Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 13, 14 ve 15 Eylül'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu maçlarının programı açıklandı - Son Dakika

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