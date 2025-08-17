Canlı anlatım! Muhteşem maçta ilk gol geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil, Thiam.

CANLI ANLATIM:

20' Abraham, kaleci köşeyi bilmesine rağmen tam köşeye şık bir vuruşla golünü attı. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

19' GOOOLLL! Tammy Abraham, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

16' PENALTI! Tammy Abraham ceza yayının biraz ilerisinde sırtı dönük topu aldı. Dönerek Orkun Kökçü'ye ara pasını gönderdi. Eyüpspor'da Robin Yalçın kayarak topu kesmek istedi ancak Orkun'a müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

14' Eyüpspor top çeviriyor.

13' İlk on dakikadaki temponun ardından iki takım da daha sakin bir görüntü sergiliyor.

11' Beşiktaş, Rashica ile gole yaklaştı. Pasla çıkmaya çalışan Eyüpspor savunmasından topu çalan Rafa Silva pasını Rashica'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çeken Rashica golü bulamadı.

9' Beşiktaş hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

7' Gabriel Paulista, sol kanatta Mame Thiam ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Karar faul.

6' Beşiktaş'ta Tammy Abraham, ceza sahası içinde kaleye yakın pozisyonda topla buluştu. İngiliz futbolcu şut çekmek yerine topu kale önüne çevirdi ancak orada hiçbir arkadaşı yoktu.

5' Maç çok hareketli başladı. Top bir o kalede bir bu kalede.

4' Bir ofsayt daha. Bayrak bu sefer Beşiktaş için kalktı. Joao Mario savunma arkasında topla buluştu kaleci ile karşı karşıyayken son anda savunma müdahale etti. Halem ofsayt dedi.

3' Eyüpspor'dan etkili atak ancak ofsayt. Konuk ekip kaleden paslarla çıktı. Orta alanda topu alan Kerem Demirbay savunma arkasına kaçan Halil Akbunar'a pasını gönderdi. Akbunar'ın şutunu Paulista blokladı. Hakem atak bitiminde ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Beşiktaş takım halinde Eyüpspor yarı sahasında. Ev sahibi ekip baskılı başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica ilk 11'e dahil oldu.