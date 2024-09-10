Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Başlıyor - Son Dakika
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programına göre bugün ve yarın birçok maç oynanacak.

10.09.2024 10:44
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ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 1'inci Tur maç programı şu şekilde:

BUGÜN:

14.00 Kahramanmaraş İstiklalspor- Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Sinopspor-Düzcespor (Sinop Üniversite)

YARIN:

13.30 Çankırı Futbol SK- Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor- Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK- Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor- Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor- Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor- Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

12 EYLÜL PERŞEMBE

13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

16.00 Bozüyük Vitraspor- Bursaspor (Gölpazarı İlçe)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Başlıyor - Son Dakika

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