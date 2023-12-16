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Türkiye Voleybol Federasyonu: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum - Son Dakika
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Türkiye Voleybol Federasyonu: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inandığını söyledi. Eczacıbaşı Dynavit, Dentil Praia ile, Vakıfbank ise Tianjin Bohai Bank ile yarı final maçlarına çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum
16.12.2023 - 09:56,  Güncelleme: 10:00
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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Mehmet Akif Üstündağ: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum

"Madalyanın rengini altınla taçlandırmak istiyoruz"

VOLEYBOL

2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Finali

09.00 Eczacıbaşı Dynavit - Dentil Praia

14.30 Vakıfbank - Tianjin Bohai Bank

BEŞİKTAŞ

10.30 Kulübün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

17.00 Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek. Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

Takım izinli.

TRABZON

Bordo-mavililer, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

15.30 Tofaş - Çağdaş Bodrum Spor Kulubü

18.00 Reeder Samsunspor - Pınar Karşıyaka

20.30 Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - OGM Ormanspor

14.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi

16.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Emlak Konut

VOLEYBOL

Efeler Ligi

13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Türşad

18.00 Arkas Spor - Bigadiç Bld.

Sultanlar Ligi

14.00 Çukurova Bld. - Fenerbahçe Opet

14.00 Galatasaray Daikin - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Türk Hava Yolları

17.00 Karayolları - Sarıyer Bld.

19.00 Beşiktaş Ayos - Nilüfer Bld.

Kaynak: DHA
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Türkiye Voleybol Federasyonu, Beşiktaş, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Voleybol Federasyonu: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum - Son Dakika


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