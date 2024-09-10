Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur Başlıyor

Spor

ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci Tur karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre 1'inci Tur maç programı şu şekilde:

BUGÜN:

14.00 Kahramanmaraş İstiklalspor- Kilis Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

15.00 Sinopspor-Düzcespor (Sinop Üniversite)

YARIN:

13.30 Çankırı Futbol SK- Kırıkkale FK (Çankırı Atatürk)

14.00 Dersimspor- Adıyaman FK (Tunceli Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor (Şırnak Şehir)

14.00 Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK (Bitlis 8 Ağustos)

14.00 Onuksports Kelkit Hürriyet SK- Kars 36 Spor (Kelkit İlçe)

14.00 Kahramanmaraşspor- Nevşehir Belediyespor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

14.30 Etimesgut Belediyespor- Kırşehir Futbol SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Bucak Belediye Oğuzhanspor- Denizlispor (Bucak İlçe)

14.30 Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor (Yalova Atatürk)

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bartınspor (Karaelmas K.Köksal)

16.00 Uşakspor- Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Uşak 1 Eylül)

12 EYLÜL PERŞEMBE

13.30 23 Elazığ FK-12 Bingölspor (Elazığ Doğukent)

16.00 Bozüyük Vitraspor- Bursaspor (Gölpazarı İlçe)