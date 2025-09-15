Togg T10F\'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan modeli T10F, bugün saat 10.00 itibarıyla ön siparişe açıldı. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F için 100 bin TL yatırarak ön sipariş oluşturulabiliyor.

T10F'İN FİYATLARI

Togg'un sedan modeli T10F üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıktı. Açıklanan fiyatlar şöyle:

V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL

V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL

FİYATI ARACI ALMAK İSTEYENLERE YÜKSEK GELDİ

En dolu versiyonda bu fiyat 3 milyon seviyesine kadar çıkıyor. Fiyatların yüksek olması aracı almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

KREDİ SEÇENEKLERİ

Togg, T10F V2 modeli için özel finansman seçenekleri de duyurdu:

200 bin TL kredi: %0 faiz, 12 ay vadeli, aylık 16.667 TL ödeme

1,5 milyon TL kredi: %2,89 faiz, 48 ay vadeli, aylık 67.921 TL ödeme

1 milyon TL kredi: %2,79 faiz, 48 ay vadeli, aylık 44.278 TL ödeme

Kurumsal kullanıcılar için: 1 milyon 750 bin TL krediye %2,99 faiz, 48 ay vadeli, aylık 71.054 TL ödeme

Bu kapsamda, 595 bin TL peşinatla T10F sahibi olmak mümkün olacak.

29 EYLÜL'DE ALMANYA'DA

Türkiye'de satışa çıkan T10F, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak.

5 YILDIZ GÜVENLİK

T10X ile birlikte T10F modeli de bağımsız güvenlik test programı Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

TEKNİK DETAYLAR