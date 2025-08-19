Transfer Gelişmeleri ve Maç Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Transfer Gelişmeleri ve Maç Hazırlıkları

19.08.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Galatasaray Ederson için görüşmelerde. Beşiktaş antrenmana başladı.

TRANSFER

- Fenerbahçe dün gece geç saatlerde transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi özel uçak ile İstanbul'a getirdi. 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun bugün sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüp bugün İstanbul'a gelecek olan Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için son pazarlığını yapacak ve milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Portekiz kulübü ile anlaşma sağlamaya çalışacak. Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ile de prensipte anlaştığı ve kulübü West Ham ile son detayları konuştuğu ileri sürüldü.

- Galatasaray'ın istediği kaleci Ederson için Manchester City Kulübü'nün 25 milyon euro bonservis bedeli belirlediği İngiliz basınında yer aldı. Görüşmeler sürüyor. Öte yandan İlkay Gündoğan'ı gündeminde tutan Galatasaray transferin son günü olan 12 Eylül'e kadar bu transferi kovalayacak.

- Beşiktaş, sol kanat oyuncusu Jadon Sancho için beklemeyi sürdürürken stoper, sağ kanat ve orta saha için de transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE- BENFICA MAÇINA DOĞRU

-14.20 Benfica takımı İstanbul'a gelecek.

-15.00 Jose Mourinho ve bir oyuncu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

-18.00 Tesislerde gerçekleştirilecek antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık olacak.

-18.15 Benfica Teknik Direktörü ve 1 futbolcu, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

-19.00 Benfica hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY

-19.00 Sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Lausanne Sports maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla başlayacak.

BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir, Universitatea Craiova maçı hazırlıklarını tesislerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU İLK MAÇLARI

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Rangers (İskoçya) - Club Brugge (Belçika)

İSPANYA LA LIGA

22.00 Real Madrid - Osasuna (Arda Güler)

GÜREŞ

11.30 Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, medya mensupları ile bir araya gelecek.

BASKETBOL

11.00/ 14.00 Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu fikstür kura çekimi gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Manchester, Fenerbahçe, Antrenman, Basketbol, Güvenlik, Beşiktaş, İstanbul, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transfer Gelişmeleri ve Maç Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Fenerbahçe’nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
Kayserispor’dan Galatasaray’ı çıldırtacak karar Kayserispor'dan Galatasaray'ı çıldırtacak karar
Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12’ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar Çöl sıcağında ekmek mücadelesi: Öğlen 12'ye kadar çalışıp 1500 TL alıyorlar
Kıvanç Tatlıtuğ’dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için çağrı: 4 bölgeye dikkat
Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel’den Çerçioğlu’na gönderme Aydın mitingi için çağrı yapan CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na gönderme
Bodrum’dan sonra Çeşme Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı Bodrum'dan sonra Çeşme! Can Yaman ve sevgilisi romantik anlar yaşadı
Süper Lig’de yılın sürprizi Hoş geldin Burak Yılmaz Süper Lig'de yılın sürprizi! Hoş geldin Burak Yılmaz
Özdağ’dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: ’Seçimi kaybedersem kaybedeyim’ dedi Özdağ'dan yıllar sonra gelen Kılıçdaroğlu açıklaması: 'Seçimi kaybedersem kaybedeyim' dedi
Süper Lig’de ilk teknik direktör ayrılığı Süper Lig'de ilk teknik direktör ayrılığı

07:19
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
09:48
Ne Yavaş ne de İmamoğlu Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Ne Yavaş ne de İmamoğlu! Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı için sürpriz öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 10:32:25. #7.11#
SON DAKİKA: Transfer Gelişmeleri ve Maç Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.