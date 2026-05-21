Ziraat Türkiye Kupası Finali Yarın

ZİRAAT Türkiye Kupası finalin Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran üstlenecek. Yarın oynanacak final karşılaşması öncesinde iki takım teknik direktörleri ile kaptanları ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kupa finali için Antalya'da olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bu finali oynayacak olmaktan dolayı mutluyuz. Tabi ki her final oynayacak takım gibi buraya kadar gelmişken kazanmak istiyoruz. Takımımın bugüne kadar mücadelesi için istiyorum. Hem camiamızım ve şehrimizin özlemi için istiyorum. Trabzonspor, lig maçından önce de söyledim, bu senenin başarılı takımlarından. Çünkü zamana ihtiyacı olan bir takımın nasıl yarışmacı olacağını takip ettik. Bu yönden saygı duyuyorum. Çok tehlikeli silahları var. Güçlü bir takımla oynayacağız. Hazırlıklarımızı bugün tamamladık. Önlemlerimizi alırken nasıl oynamamız gerektiğini çalıştık. Hiçbir final maçı ne savunma ne de hücum yapılarak kazanılmaz. Tam konsantre olmalıyız. İnşallah güzel bir maç olur. Futbolun güzelleşmesi için her şeyi yapacağız. Tribünden ve televizyondan izleyenler inşallah güzel bir final izleyecek. Fatih hocamın dediği gibi iyi oynayan kazansın. Bizde bu konuda hayırlısı diyoruz ve çok istediğimiz de bir gerçek" dedi.

'YARI FİNALDEN SONRA TÜM ODAĞIMIZ FİNAL OLDU'

Takımın başına ilk geçtiğinde herkesin kendisine inandığını ama bir anda hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini söylediğini belirten Palut, "Ben ilk geldiğim zaman ikinci ya da üçüncü toplantım, belki birinci toplantım hatırlamıyorum. Oyuncularıma şunu söyledim. Benden önce burada iki tane çok sevdiğim Türk antrenör, başarılı bulduğum Türk antrenör çalıştı. Recep Hoca ve Çağdaş Hoca. Şimdi ben Konyaspor'a geldim ve bütün camia her şeyin düzeleceğine dair bir inanca sahip olmaya başladı. Ama ben hiçbir şey yapamam dedim. Benim elimden bunu bir anda düzeltmek asla gelmez. Çünkü daha öncekiler de iyi antrenörlerdi ve dediğim gibi iyi arkadaşlarımızdı. Burada sizin daha fazla sahiplenmeniz, daha fazla mücadele etmeniz, daha çok inanmanız gerekiyor. Oyuncularla yaptığımız konuşma tam da buydu. Ama en kritik nokta kazanmaya ihtiyacımız vardı. Takım kazanmaya başladıkça o var olan potansiyel, özgüveni de arkasına alarak daha iyi işler yapmaya başladı. Bugün için zaten kupa finaline kaldığımız günden itibaren yarı final maçından sonra aslında tüm odağımız bu final oldu. Aradaki lig maçları da bizim için konsantre olması çok kolay maçlar olmadı. Fatih hocanın dediği gibi finale geldik. Yarın burada büyük bir rekabetle oynamaya çalışacağız. Herkes de söyledi. Bunun yanında da dostluğa ve centilmenliğe sarılarak oynayacağız. Hocanın da söylediği inşallah Halil Umut Meler Hoca bu büyük rekabete bu futbolu güzelleştirmeye çalışan iki takıma katkı sağlar ve çok adil bir yönetimle kazananın da aklında bir şey bırakmaz. Kaybedenin de aklında bir şey bırakmayacak bir yönetimi gösterir" diye konuştu.

'KIRILMA ANLARI ÇOK ÖNEMLİ'

Takımın maçları kazandıkça özgüveni arttığını dile getiren İlhan Palut, "Türkiye'de belli başlı büyük takımlar var, Trabzonspor da bunlardan biri. O maçları kazandığınız zaman, evet demek ki konsantre olursak, çok iyi mücadele edersek bu maçlarda da güzel sonuçlar alabiliriz hissi oyunculara geliyor. Ama şunu soruyorsanız, orada kazandığınız büyük maçların yarına bir etkisi var mı sorusu, bence hayır. Çünkü her maç bambaşka bir hikaye. Mesela Trabzonspor ile Konya'da oynadığımız maçı hatırlıyorum. Daha maçın ilk yarısının ortaları ya da maçın başları tam hatırlamıyorum. Muçi, penaltı noktasında topu yakaladı, bir hata yaptı. Çekti, vuramadı, Onuachu'ya açtı, bir makas yaptı, vurdu. O top kaleye geçse bambaşka şeylerden bahsedebiliriz. ya da maç 2-1 olduktan hemen sonra Umut Nayir'in 2 metreden kaçırdığı bir gol var. Futbol tamamen kırılma anlarından oluşan bir oyun. Kimisi kırılma anı der, kimisi futbol şansı der, kimisi Allah yardım etti der. Ama futbol anlardan oluşan oyun. Yarın benim için şu önemli. Oyuncularım mücadele ettiler. Kapasitelerince sonuna kadar mücadele ettiler. Benim yarın görmek istediğim en önemli parametre bu. Sonuna kadar mücadele etsinler. Eforlarını sonuna kadar harcasınlar. Fatih Hoca'nın dediği gibi sonuca biz karışamıyoruz. Evet, bütün her şeyi göstermeye çalışıyoruz. Sadece göstermekle kalmayıp bunların antrenmanlarını da yaptırmaya çalışıyoruz ki sahada karşılaşacaklarımızla antrenmanda karşılaşalım daha önce. Ama futbol... Yarın kırılma anları da çok önemli. Dediğim gibi o maçların avantajını kullanmamız yarın mümkün değil. Bir final maçı oynayacağız. Çok mücadele etmemiz büyük bir konsantrasyonda olmamız gerekir" dedi.

'ATTIĞIM HER ADIMDAN GURUR DUYUYORUM'

Hatayspor'la yaşadığı şampiyonluğun çok önemli olduğunu söyleyen Palut, "O kupa da, o ikinci lig şampiyonluğu da yarın kadar önemliydi. İnanılmaz önemli ve değerliydi. Attığım her adımdan gurur duyuyorum. Bunlar inanılmaz kazanımlar. Yarın da bunlardan bir tanesindeyiz. Bence bu mücadeleyi verebilmek inanılmaz önemli. Demin şunu dedim futbolun sonucuna hükmedemiyorsunuz. Belki her şeyi çalışıyorsunuz ama o topun kaleye girip girmemesi noktası tamamen sizin kontrolünüz dışında. İstiyor muyum, çok istiyorum. Evet, yarın kupayı kazanabilsem de ben aynı teknik direktörüm. Yarın Trabzonspor kazansa da ben aynı teknik direktörüm. İnsanların bu bakış açısıyla bir yerde teknik direktörleri konumlandırması benim futbol anlayışıma ters. Onun için şu açıdan bakıyorum. Yarın, başta söylediğim gibi, bu kupayı finaline oynayacak olmaktan son derece mutluyum. Sonucunu da kazanmayı çok istiyorum. Ama benim futbol bakış açım, bunun benim kariyerimi etkilememesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ADİL DEMİRBAĞ: YARIN İNŞALLAH İKİ KİŞİLİK OYNAYIP KUPAYI ALMAK İSTİYORUM

Sezon başında Avrupa kupalarına gitmek için arkadaşlarıyla birbirlerine söz verdiklerini dile getiren Konyaspor Takım Kaptanı Adil Demirbağ, "Ben sezon başına dönmek istiyorum. Biz takım arkadaşlarımızla kamp sürecinde birbirimize bir söz vermiştik. İnşallah Avrupa kupalarına oynayacak seviyelerde sezonu bitiririz demiştik. Bunu ne yazık ki başaramadık ama bildiğiniz üzere sezon içerisinde çok inişli çıkışlı performanslarımız oldu. Savic'in de dediği gibi ikinci yarıdan itibaren çok önemli maçlar kazandık. Kupada ve ligde ama benim önceliğim tabii ki Savic'in de dediği gibi centilmenlik içerisinde geçen bir final olsun. Saha dışarısında hepimiz arkadaşız ama saha içerisinde rakibiz. Ben ve takım arkadaşlarım adına söylüyorum kendimize verdiğimiz sözü tutmak istiyoruz. Finalde kupayı Konya'ya götürmek istiyoruz, çünkü şehrimizin ve takımımızın çok ihtiyacı var. Çok büyük konuşmak istemiyorum ama en azından kendi adıma yarın inşallah iki kişilik oynayıp kupayı almak istiyorum" dedi.

'MİLLİ TAKIM FORMASI GİYME HAYALİM VAR'

Her Türk futbolcu gibi milli takım hedefinin olduğunu söyleyen Demirbağ, şöyle konuştu:

"Şimdi bunu her zaman söylüyorum. Her Türk gencinin, her Türk futbolcusunun gibi benim de hayalim var. Milli takımda forma giymek. Tabii ki bunun için çabalıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımız iş kolay iş değil. Hem psikolojik hem mental hem fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor yukarılarda olabilmek için. Ben bir gün hayalim zaten yani ben biliyorum inşallah bir gün milli takım forması giyeceğim. Onun dışında şu an tabii ki milli takımımızı destekliyorum. Milli takımımızı hocasına çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım hep orada oynuyor. Ama benim şu an önceliğim yarınki final maçı ve ben final maçında kupayı kazanıp şehrime götürmek istiyorum. Aileme söz verdiğim gibi taraftarlarımıza, camiamıza, başkanımıza söz verdiğim gibi kupayı alıp şehrimize götürmek istiyorum. Yarınki psikolojiye bakıp ikonik bir mesaj verecek miyim, vermeyecek miyim bakacağız."

FATİH TEKKE: KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

Kendileri için 1,5 yılda ikinci kez Türkiye Kupası'nda final olduğunu belirten Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Açıkçası oyuncularım, ben, ekibim ve tüm camia, yarın kupayı açıkça çok fazla istiyoruz. Yani yarın takım olarak en güçlü halimizle, en coşkulu şekilde sahada olacağız. Bu kesin. Tabii bu arada Konyaspor ve hocasının ve ekibini de tebrik etmem lazım. Bir de onlar da gerçekten zor mücadeleleri kazanarak finale geldiler. Yarın umarım kazasız, belasız, sakatlıksız ve herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç olsun. Trabzonspor olarak biz camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz de olur" dedi.

'KOLAY MAÇ YOK'

Takımı için final oynanmasının en önemlisi olduğunu belirten Fatih Tekke, "Maçın Antalya'da olması, başka bir yerde olması bizim için çok sorun değil. Önemli olan hoca arkadaşım, oyuncu arkadaşlarımız da söyledi. Centilmence de oyunun geçmesi, sahanın iyi olması önemli tabii ve hakem yönetimi çok önemli. Burada hakemin sahanın, bu tip şeylerin konuşulmadığı, futbolun konuşulduğu, neticesinde gerçekten buralara gelmek, burada iki takım var. Allah bize nasip etti. Tabii ki bize düşen biraz daha fazla sorumluluk var. Dediğim gibi biz, oyuncu ekibi ve hepimiz bu konuda çok ciddi isteğimiz var ama futbol bu. Karşımızda da iyi teknik adam ve özellikle son maçta bizi yenmiş bir Konyaspor var. Dolayısıyla kolay bir maç yok. Zor bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Trabzonspor olarak yerden daha ziyade şu anın iyi olması önemli" dedi.

'TRABZONSPOR'DA BİR KUPA VAR ALAMAZSANIZ BAŞARILI DEĞİLSİNİZ'

İnsanların göreve geldikten sonra ortaya konulan süreci başarılı bulduğuna dikkat çeken Fatih Tekke, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buna ben de katılabilirim. Fakat başarı da camiamızın şöyle düşünmesinler lütfen. Yani Trabzonspor'da üçüncülük bir başarı mıdır? Kesinlikle değildir. Trabzonspor tarihinde çok var. İkincilik başarılı mıdır? Değildir. Bunun sayısı da fazladır. Büyük takımlarda çalışıyorsanız işte ben bir ve dört demiştim ama özellikle bu sezona artık da kullanarak söylemiştim. Çünkü geldiğimiz durum gerçekten çok iç açıcı bir durum değildi. Dolayısıyla o kötü durumdan bu hale gelmek ve başarı şöyle değerlendirebilir benim açımdan. Şu an içerisindeki oyuncuların değerinin artmış oluşu en azından herkes tarafından görünen bu. Tabii detaylar oyunun kendisi klasik cümleler çok kurmaya gerek yok. Trabzonspor'da ortada bir kupa var. Bu kupayı alamadığınızda başarılı olmazsınız. En son hafta biliyorsunuz yapabildiğimiz ki çok az yapabildik. Daha fazla lazım gereken rotasyonu yapamadık ve mağlup olduk. Ona rağmen çok ciddi eleştiriler aldık. Dolayısıyla büyük takımlarda kupa finallerini kaybetmek, eleştiri ve başarısızlığı söyler. Bu da benim açımdan kabul edilir bir şey. Ama genelde genel hatta 14 ayda yapılan koşulları, tüm koşulları düşündüğünüzde yönetimimizle, başkanımızdan alabildiğimiz tüm riskleri, koşulları değerlendirdiğimizde ortada olması gereken diyelim, bir başarı değil ama olması gereken bugün birçok kulübe belki örnek teşkil edecek davranış modelini, düşünce modelini konuşma şeklini biraz öne alacak durumlar oluşturduk. Bu bizi mutlu etti. Kaybettiğimizde ne olursa olsun antrenman maçında bile kaybettiğinizde böyle kazıya kazıya gelen insanlar da bu çok kolay değil. Yaptığım iş gerçekten zor. Tabii ki kimse istemez. Yani biri kupayı kazandı. Başarılı başarısız. Totalde yapılan şeylere bakmak gerekiyor ama Türkiye'nin böyle bir iklimi yok. Böyle bir değeri yok. Dolayısıyla bizim kupayı almamız lazım. Kupayı alırsak işte başardık diyebilirim. Alamadıysak da tebrik edeceğiz tabii ki. Başaramadık diyeceğiz. Ama doğru işleri ve yanlışları bunun sonunda oturup değerlendireceğiz."

'RABBİM İNŞALLAH HAYIRLISI İSE BİZE LÜTFETSİN'

Kupayı alırsanız kazandıracağı şeyler olduğunu belirten Fatih Tekke, "Özellikle birincisi zaman tabii ki. Trabzonspor'un en ihtiyacı olduğu şey bugün zaman. Çünkü transferdeki yapacağınız hamleler veya alternatifleri değerlendirme o sürece ihtiyacımız var. Oyuncuların şu anda bu psikolojik olarak tabii istek veya coşku oluşturabilir. Gayet doğal. Yani oyuncuların tatilleri önemli, ailelerle bir zaman geçirecekler. Çünkü bir yıl boyunca çok ciddi mücadele ettiler. Dolayısıyla bunun bir etkisi var mı? Tabii ki var. Ama bence daha önemlisi şu. Çünkü yaşadıkları sakatlıklar oluyor. Eleştiriler oluyor, övgüler oluyor anlar oluyor. Bir sürü sıkıntı yaşıyorlar. Yoruldukları çok anlar. Her günün yani hemen hemen her gün yoruluyorlar. Dolayısıyla oradaki o istek arzu, bir kupayı kazanabilme, bir camianın tarihinde işinin devamlı yer alabileceğini düşünme. Ailelerine bak başardım diyebilir, o fotoğrafa girebilmeli. Bu duygular diğer şeylerin hepsinin daha önünde oluyor. Ama neticesinde bu bir oyun. Bu oyunda bazen istemediğimiz anları yaşıyorsunuz, bazen ben şöyle bakıyorum. Ne olursa olsun, bugünden itibaren, bugün ben çalıştığım bu ekibimi asla unutmayacağım. Beni hiç üzmediler. Biz ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Eksisiyle, artısıyla çok hafızamda geçmiş kesinlikle gelecek bir grup. Onlarla gurur duyuyorum. Dolayısıyla yarın ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar, Konyaspor da aynı. ya bunu istemeyecek oyuncu yok. Ama performanslar o gün o sahadaki o psikoloji. Onu siz söylemenizle oyuncunun kendi kendine yaptığı bazı şeyler var. Planlarımız var. Birbirinden habersiz olacak mı? Ben şöyle bakarım hayata bazen öyle olmaz o kadar güzel olmaz. Burada bakacağınız tek bir şey vardır. Allah ne lütfedecek, baş tacı. Dolayısıyla Rabbim inşallah hayırlısı ise bize lütfetsin. ve biz bunun için çok çalıştık. Çok emek sarf ettik" dedi.

SAVİC: ÇOK HAZIR VE MOTİVE DURUMDA BURAYA GELDİK

Kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden Trabzonspor Takım Kaptanı Stefan Savic, "Bir kupa finali oynayacağız. Çok hazır ve motive durumda buraya geldik. Yarın tek hedefimiz kupayı kazanmak. Takım için taraftarımız ve şehrimiz için bu kupayı kazanmayı ve Trabzonspor'un onuncu Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi çok istiyoruz. Bu maçı oynayabilmek beni çok mutlu ediyor. Trabzonspor'a geldiğinde büyük bir kulübe geldiğimi ve büyük bir kulüpte olmanın da size bu tür maçları, bu tür finalde oynama fırsatı sunacağının bilincindeydim. Tabii ki bunları oynayabilmek benim adıma da büyük bir mutluluk. Aynı zamanda burada olmak beni de çok fazla mutlu ediyor. Şunu da ifade edelim. Konyaspor'u da kutlamamız gerekiyor çünkü Konya özellikle sezonun ikinci yarısında önemli başarı gösterdi, önemli performanslar gösterdi. Onlar da finale yükseldiler ve büyük başarı gösterdiğini söylemek ve onları da tebrik etmek istiyorum. Çünkü iyi bir mücadele gösterdiler. Finale kaldılar. Sezonda da genel olarak çok başarılı olduklarını ifade edebilirim. Orada oynayan arkadaşlarım var. Onlarla beraber saha içerisinde mücadele edeceğiz. En iyi savaşı, en iyi mücadeleyi göstereceğiz. Saha dışındaki dostluğumuz elbette yine devam edecek. Her zaman böyle olacak bizim adımıza. Umuyorum herkesin çok eğleneceği, çok güzel bir final olacak" dedi.