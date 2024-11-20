Haberler.com \'Yılın Haber Portalı\' Ödülüne Layık Görüldü

Bu yıl 11'inisi düzenlenen Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine çok sayıda ünlü isim katıldı. Gecede Haberler.com da "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldü. Etkinlikte 5 kategoride ödüller dağıtıldı ve 2 milyon 309 bin oy ile halk oylaması yapıldı. Usta sanatçılar performansları ile geceye renk kattı.
Türkiye'nin en geniş kapsamlı haber platformu Haberler.com, bir kez daha başarısını tescilleyerek "Yılın Haber Portalı" ödülüne layık görüldü. Bu yıl 11'inisi düzenlenen Golden Palm Awards & Altın Palmiye Ödül Töreni'nde ödüller halk oylaması ile sahiplerini buldu. Zorlu Center'da bulunan Raffles Hotel'de düzenlenen törene kültür-sanat, televizyon, iş, müzik ve medya dünyasından ünlü isimler katıldı.
Halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen oylamada 2 milyon 309 bin kişi oy kullandı. Hem halkın tercihi hem de jüri özel ödülleriyle kazananlar belirlendi.
Türkiye'deki dijital medyanın öncülerinden olan Haberler.com, güncel, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla yıllardır okuyucularının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. "Yılın Haber Portalı" ödülü, platformun sektördeki lider konumunu perçinlerken, haber içeriği ve güvenilirliğiyle de örnek bir yapı oluşturduğunun altını çiziyor.
Haberler.com, aldığı bu prestijli ödülle halkın güvenini ve takdirini bir kez daha kazandı. Ödülü, Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a verildi.
Törenin unutulmaz anlarından biri, usta oyuncu Halil Ergün'ün Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görüldüğü an oldu. Türk sinema ve televizyonunun duayen ismi Ergün'e bu anlamlı ödül, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur tarafından takdim edildi. Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan Halil Ergün, ödülünü alırken yaptığı duygusal konuşmada sanat hayatına dair önemli anıları ve duygularını paylaşarak davetlilere unutulmaz bir an yaşattı.
Etkinlikte Bayhan ve Norm Ender de sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayhan son zamanların popüler şarkısı 'Tiryakinim' şarkısını; Norm Ender de 'Parla' şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı etkinlikte sanatçıların sahne performansları beğeni topladı. Murat Yıldırım, Gonca Vuslateri, Norm Ender, Oktay Kaynarca, Gülben Ergen gibi isimlerin katıldığı gecede davetliler unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Organizasyonun mimarı iş insanı Nedim Delibaş etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Nedim Delibaş 11'inci kez altın palmiye ödül törenini düzenlediklerini belirtti. Delibaş, "Bu yıl tören 'Çocuğa ve Kadına Dokunma' mottosuyla gerçekleşti. Sosyal sorumluluk ile güncel yaşamı bir araya getirerek önemli bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum. Bugün insanları bir araya getirmek çok zor. Sosyal medyaya, etrafımıza bakınca insanların çok gergin olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür etkinlikler toplumsal mesaj verme adına çok önemli" diye konuştu.
Ödül sahiplerinin belirlenme süreci hakkında da bilgi veren Delibaş, "2 milyon 309 bin tekil oy kullanıldı. Halk oylamasıyla gerçekleşen ödüllerin yanında jüri özel ödülleri de var. Şu an sayısız ödül töreni yapılıyor. Biz kendimizi ayrı tutmak için kurumsal bir yol izliyoruz. Her yıl yaptığımız törenleri geliştiriyoruz bir sonraki sene üstüne koyarak ilerliyoruz. Şeffaf bir şekilde organizasyonu düzenledik. 11. Altın Palmiye Ödülleri'nin Türkiye'ye barış, kardeşlik ve dostluk mesajları vermesini bekliyoruz" dedi.
Yılın yarışma programı - Oktay Kaynarca 'Kim milyoner olmak ister'
Yılın en iyi kadın dram oyuncusu - Gonca Vulsateri
Yılın en iyi dram erkek oyuncusu - Aras Bulut İynemli
Yılın en iyi çıkış yapan oyuncusu - Barış Baktaş
Yılın reklam filmi - Fuzul Ev - Murat Yıldırım
Yılın iş kadını - Görkem Kiremitçi
Yılın kadın dizi oyuncusu - Yağmur Yüksel
Yılın şarkısı - Bayhan 'Tiryakinim'
Yılın yazarı - Celal Şengör
Yaşam boyu başarı ödülü - Halil Ergün
Yılın erkek rap sanatçısı - Norm Ender
Yaşam boyu onur ödülü - Özkan Uğur
Yılın Ceo'su - Enes Örer
Yılın kurumsal markası - Üstün Teknik AŞ.
Türkiye'nin en iyi şehir oteli - Raffles Otel İstanbul
Yılın sosyal sorumluluk projesi - 'Çocuklar Gülsün Diye'
Yılın tekstil markası - Giotelli
Yılın genç iş insanı - Faruk Koç
Yılın kozmetik markası - Bioterra
Yılın gayrimenkul markası Arsey investment
Best Resindence operatör ödülü - Uğur Talayhan 'Rotana Hotel's'
Yılın tasarım ödülü - Royal Forklift
Yılın teknoloji ödülü - Royal Forklift
Yılın performans ve dayanıklılık ödülü - Royal Forklift
Son Dakika › Teknoloji › Haberler.com 'Yılın Haber Portalı' Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
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