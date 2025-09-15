Togg T10F\'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan modeli T10F, bugün saat 10.00 itibarıyla ön siparişe açıldı. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F için 100 bin TL yatırarak ön sipariş oluşturulabiliyor.
Togg'un sedan modeli T10F üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıktı. Açıklanan fiyatlar şöyle:
En dolu versiyonda bu fiyat 3 milyon seviyesine kadar çıkıyor. Fiyatların yüksek olması aracı almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
Togg, T10F V2 modeli için özel finansman seçenekleri de duyurdu:
Türkiye'de satışa çıkan T10F, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak.
T10X ile birlikte T10F modeli de bağımsız güvenlik test programı Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.
