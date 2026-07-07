Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: Televizyon deneyiminde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: Televizyon deneyiminde yeni dönem başlıyor

Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: Televizyon deneyiminde yeni dönem başlıyor
07.07.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 yıldır global TV pazarının, 10 yıldır ise Türkiye TV pazarının lider markası olan Samsung Electronics, 2026 ürün ailesini tanıttı. Vision AI Companion teknolojisini daha geniş ürün gamına taşıyan yeni seri Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED ve Crystal UHD modelleriyle yapay zekâyı görüntü, ses, içerik keşfi ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyiminin merkezine taşıyor.

Samsung Electronics Türkiye, televizyon deneyimini yapay zeka, yeni nesil ekran teknolojileri ve bağlantılı yaşam odağında yeniden tanımlayan 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı. Yeni seriyle birlikte Samsung, yapay zekâyı yalnızca görüntü ve ses kalitesini iyileştiren bir teknoloji olarak değil; kullanıcıyı anlayan, içerik deneyimini kişiselleştiren ve televizyonu akıllı ev ekosisteminin merkezine taşıyan bir deneyim katmanı olarak konumlandırıyor.

Vision AI Companion ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş televizyon deneyimi

2026 AI TV serisinin merkezinde yer alan Vision AI Companion, kullanıcıların televizyonla daha doğal etkileşim kurmasına, içerikleri daha kolay keşfetmesine ve kişiselleştirilmiş önerilere ulaşmasına olanak tanıyor. Yeni One UI Tizen platformuyla desteklenen deneyim, 7 yıla kadar yazılım güncelleme desteği ve Samsung Knox güvenlik altyapısıyla tamamlanıyor.

“Televizyon artık eğlencenin, bağlantılı yaşamın ve kişiselleştirilmiş deneyimin merkezi”

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy televizyon deneyiminin yapay zeka ile birlikte yepyeni bir döneme girdiğini belirterek; “Samsung olarak yapay zekayı tek bir cihazın özelliği olarak görmüyoruz, bu teknolojiyle tüm ekosistemimizi birbirine bağlayan bir yaşam deneyimi sunuyoruz. Dünyanın en değerli markalarından ve önde gelen çip üreticilerinden biri olarak en büyük vizyonumuz; Samsung yapay zeka yaşam yolculuğu ekosistemi. Misyonumuz net; yapay zeka yolculuğunda kullanıcılara gerçek, güvenilir ve eğlenceli bir yol arkadaşı olabilmek. Samsung olarak temel stratejimiz, akıllı telefondan TV’ye, beyaz eşyadan giyilebilir ürünlere, tabletlerden ekran teknolojilerine, geniş ürün yelpazemizle günün her anında tüketicilerin yanında olan bir ekosistem oluşturmak ve bu ekosistemle tüm kullanıcılarımıza kesintisiz ve uçtan uca bir yapay zeka deneyimi yaşatmak. Yapay zeka inovasyonlarının öncü markası olarak bu teknolojinin gücünü herkese ulaştırmaya ve hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: <a class='keyword-sd' href='/televizyon/' title='Televizyon'>Televizyon</a> deneyiminde yeni dönem başlıyor

Micro RGB ile görüntü kalitesinde yeni referans

Samsung’un 2026 AI TV serisinin en dikkat çeken yeniliklerinden biri olan Micro RGB, gelişmiş arka aydınlatma mimarisi, yüksek renk doğruluğu, gerçek siyah performansı ve yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileriyle gelişmiş TV deneyiminde yeni bir seviye sunuyor. R95H, R85H modellerinden oluşan seri; 55 inçten 115 inçe uzanan ekran seçenekleriyle sinema, spor ve oyun deneyimini daha parlak, daha detaylı ve daha gerçekçi hale getiriyor.

Samsung Electronics Türkiye Ses ve Görüntü Sistemleri Pazarlama Direktörü İbrahim Akdağ, 2026 ürün gamının kullanıcıların farklı tutkularına göre tasarlandığını aktardı: “2026 Samsung AI TV serisini kullanıcıların farklı tutkularına göre tasarladık. Micro RGB ile renk, parlaklık ve detay seviyesinde yeni bir referans sunarken; OLED ile oyun performansını, The Frame ile sanat ve tasarım deneyimini, The Movingstyle ile de ekran özgürlüğünü ileri taşıyoruz. Vision AI Companion ise tüm bu ürün ailesinin ortak akıllı katmanı olarak televizyonla etkileşimi daha doğal, kişisel ve interaktif hale getiriyor. Amacımız, TV’yi evin merkezindeki pasif bir ekrandan çıkarıp gerçek bir eğlence yol arkadaşına dönüştürmek.”

Her yaşam tarzına özel AI TV deneyimi

Samsung, 2026 AI TV serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına göre geliştirilen yeni nesil ekran ve deneyim teknolojilerini bir araya getiriyor. Sinemaseverler için Micro RGB, VDE Precision Color sertifikasıyla onaylanan BT.2020 renk gamının yüzde 100’ünü kapsarken, Glare Free ekran yapısı ve AI Engine Pro görüntü işleme teknolojisiyle yüksek kontrast ile birlikte sinematik görüntü deneyimi sunuyor.

Spor tutkunları için AI Football Mode ve AI Sound Controller Pro, futbol topunu, maç temposunu, spiker sesini ve tribün atmosferini analiz ederek daha kişisel ve sürükleyici bir maç deneyimi sağlıyor. AI Upscaling Pro ve AI Motion Enhancer Pro teknolojileri ise hızlı sahnelerde akıcılığı artırıyor.

Oyuncular için Samsung OLED serisi, Motion Xcelerator 165Hz yenileme hızı, NVIDIA G-SYNC uyumluluğu, AMD FreeSync Premium Pro desteği ve AI Gaming Optimizer özellikleriyle yüksek performanslı oyun deneyimi sunuyor.

Sanat ve tasarım odaklı kullanıcılar için The Frame Pro, Neo QLED görüntü teknolojisini Wireless One Connect çözümü, Pantone doğrulamalı renk performansı, Art Mode ve Glare Free teknolojisiyle bir araya getiriyor. Art Store’da yer alan 5.000’i aşkın sanat eseriyle televizyon kapalıyken bile yaşam alanlarının estetik bir parçası haline geliyor.

Yeni yaşam tarzları için The Moving Style, 120Hz yenileme hızı, modern tasarımı, 3 saate varan pil ömrü ve taşınabilir yapısıyla ekran deneyimini evin farklı alanlarına taşıyor.

Ev eğlencesini tamamlayan yeni nesil ses deneyimi

Samsung, 2026 TV serisini yeni nesil ses çözümleriyle de destekliyor. Global soundbar pazarındaki liderliğini 12 yıldır sürdüren Samsung’un amiral gemisi HW-Q990H modeli; 11.1.4 kanal mimarisi, Dolby Atmos desteği ve 756W ses gücüyle sinema kalitesinde üç boyutlu ses deneyimi sunuyor. Q-Symphony teknolojisi sayesinde Samsung televizyonlarla senkronize çalışan model, görüntü ve sesi yapay zekâ destekli bütünsel bir ev eğlencesi deneyiminde buluşturuyor.

Music Studio Serisi: İkonik nokta tasarımı ve etkileyici ses

Daha güçlü bir entegre ses ekosistemi oluşturma hedefiyle Samsung, “Music Studio 5” ve “Music Studio 7”den oluşan iki yeni Wi-Fi özellikli hoparlör tanıttı. Ünlü tasarımcı Erwan Bouroullec’in, müziğin ve sanatın evrensel bir sembolünden ilham alan ve Samsung’un kendine özgü estetiğine dayanan zamansız nokta konseptini paylaşıyor. Serinin en sarmalayıcı modeli Music Studio 7 (LS70H), sol, ön, sağ ve üstten ses veren hoparlörleriyle sağladığı 3.1.1 kanallı uzamsal sesiyle doğal bir 3D deneyimi sunuyor. Ses ayarları Samsung Audio Lab tarafından yapılan Music Studio 5, net ve dengeli sesler için 4 inçlik woofer ve dahili dalga kılavuzu bulunan çift tweeter’a sahip. Samsung 2026 AI TV serisi, televizyonu yalnızca izlenen bir ekran olmaktan çıkararak sinemanın, sporun, oyunun, sanatın ve bağlantılı yaşamın merkezinde konumlandırıyor.

Televizyon, Teknoloji, Türkiye, Samsung, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: Televizyon deneyiminde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu Pirinç tarlasında 2 bin yıl öncesine ait altın yüzükler bulundu
Şırnak’ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi Şırnak'ta koruma altındaki keçiyi vuran kaçak avcıya 1.2 milyon lira ceza kesildi
7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı 7 aydır kira alamayan ev sahibi, çilingirle girdiği dairedeki eşyaları sokağa attı
Bingöl’de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı Bingöl'de kontrolden çıkan pikap uçuruma yuvarlandı, 3 ölü, 2 yaralı
Serdar Dursun’a Süper Lig’in eski şampiyonundan kanca Serdar Dursun'a Süper Lig'in eski şampiyonundan kanca
NATO arşivleri açıldı: Türkiye’nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı NATO arşivleri açıldı: Türkiye'nin tarihini aydınlatan görüntüler ilk kez görücüye çıktı
Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu Rusya dönüşünde, Alman sevgilisini evde ölü buldu
Brezilya’nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler Brezilya'nın elenmesine Brezilyalılardan daha çok üzüldüler
ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür ATA Genel Başkanı Giorgio: NATO’nun gücü krizleri çatışmaya dönüşmeden önce önleme yetenekleriyle ölçülür
Ali Koç’tan sürpriz ziyaret Ali Koç'tan sürpriz ziyaret
Görüntüler Norveç’ten değil Alanya’dan Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar Görüntüler Norveç'ten değil Alanya'dan! Ülkelerinin galibiyetini kürek çekerek kutladılar
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var Casusluk davasında ara karar Aralarında Ekrem İmamoğlu da var! Casusluk davasında ara karar
Dünya Kupası’ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku’nun bonservisi belli oldu Dünya Kupası'ndaki performansıyla parmak ısırtan Lukaku'nun bonservisi belli oldu
Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest Azerbaycanlı fenomenden 81 yaşındaki ayakkabı boyacısına büyük jest
Rodri’nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı Rodri'nin önce burnunu karıştırıp sonra da parmağını ağzına soktuğu görüntüler ortaya çıktı
Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi Gurbetçiler sınır kuyruğunda birbirine girdi
ABD, NATO’dan çıkaracak mı Trump’ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış ABD, NATO'dan çıkaracak mı? Trump'ın büyükelçisinden çarpıcı çıkış
Gazeteci Barış Pehlivan’ın eski sevgilisinden “taciz“ iddiası Savcılığa suç duyurusunda bulundu Gazeteci Barış Pehlivan'ın eski sevgilisinden "taciz" iddiası! Savcılığa suç duyurusunda bulundu
Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi Venezuela depreminde Türk şirketinin inşa ettiği konutların yıkıldığı iddia edildi
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın satın alamadığı Bissouma’yı Amedspor istiyor Fenerbahçe ve Galatasaray'ın satın alamadığı Bissouma'yı Amedspor istiyor
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
Beştepe’de Trump’a resmi tören Beştepe'de Trump'a resmi tören
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:48
Beştepe’de F-35 sorusu Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
Beştepe'de F-35 sorusu! Trump açık kapı bıraktı, Erdoğan sayı verdi
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
15:30
Beştepe’de Trump’a resmi tören
Beştepe'de Trump'a resmi tören
15:24
NATO Zirvesi’nde tartışma yaratan kare Özür dileyip apar topar sildi
NATO Zirvesi'nde tartışma yaratan kare! Özür dileyip apar topar sildi
15:18
Cevdet Yılmaz’dan Haberler.com’a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10’a girmek
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek
14:57
Ankara’daki karşılamada neler konuşuldu Uçağını işaret edip Erdoğan’a bunları söyledi
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi
14:28
Trump, askerleri Türkçe selamladı
Trump, askerleri Türkçe selamladı
14:05
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı
14:02
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
13:20
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
12:53
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
12:21
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
11:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO diplomasisi Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor
11:19
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi’nde
Haberler.com, NATO Ankara Zirvesi'nde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 17:29:33. #7.12#
SON DAKİKA: Samsung, 2026 AI TV serisini Türkiye’de tanıttı: Televizyon deneyiminde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.