Türkiye\'yi Olimpiyat Oyunları\'nda temsil edecek olan milli sporcular için uğurlama töreni düzenlendi

Spor

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: BİZE YENİ SEVİNÇLER YAŞATACAĞINA İNANIYORUZ

Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemizi Paris 2024 yaz olimpiyat oyunlarında temsil edecek sporcularımızı uğurlamak üzere bu heyecana ortak olmaktan büyük mutluluk duyurum. Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve tüm sporcularımıza başarı dileklerini buradan iletiyorum. Son yıllarda ülkemiz spor alanında büyük başarılara imza atmış, uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiştir. Geçtiğimiz günlerde milli takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performans milletimize sevinç ve gurur yaşatmıştır. Geleceğe çok daha umutla bakmaya vesile olmuştur. Filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki birincilikleri, Mete Gazoz evladımızın okçuluktaki üstün başarıları, güreşte elde edilen altın madalyalar ve atletizmde kırılan rekorlar gibi daha pek çok alanda spor yükselen yıldızımız olmuştur. Bu başarılar sadece sahada kalmayıp, bir duygu seli olup ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. 85 milyonu adeta birbirine kenetleyerek birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmiş oluyor. 102 sporcudan oluşan olimpiyat kafilesi de geçmişten bu yana nice başarıyı tatmış ve milletimizin göğsünü kabartmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin olimpiyat oyunlarındaki 100'üncü yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağınıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA 54 TÜRK KADIN SPORCU YARIŞACAK"

Türkiye'nin 54 kadın sporcuyla olimpiyatlara katıldığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu başarının temelinde Cumhurbaşkanımızın, gençliğe ve spora verdiği önem ile sahip olduğu insan odaklı kalkınma vizyonu vardır. Tesisleşme hızımız, tesis sayımız ve tesislerimizin kalitesiyle spor dalında Avrupa'nın en iddialı ülkelerinden biri haline geldik. Doğu batı ayırt etmeksizin bugün 81 vilayetimizde farklı spor dallarına ve sporcularımıza tasarlamış 4 bin 547 modern spor tesisimiz var. 2002 yılında 278 bin olan lisanslı sporcu sayımız 2024 yılında 16 milyona ulaştı. Kadın sporcularımızın artan başarısı göz doldurmaktadır. Paris olimpiyat oyunları 48 erkek 54 kadın sporcu ile 18 branşta katılıyoruz. Kadın boks ve kadın güreş milli takımlarımızın en fazla sporcu ile katıldığı olimpiyat bu olimpiyat olacak."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI AŞKIN BAK: PARİS'TE ZİRVEYİ ZORLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Türkiye'nin Paris'te zirveyi zorlayacağına inandığını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yüzyıl önce genç Türkiye Cumhuriyeti Paris olimpiyatlarına kafile gönderiyor. Yine Yüzyıl sonra yine Paris'te yapılacak olan olimpiyatlara sporcularımızı gönderiyoruz. O zaman genç bir Cumhuriyet savaştan yeni çıkmış ve olimpiyat tutkusu var ve yola çıkmış. Şimdi de modern tesisleriyle güçlü alt yapısıyla güçlü Türkiye Cumhuriyeti yüzyıl sonra aynı ruhla orada olacağız. Pek çok sporcu için olimpiyatlarda yer almak büyük bir önem taşıyor. Daha önce olimpiyatlarda yarışmış sporcularımız tabi ki bu tecrübeleri görüyor. İlk defa yer alacak sporcularımız için büyük bir tecrübe. Çıtayı daha da yükseklerde tutuyoruz, iyi hazırlandık iyi çalıştık emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir heyecan bir tutku, olimpiyat 4 yılda bir yapılan uluslararası en güzide bir organizasyon. Olimpiyat şampiyonlarının ülke içerisinde çok önemli yerleri vardır. Biz çok şanslıyız ülke olarak sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Son 22 yılda spora yapılan büyük yatırımlar var. Tüm dünyaya şunu söylüyoruz güçlü bir spor alt yapısıyla Türkiye geliyor. Güçlü olduğumuzu herkese göstereceğiz. Kulüplerimize ayrı teşekkür etmek istiyorum. En fazla sporcu gönderen kulüplerimizin başında Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Enka kulübü ve diğer kulüplerimize teşekkür ediyorum. Bütün kulüplerimizin olimpik yatırımlarını arttırmasını rica ediyorum. Yeni umutlar, yeni heyecanlar gelecek biz bu ülkeye güveniyoruz. Paris'te zirveyi zorlayacağımıza inanıyoruz. Orada Türklerin ne olduğun sporda göstereceğiz. Yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

DURSUN ÖZBEK: ONLARIN HER ZAMAN YANINDAYIM

Olimpiyatlarda yarışacak olan Galatasaraylı sporcuları uğurlamak için İstanbul Havalimanı'na gelen Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, "Onları cesaretlendirmek lazım. Türkiye'nin onların arkasında olduğunu bilmeleri çok önemlidir. Onun için buradayım. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah madalyalarla dönecekler. Onlar da gelirler herhalde. 1924'teki olimpiyatlarda, 100 yıl önce Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen beyefendi kafileye başkanlık yapmıştı. Bunun hatırasıyla oyuncularımızı desteklemek için onların yanındayım" diye konuştu.

ÇAKIROĞLU VE SÜRMENELİ'NİN HEDEFİ ALTIN MADALYA

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan kadın boksörlerden Buse Naz Çakıroğlu, "Tabii çok heyecanlıyız. Yaklaşık 3 yıldır bu anı bekliyorduk artık zamanı geldi çattı, gidiyoruz. Umarım sonu çok güzel olacak. 100'ncü yılda 100'ncü yıl takımı olarak 100 yıl sonra tekrar Paris'teyiz. Bence bize şans getirecek uğur getirecek. Umarım da sonu güzel olur. Her branşta yetenekli altın madalya alabilecek birçok takım arkadaşımız var. Bence bu sene tüm Türkiye olarak tarih yazacağız" şeklinde konuştu.

BUSENAZ SÜRMENELİ: GÜZEL ŞEYLERE İMZA ATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız, çok güzel çalıştık. Tokyo'nun devamında burada da inşallah ülkemize güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz. Biz elimizden geleni yapıp ringde dövüşüp geri kalan da halkın duaları ile güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyoruz. Tüm Türkiye olarak hazırız bence gerçekten. O yüzden bizden dualarını eksik etmesinler" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI ÇİNTİMAR: BÜTÜN SPORCULARIMIZA BAŞARILAR

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise şunları söyledi:

"Bu benim 3'üncü olimpiyatım. Bu sporcularımız için de bizim için de inanılmaz büyük bir gurur. 80 milyonu temsil edecek 102 kişiyi oraya götürmek onlarla birlikte olmak o atmosferi yaşamak ve bu organizasyon içerisinde bulunmak son derece güzel ve önemli. Onun için ben öncelikle kota alan bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Burada mücadele edecek bütün arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Allah nasip ederse oradan da madalyalarla dönmeyi canı gönülden arzu ediyoruz. Allah'ım inşallah bunları bizlere nasip edecektir. Biz de çocuklarımızın oradaki İstiklal Marşı söylememizle ve madalya törenleriyle işi taçlandırmak istiyoruz. Bunun için inşallah hep birlikte sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle sayın bakanlarımızın vermiş olduğu katkılar ve emekler doğrultuda sporcularımız antrenörlerimiz kulüplerimiz ve bütün teşkilat olarak buraya hazırlandık. Buradan da inşallah en güzel şekliyle döneceğimize inanıyoruz. Onun için Şimdiden herkese başarılar diliyorum."