnun etti.

Anthony Nwakaeme: Topla olan ilişkisi ve bire birlerdeki üstünlüğü devam ediyor. Taraftarın sevgilisi. Taraftar buluşmalarında da en çok ilgi gören isimlerden biri olan Nwakaeme, kamp boyunca istikrarlı çalıştı.

Danylo Sikan: Ceza sahası içindeki agresifliği, pres gücü ve bitiriciliğiyle teknik heyetten olumlu not aldı. Fatih Tekke'nin oyun sisteminde önemli rol üstlenecek gibi görünüyor.

Paul Onuachu: Hazırlık maçlarında sınırlı süre aldı ancak fiziksel üstünlüğüyle dikkat çekti. Kamp süresince bağlantı oyununa daha fazla katılması için bireysel çalışmalar yaptı. Ceza sahasında tehdit oluşturma özelliğini koruyor. Yeni sezona hazırlık sürecinde fiziksel dengesini tamamladığında daha belirgin katkı sağlayacak.

Felipe Augusto: Kampın enerjik isimlerinden biri olan Felipe, dripling yeteneği ve top hakimiyetiyle dikkat çekti. Persepolis maçında çizgiye yakın oynayarak etkili ortalar yaptı. Antrenmanlarda istekli görüntüsü ve sürekli hücumu zorlaması teknik heyeti memnun etti. Taraftara keyif veren oyuncu profiline sahip.