Türkiye Voleybol Federasyonu: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Mehmet Akif Üstündağ: Tarihte ilk kez finalde iki Türk takımının olacağına inanıyorum
"Madalyanın rengini altınla taçlandırmak istiyoruz"
VOLEYBOL
2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Finali
09.00 Eczacıbaşı Dynavit - Dentil Praia
14.30 Vakıfbank - Tianjin Bohai Bank
BEŞİKTAŞ
10.30 Kulübün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, günü izinli geçirecek. Fatih Karagümrük maçının hazırlıkları yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
FENERBAHÇE
Takım izinli.
TRABZON
Bordo-mavililer, deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
15.30 Tofaş - Çağdaş Bodrum Spor Kulubü
18.00 Reeder Samsunspor - Pınar Karşıyaka
20.30 Beşiktaş Emlakjet - Anadolu Efes
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Fenerbahçe Alagöz H. - OGM Ormanspor
14.00 Hatay BŞB. - Çankaya Üniversitesi
16.00 İlkem Yapı Tarsus Spor - Emlak Konut
VOLEYBOL
Efeler Ligi
13.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. - Türşad
18.00 Arkas Spor - Bigadiç Bld.
Sultanlar Ligi
14.00 Çukurova Bld. - Fenerbahçe Opet
14.00 Galatasaray Daikin - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop
15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Türk Hava Yolları
17.00 Karayolları - Sarıyer Bld.
19.00 Beşiktaş Ayos - Nilüfer Bld.
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