U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Spor

U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Sona Erdi

U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Sona Erdi

İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası, 339 kız ve 483 erkeğin katılımıyla tamamlandı.

03.02.2025 21:18
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İstanbul'da yapılan U18 Türkiye Salon Atletizm şampiyonası sona erdi.

İstanbul Ataköy Spor salonunda 31 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Jerfi Fıratlı U18 Türkiye Salon Atletizm şampiyonası erdi. Şampiyonaya 339 kız ve 483 erkek sporcu katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

1. Gün Kızlar

60m: 1. İrem Yıldırım 7.76 (İzmir), 2. Elvin Zeynep Karabulut 7.89 (İzmir), 3. Nazlı Kavak 7.90 (Kayseri)

400m: 1. Elif Bayar 57.07 (Antalya), 2. Zeynep Özkara 57.19 (Eskişehir), 3. Cemile Duran 59.01 (Adana)

3000m: 1. Güler Tekbaş 14: 24.75 (Aksaray), 2. Sinem Yurt 14: 57.80 (Kayseri), 3. Bilge Demirel 15: 48.82 (Muş)

Yüksek atlama

1. Özgü Çolak 1.66m (Trabzon), 2. Şevval Barış 1.66m (Sakarya), 3. Nagehan Sümer 1.61m (Bursa)

Gülle atma

1. Serin Korucu 14.81m (İzmir), 2. Ahsen Cebeci 14.59m (Trabzon), 3. Elanur Topcu 12.79 (Kastamonu)

1. Gün Erkekler

60m: 1. Adem Yıldırım 7.05 (Adana), 2. Toprak Ege Özdemir 7.09 (Adana), 3. Yağız Akdeniz 7.17 (Bursa)

400m: 1. Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil 49.76 (Konya), 2. İzzet Ekinci 51.16 (Kayseri), 3. Yusuf Onurhan Özalp 51.30 (Kocaeli)

3 bin metre yürüyüş

1. Muhammed Miraç Şahin 13: 43.14 (Kayseri), 2. Furkan Yaman 13: 59.65 (Akaraman), 3. Yusuf İslam Koca 14: 28.83 (Kayseri)

Sırıkla atlama

1. Akif Köse 4.50m (Adana), 2. Berat Uçuk 4.20 (Adana), 3. Kuzey Kaplan 4.20 (İstanbul)

2. Gün Kızlar

200m: 1. Elif Bayar 25.19 (Antalya), 2. Ekin Yurttaş 25.42 (Kocaeli), 3. Damla Yağcı 25.96 (Konya)

1500m: 1. Semanur Yazğan 4: 37.45 (Erzurum), 2. Kudret Demirel 4: 39.94 (Eskişehir), 3. Funda Erçil 4: 41.57 (Erzurum)

Üç Adım Atlama

1. Eylül Dönmez 12.48m (Tekirdağ), 2. Yaren Çevik 12.34m (Adana), 3. Hira Nur Akburak 12.32m (Kayseri)

Sırıkla Atlama: 1. Erva Cansu Mercan 2.90m (Sakarya), 2. Miray Güler 2.90m (Adana), 3. Eda Nur Çoban 2.80m (Adana)

2. Gün Erkekler

200m: 1. Toprak Ege Özdemir 22.32 (Adana), 2. Oğuzhan Zeki Yeşilobalıgil 22.34 (Konya), 3. Adem Yıldırım 22.77 (İzmir)

1500m: 1. Muhammed Enes Yalçın 3: 59.60 (İstanbul), 2. Eyyüp Can Aras 3: 59.81 (Erzurum), 3. Dara Güngör 3: 59.90 (Erzurum)

Uzun atlama

1. Deniz Kandöker 6.95m Kayseri), 2. Emre Kalkan 6.66m (Ankara), 3. Halil İbrahim Yurtyapan 6.39m (Eskişehir)

Gülle Atma

1. Abdulkerim Akdaş 16.32 (Bilecik), 2. Servan Acar 15.91m (Batman), 3. Eymen Özden 15.00 (İstanbul)

3. Gün Kızlar

60m Engel: 1. Öykü Ceylin Tekdal 8.57 (Aydın), 2. Nesrin Tuana Özkal 8.73 (Karaman), 3. Ebrar Akgün 8.84 (Kayseri)

800m: 1. Zeynep Özkara 2: 08.69 (Eskişehir), 2. Elif Beyza Kökçüoğlu 2: 10.61 (Isparta), 3. Semanur Yazğan 2: 14.69 (Erzurum)

3000m: 1. Meryem Aldemir 10: 14.61 (Kırıkkale), 2. Elif Cenet Kaymaz 10: 19.01 (Erzurum), 3. Cemre Beyazıt 10: 22.64 (İstanbul)

Uzun atlama

1. Eylül Dönmez 5.89m (Tekirdağ), 2. Ceylin Aktaş 5.75m (İzmir), 3. Zeynep İleri 5.60m (Bursa)

3. Gün erkekler

60m Engel: 1. Koray Uygun 7.77 (Aydın), 2. Yunus Emre Civelek 7.98 (Sakarya), 3. Muhammet Emin Koparan 7.98 (Bursa)

800m: 1. Muhammed Enes Yalçın 1: 54.16 (İstanbul), 2. Ömer Hamza Yalçın 1: 56.19 (İstanbul), 3. Halil Yakar 1: 56.50 (Denizli)

3000m: 1. Dara Güngör 8: 38.32 (Erzurum), 2. Salih Özdemir 8: 45.34 (Gaziantep), 3. Ali Bıçakçı 8: 45.64 (Batman)

Üç adım atlama

1. Deniz Kandöker 14.75m (Kayseri), 2. Erdem Kadir Çelik 14.26m (İstanbul), 3. Mahir İçli 14.02m (Erzincan)

Yüksek atlama

1. Emir Yılmaz 2.01m (Sivas), 2. Görkem Arıkan 1.99m (Karaman), 3. Halil İbrahim Yurtyapan 1.78m (Eskişehir)

Sırıkla Atlama

1. Akif Köse 4.50m (Adana), 2. Berat Uçuk 4.20m (Adana), 3. Kuzey Kaplan 4.20m (İstanbul - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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