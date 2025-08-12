Ultra Abant Koşusu 790 Koşucuyu Ağırladı

ULTRA Abant, Türkiye'den ve dünyadan 790 koşucuyu Bolu'da 3'üncü kez ağırladı.

Türkiye'nin en hızlı ve en koşulabilir patika koşusu unvanına sahip Ultra Abant etkinliği hafta sonunda 3'üncü kez düzenlendi. Yarışmaya 9 ülkeden 790 sporcu katıldı. Almanya, Azerbaycan, Fransa, KKTC, Makedonya, Romanya, Türkiye, Rusya, Ukrayna'dan gelen sporcular Bolu'nun güzelliklerini dünyaya gösterme fırsatı yakaladı.

3'üncü kez gerçekleştirilen Ultra Abant, Bolu ve Abant Gölü çevresinde yer alan otel ve işletmeler açısından da önemli bir katma değer sağladı.

Türkiye'nin önemli doğa ve kış turizmi destinasyonlarından bir tanesi olan Bolu ilinde 2025 senesinde dünyanın ve Türkiye'nin pek çok farklı noktasından patika koşucuları alternatif turizmin son örneklerinden birisi olarak dikkat çekiyor.

Bölge ve ülke tanıtımı, sezon sonu otel doluluk oranlarının artırılması, kültür ve doğa turizminin sosyal medya üzerinden yaygınlaştırılması gibi pek çok konuda patika koşuları dolayısıyla bölgeye gelen sporcular katkı sağlamaya devam ediyorlar ve turizmin 12 aya yayılması konusunda başrolü oynuyorlar.

Bölgeye gelen kişiler sadece Abant gölü için değil, Mudurnu, Yedigöller, Bolu Merkez, Gölcük gibi önemli turizm noktalarını da gezerek tanıtıma katkı sağladı.

DOĞAYA GİDİLEN YOL DESTEKLENİYOR

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bolu Valiliği, Mudurnu Kaymakamlığı ve Bolu Belediyesi ve Abant Gölü Tabiat Parkı ev sahipliğinde gerçekleştirilen dev organizasyon, sporcuları, doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve adrenalin meraklılarını 3'üncü kez bir araya getirdi.

Abant Gölü Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve halka açık olan EXPO alanı ile dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen markaları etkinlikte yer alarak sporcularla bir araya geldiler.

Ultra Abant etkinliğinde dereceye giren sporculara ödüllerini Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz takdim ettiler.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Dereceye giren sporcular ise şu şekilde sıralandı.

60 Km Ultra Abant

Kadınlar 1'incisi Tuğçe Karakaya/ 5 Saat 31 Dakika 44 Saniye

Erkekler 1'incisi Üzeyir Söylemez/ 4 Saat 35 Dakika 54 Saniye

33 Km Lotus parkuru

Kadınlar 1'incisi Esra Taşdemir/ 2 Saat 56 Dakika 31 Saniye

Erkekler 1'incisi Aykut Taşdemir/ 2 Saat 12 Dakika 50 Saniye

18 Km Forest Run Parkuru

Kadınlar 1'incisi Ayşe Badem/ 1 Saat 29 Dakika 01 Saniye

Erkekler 1'incisi Mestan Turhan/ 1 Saat 12 Dakika 45 Saniye

6 Km Lake Run Parkuru

Kadınlar 1'incisi Burcu Özge Ateş/ 28 Dakika 19 Saniye

Erkekler 1'incisi Çağlar Kasım/ 21 Dakika 44 Saniye