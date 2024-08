Spor

- TransAnatolia Rally Raid için geri sayım sürüyor

Mersin'de startı verilecek yarışa katılan Esat Uğurlu: " Türkiye'nin güzelliklerini tanıtma açısından önemli bir fırsat"

Raid kategorisinde mücadele edecek Jale Özel: "Parkurları bulmak, doğru izin peşinden gitmek müthiş heyecanlı"

MERSİN - Türkiye'nin güneyinden başlayıp doğusuna kadar bir rota sunan TransAnatolia Rally Raid'in startı Mersin'de verilecek. Bu yıl 14. kez düzenlenen yarış için geri sayım sürerken, yarışmacılar son hazırlıklarını yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Antalya Off-Road Kulübü'nün katkıları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle gerçekleştirilen TransAnatolia Rally Raid'de katılımcıları zorlu ve heyecan dolu bir rota bekliyor. Startı Mersin'de verilecek yarış öncesi yarışmacılar son hazırlıklarını yapıyor. Taşkıran Soli Antik kenti yakınındaki alanda hazırlıklarını tamamlayan yarışmacılar, Yenişehir Fuar Alanındaki merkezde araçlarını yarış öncesi teknik ekibe kontrol ettiriyor.

"Ülkemizin güzelliklerini görüyoruz"

Yarışmaya, aynı yarışta mücadele ederken 7 Eylül 2012'de hayatını kaybeden motosiklet yarışçısı Kemal Merkit'in de kullandığı 55 numara ile katılan Esat Uğurlu, bu yıl TransAnatolia'da 3. tecrübesini yaşayacağını söyledi. Her sene yarışmaya katıldığını belirten Uğurlu, "Ülkemizin güzelliklerini görüyoruz. Çok da hoşumuza gidiyor. Zor bir yarış. Onu söyleyebilirim. Yani dünyanın zaten en zor üçüncü, dördüncü rallisi olarak geçiyor. En tepede Dakar var. Zaten Dakar'da yarışan birçok şampiyon da gelip TransAnatolia'da antrenman niteliğinde yarışıyorlar. Başarılı da oluyorlar. Yarışma 7 gün sürüyor. Her gün kapasitenize göre 6-7 ile 10 saat arası motor üstünde kalıyorsunuz. Arazi şartları, tek başınızasınız. Yani bütün motosikletlerin birlikte yarıştığı bir şey değil. Size bir kağıtla yol gösterici, bir Roadbook denen bir şey veriyorlar. Kendi yolunuzu kendiniz buluyorsunuz. Kayboluyorsunuz, geri yolunuzu buluyorsunuz. Değişik bir tecrübe" şeklinde konuştu.

"İnanılmaz bir tanıtım oluyor"

TransAnatolia'nın Türkiye'nin güzelliklerini tanıtma açısından önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Uğurlu, "Türkiye'mizin güzelliklerini tanıtan çok fazla TransAnatolia gibi aktivite yok. Yani Türkiye'ye gelen turistler tabii Türkiye'nin güzellikleriyle ilgili gittikleri yerlerde konuşuyorlar. Ama bu tür yarışlar, Türkiye'ye normal şartlarda hiç gelmeyecek olan, çok uzak ülkelerden insanları ülkemize çekiyor. Bir de inanılmaz yerlerden geçiyoruz. Yani Aladağlar, işte ne bileyim geçen sene Samsun'dan İzmir'e Büyük Taarruz'un rotasını yaptık. Yani inanılmaz bir tanıtım oluyor" ifadelerini kullandı.

Jale Özel: "Podyuma çıkan ilk ve tek kadınlarız şu anda"

TransAnatolia 2022'de podyuma çıkan Jale Özel ve Ayşegül Telli ikilisi de yarış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. ODTÜ Bilgisiyar Mühendisliği Bölümünde aynı sınıfta okuyan Jale Özel ile Ayşegül Telli, uzun yıllardır arkadaşlıklarını sürdürürken, tatillerini de yarışta geçiriyorlar. İstanbul'da yaşayan Özel ile Polonya'da yaşayan Telli, Mersin'den start alacak yarışma için bu yıl da buluştu.

Bu yıl yarışmaya 4. kez katıldıklarını belirten Özel, "Üniversiteden sınıf arkadaşıyız. Yıllar süren dostluğumuzun üstüne şimdi burada çok zor bir süreçte beraberiz. Hem fiziki olarak çok yorucu, hem de ruhen de psikolojik olarak da çok zorlayıcı. Fakat biz yarış tarihinde bir ilki başardık ve 2022'de podyuma çıkan ilk ve tek kadınlarız şu anda. Raid kategorisinde ikinci olduk. Bu sene de heyecanlıyız. Aslında bunu yapmak bize çok keyif veriyor. Bulmaca gibi, yani büyükler için bir bulmaca gibi düşünün. Bu parkurları bulmak, doğru izin peşinden gitmek müthiş heyecanlı" diye konuştu.

Ayşegül Telli: "Zorlukların yanında eğleniyoruz"

Ayşegül Telli ise bu yıl da her zamanki gibi heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Umarım eğlenceli ve iyi bir yarış olur. Burada yarışırken zorlukların yanında eğleniyoruz da gerçekten" dedi.

Doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerle dolu bir yolculuk

Doğa, macera ve sporu tek yarışta toplamayı başaran TransAnatolia Rally Raid, bu yıl 14. kez gerçekleştiriliyor. Mersin'de bu akşam saat 19.30'da start alacak TransAnatolia Rally Raid, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis'ten geçip, 7 Eylül'de Van'da tamamlanacak. Bugüne kadar 27 farklı ülkeden binin üzerinde yarışmacının Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında ağırlandığı TransAnatolia Rally Raid organizasyonuna 10 ülkeden yüzlerce yarışmacı katılıyor.

2 bin 200 kilometrelik yarış; motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, Quad ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yapılıyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı yarışırken, Raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor. Akdeniz Bölgesi'ndeki liman kenti Mersin'den başlayan organizasyonda sporcular, Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle dolu bir yolculuğa çıkıyor.