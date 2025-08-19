Transfer Gelişmeleri ve Maç Hazırlıkları

TRANSFER

- Fenerbahçe dün gece geç saatlerde transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi özel uçak ile İstanbul'a getirdi. 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun bugün sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp bugün İstanbul'a gelecek olan Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için son pazarlığını yapacak ve milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Portekiz kulübü ile anlaşma sağlamaya çalışacak. Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile de prensipte anlaştığı ve kulübü West Ham ile son detayları konuştuğu ileri sürüldü.

- Galatasaray'ın istediği kaleci Ederson için Manchester City Kulübü'nün 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği İngiliz basınında yer aldı. Görüşmeler sürüyor. Öte yandan İlkay Gündoğan'ı gündeminde tutan Galatasaray transferin son günü olan 12 Eylül'e kadar bu transferi kovalayacak.

- Beşiktaş, sol kanat oyuncusu Jadon Sancho için beklemeyi sürdürürken stoper, sağ kanat ve orta saha için de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE- BENFICA MAÇINA DOĞRU

-14.20 Benfica takımı İstanbul'a gelecek.

-15.00 Jose Mourinho ve bir oyuncu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

-18.00 Tesislerde gerçekleştirilecek antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık olacak.

-18.15 Benfica Teknik Direktörü ve 1 futbolcu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

-19.00 Benfica hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

-19.00 Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Lausanne Sports maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir, Universitatea Craiova maçı hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

İSPANYA LA LIGA

22.00 Real Madrid - Osasuna (Arda Güler)

GÜREŞ

11.30 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, medya mensupları ile bir araya gelecek.

BASKETBOL

11.00/ 14.00 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirilecek.