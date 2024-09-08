TransAnatolia Rally Raid 2023 Tamamlandı

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Kültür, tarih ve doğanın iç içe olduğu Anadolu'nun eşsiz coğrafyasında 14. kez gerçekleşen TransAnatolia Rally Raid, Mersin'den Van'a uzanan 2 bin 200 kilometrelik parkurda gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü katkıları ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle gerçekleşen TransAnatolia Rally Raid'in 14.'sü Van'da tamamlandı. 31 Ağustos'ta Mersin'den start alan yarış; İçel, Karaman, Konya, Niğde, Adana, Kayseri, Yozgat, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis il sınırlarından geçerek Van'da sona erdi. Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, Quad ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışan yarışmacılar, rally'de zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise navigasyonla mücadale etti.

Bu yıl TransAnatolia'ya Türkiye, İtalya, İsviçre, Romanya, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, Hollanda, Almanya, İspanya ve Japonya'dan yarışçılar da katıldı. T7'si raid olmak üzere rally'de 36 motosiklet, 15'i raid olmak üzere rally'de 3 otomobil, 5 SSV ve 1 kamyondan oluşan 71 araç ve 91 yarışçı mücadele etti.

15 il sınırından geçen 2 bin 200 kilometrelik parkurlarda bu yıl, yarışmacılar zorlu hava ve yol şartlarında kıyasıya bir mücadele verdi. Motor sporları dünyasının önemli fabrika takımlarından Yamaha, Sherco ve Ducati takımları da yer aldı.

Yarışta dereceye geren isimler ise şöyle:

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde Sherco takımından İspanyol Lorenzo Sanchez Santolino 18 saat 47 dakika 58 saniye ile birinci olurken, Yamaha takımından İtalyan Allessandro Botturi 18 saat 49 dakika 62 saniye ile ikinci, Yamaha takımından İtalyan Matteo Drusiani 19 saat 28 dakika 11 saniye ile yarışı üçüncü tamamladı.

Otomobil klasmanında SSV kategorisinde Büyük Britanya ve Fransa'dan yarışa katılan Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 20 saat 28 dakika 14 saniye ile birinci olurken, Fransız Jean Luc Ceccaldi-Remi Boulanger ikilisi ise 22 saat 10 dakika 23 saniye ile ikinci, Japon ve Fransız Shinsuke Umeda-Paul Durame ikilisi ise 22 saat 23 dakika 46 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

Otomobil kategorisinde Dacia Duster ile Romanya'dan yarışa katılan Marian Andreev-Marius Pop 27 saat 16 dakika 29 saniye ile birinci olurken, Mitsubishi L 200 ile yarışan Ahmet Bağce- Uğur Tepe 37 saat 36 dakika ile ikinci, Suzuki Grand Vitara ile Alican Eriç-Ergün Örentel ikilisi 67 saat 3 dakika 21 saniye ile yarışı üçüncü bitirdi.

Kamyon kategorisinde Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi 32 saat 49 dakika 47 saniye ile yarışı tamamladı.

Castrol Power1 Rookie Cup'ın sahibi ise İtalyan Ludovico Tiziano Flavio Brezzi oldu. Navigasyonla mücadale eden TransAnatolia Raid Kategorisinin kazananı ise Ford Ranger ile yarışan Deniz Sönmez & Barış Sönmez çifti oldu. İkinci Ford Ranger ile yarışan Ahmet Terece & Ulaş Germen ikilisi olurken, bu kategorinin üçüncüsü ise Suzuki Jimny ile yarışan Emre Şen & Volkan Bilgin ikilisi oldu.

Yarışta GT Özel Kupasının sahibi Deniz Sönmez & Barış Sönmez olurken, İstanbul Portföy Sporcu Destek Kupasının sahibi ise Muhammet Efe Görür oldu. - VAN