Canlı anlatım! Muhteşem maçta ilk gol geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Canlı anlatım! Muhteşem maçta ilk gol geldi

Canlı anlatım! Muhteşem maçta ilk gol geldi
17.08.2025 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü var.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil, Thiam.

CANLI ANLATIM:

20' Abraham, kaleci köşeyi bilmesine rağmen tam köşeye şık bir vuruşla golünü attı. Beşiktaş'ın yeni golcüsü Tammy Abraham, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.

19' GOOOLLL! Tammy Abraham, penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi.

16' PENALTI! Tammy Abraham ceza yayının biraz ilerisinde sırtı dönük topu aldı. Dönerek Orkun Kökçü'ye ara pasını gönderdi. Eyüpspor'da Robin Yalçın kayarak topu kesmek istedi ancak Orkun'a müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

14' Eyüpspor top çeviriyor.

13' İlk on dakikadaki temponun ardından iki takım da daha sakin bir görüntü sergiliyor.

11' Beşiktaş, Rashica ile gole yaklaştı. Pasla çıkmaya çalışan Eyüpspor savunmasından topu çalan Rafa Silva pasını Rashica'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çeken Rashica golü bulamadı.

9' Beşiktaş hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

7' Gabriel Paulista, sol kanatta Mame Thiam ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Karar faul.

6' Beşiktaş'ta Tammy Abraham, ceza sahası içinde kaleye yakın pozisyonda topla buluştu. İngiliz futbolcu şut çekmek yerine topu kale önüne çevirdi ancak orada hiçbir arkadaşı yoktu.

5' Maç çok hareketli başladı. Top bir o kalede bir bu kalede.

4' Bir ofsayt daha. Bayrak bu sefer Beşiktaş için kalktı. Joao Mario savunma arkasında topla buluştu kaleci ile karşı karşıyayken son anda savunma müdahale etti. Halem ofsayt dedi.

3' Eyüpspor'dan etkili atak ancak ofsayt. Konuk ekip kaleden paslarla çıktı. Orta alanda topu alan Kerem Demirbay savunma arkasına kaçan Halil Akbunar'a pasını gönderdi. Akbunar'ın şutunu Paulista blokladı. Hakem atak bitiminde ofsayt bayrağını kaldırdı.

2' Beşiktaş takım halinde Eyüpspor yarı sahasında. Ev sahibi ekip baskılı başladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Maç öncesi ısınma sırasında sakatlanan Ernest Muçi'nin yerine Milot Rashica ilk 11'e dahil oldu.

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Muhteşem maçta ilk gol geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • burhan kıraç:
    eyüp rahat yener bjk yı :)) 0 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    eyup favori 0 4 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    hiç bir maçın favorisi değiliz. haydi görelim sizi Kasım a kalmasın bu iş. umutsuz bir sene 0 2 Yanıtla
  • Osman A:
    Muçi ve Rashica denen iki faydasızı hemen yollayın.Bunlar 5 para etmez adamlar. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor Kilosu 700 liraya çıktı, duyan tarlasına ekmek istiyor
Marmara depreminin “batık şehri“ 26 yıl sonra görüntülendi Marmara depreminin "batık şehri" 26 yıl sonra görüntülendi
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk’un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk'un kalemini kırdığı isim para kazandırarak gidiyor
Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu Milyonları ilgilendiriyor: İşte emekliler için masadaki 2 zam senaryosu
Yılın transfer bombası Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun Yılın transfer bombası! Nicolo Zaniolo ezeli rakibe hayırlı olsun
Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı Dedesi ve babaannesinin mevlit yemeğinde tadım videosu çekip paylaştı
Kanser taramasında SMS dönemi Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek Kanser taramasında SMS dönemi! Sağlık Bakanlığı 15 milyon kişiye gönderecek
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Erdoğan, “Kabusa gidiyoruz“ uyarısında haklı çıktı Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde Erdoğan, "Kabusa gidiyoruz" uyarısında haklı çıktı! Çocuk nüfusu Cumhuriyet tarihinin en düşüğünde
’General Hospital’ dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti 'General Hospital' dizisinin yıldızı Tristan Rogers 79 yaşında hayatını kaybetti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 21:51:52. #7.11#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Muhteşem maçta ilk gol geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.