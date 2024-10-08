Veysel Sarı'nın İnanılmaz Yükselişi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Veysel Sarı'nın İnanılmaz Yükselişi

Veysel Sarı\'nın İnanılmaz Yükselişi

Diz kapağından vurulmasına rağmen 400. Süper Lig maçını oynayan Veysel Sarı'nın başarı hikayesi.

08.10.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kaptanlığını yapan Veysel Sarı'nın (36) futbola başlama ve kariyerindeki yükselme hikayesi şaşırtıyor. Toprak sahada oynarken fark edilen Sarı, 16 yaşındayken diz kapağından vurulup 'Bir daha yürüyemez' denilmesine rağmen 2 hafta önce Süper Lig'deki 400'üncü maçına çıktı.

İstanbul'da dünyaya gelen Veysel Sarı, çocuk yaşlarında mahalle arasında futbol oynamaya başladı. Arkadaşlarıyla futbol oynadığı sırada, Beyoğlu Yeniçarşı'nın antrenörünün kendisini görüp takıma çağırmasıyla futbol hayatı başlayan 11 yaşındaki Veysel Sarı'yı ailesi de destekledi. İmkansızlıklar içerisinde büyüyen Sarı, antrenmanlara yürüyerek gidip geldi. En büyük hayali ve hedefi futbolculuk olan Veysel Sarı, bu sevdasından vazgeçmedi.

DİZ KAPAĞINDAN VURULDU

Bir yandan çalışan diğer yandan futbol hayatına devam eden Veysel Sarı, forvet mevkiinde oynarken Galatasaray'ın efsanesi Metin Kurt'un yönlendirmesiyle stoper olarak görev yapmaya başladı. Ancak Sarı, 16 yaşındayken talihsiz bir olay yaşadı. Okul çıkışı arkadaşlarıyla yürürken kimliği belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Diz kapağından vurulan Sarı, hastaneye götürülürken haberi alan anne ve babası da hemen yanına gitti.

'BU ÇOCUK ARTIK YÜRÜYEMEZ'

İlk kontrolleri yapan doktor ailesine, 'Bu çocuk artık yürüyemez' dedi. Ailesi gözyaşı dökerken Veysel Sarı ise yürümeden nasıl hayatına devam edeceğini düşündü. Ancak bir süre sonra gittiği başka bir hastanenin doktoru Sarı'ya, tedaviyle yürüyebileceğini, hatta tekrar futbol oynayabileceğini söyledi. Pes etmeyen Sarı, yaklaşık 3 ay boyunca yoğun tedavi ve fizik tedavinin ardından iyileşip tekrar futbol oynamaya başladı.

20 YAŞINDA PROFESYONEL OLDU

En büyük hayali olan futbola odaklanan ve yaşadıklarıyla daha da hırslanan Veysel Sarı, kariyer basamaklarını tek tek çıkmaya başladı. Önce Beylerbeyi'ne transfer olan Sarı, gösterdiği üstün performansla 20 yaşındayken profesyonel sözleşmeye imza atarak o dönem Süper Lig'de oynayan Eskişehirspor'un kadrosuna katıldı. Burada gösterdiği başarının ardından sırasıyla Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'da forma giyen Veysel Sarı, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

ANTALYASPORUN'UN VAZGEÇİLMEZ OYUNCULARI ARASINDA

Başarılarıyla adından söz ettiren, Antalyaspor'un vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Sarı, aynı zamanda takımın kaptanlığını yapıyor. Sarı, Süper Ligde 2 hafta önce Antalyaspor'un Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmada takımıyla 150'nci, Süper Lig'de ise 400'üncü maçına çıktı.

'İLK DEFA ANNEMLE BABAMIN GÖZYAŞI DÖKTÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

Süreçte yaşadıklarını Antalyaspor'un sosyal medya hesabında anlatan Sarı, "16 yaşımdayken kötü bir anı oldu benim için. Ayağımdan bir darbe aldım, diyelim. Ondan sonraki dönem benim için hem negatif hem pozitif oldu. Hastaneye gittiğimiz zaman babam ve annem doktorla konuştuklarında ben de oradaydım. Doktor babama 'Çocuk bir daha yürüyemeyecek' dedi. Yürüyemezsem hayatım nasıl devam edecek, diye düşündüm. İlk defa annemle babamın gözyaşı döktüğünü gördüm" dedi.

'FİZİK TEDAVİDEN SONRA MAÇA ÇIKTIM, 2 GOL ATTIM'

Vurulmasının kendisini hem negatif hem pozitif etkilediğini belirten Veysel Sarı, "Hastanede yatarken doktor MR istedi. Sonuçları almaya giderken ben yürüyemiyordum. Annem, ağabeyim ve ben birlikte gittik. Doktor MR sonuçlarına bakarken 'Ben de anlamadım ama şu an hiçbir şey yok ayağında. Yarın tedaviye başlasın, 3 ay sonra top oynayabilir' dedi. Orada hayatım pozitife döndü. 3 aylık fizik tedaviden sonra maça çıktım ve 2 gol attım. O sene 35 karşılaşmaya çıktım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalyaspor, Veysel Sarı, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Veysel Sarı'nın İnanılmaz Yükselişi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:51:22. #1.13#
SON DAKİKA: Veysel Sarı'nın İnanılmaz Yükselişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.