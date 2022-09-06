Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

06.09.2022 17:09
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda yapılacak müsabakaların programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda yapılacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13, 14 ve 15 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13 Eylül Salı

13.00 Serhat Ardahanspor-Kars 36 (80. Yıl Cumhuriyet Şehir)

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ergene Velimeşespor (Maltepe Hasan Polat)

15.30 Bilecik 1969-Yalovaspor (Şeyh Edebali Üniversite Sahası)

15.45 Bigaspor-Akhisarspor (Çanakkale Biga İlyas Bayram)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bartınspor (Karabük Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

14 Eylül Çarşamba

14.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçe)

14.30 Erbaaspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Erbaa İlçe)

14.30 12 Bingölspor-Ağrı 1970 (Bingöl Şehir)

14.30 1954 Kelkit Belediyespor-Dersimspor (Kelkit İlçe)

14.30 Elazığ Karakoçan FK-Entegre Solar Elazığspor (Doğukent)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Cizre Serhatspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Yüksekova Belediyespor (Siirt Atatürk Şehir)

14.30 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK (Kilis 7 Aralık)

15.00 Kalecik FK-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Stat henüz açıklanmadı)

15.00 1922 Konyaspor-Alanya Kestelspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği (Şile İlçe)

15.30 Turgutluspor-Kuşadasıspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Bayrampaşa (Tepecik Şenol Güneş)

15.45 Bergama Belediyespor-Karşıyaka (14 Eylül)

19.00 Eskişehirspor-Güneş Holding Çankaya FK (Eskişehir Yeni)

15 Eylül Perşembe:

13.00 Niğde Anadolu FK-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Ömer Halisdemir Üniversitesi)

14.30 Mazıdağı Fosfatspor-Bitlis Özgüzelderespor (Mardin Derik İlçe)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Nevşehir 3 No'lu Saha)

15.00 Karaman FK-Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Kemal Kaynaş)

15.00 1074 Çankırıspor-Boyabat 1868 (Çankırı Atatürk)

15.45 Çatalcaspor-Edirnespor (Çatalca İzzettin)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı - Son Dakika
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