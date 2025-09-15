Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Haberin Videosunu İzleyin
Togg T10F\'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
15.09.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Togg T10F\'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var
Haber Videosu

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan modeli T10F, bugün saat 10.00 itibarıyla ön siparişe açıldı. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F için 100 bin TL yatırarak ön sipariş oluşturulabiliyor. Standart menzilli versiyonu 1 milyon 860 bin TL, uzun menzilli versiyonu ise 2 milyon 170 bin TL olarak açıklandı. Açıklanan fiyatlar T10F almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un sedan modeli T10F, bugün saat 10.00 itibarıyla ön siparişe açıldı. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan T10F için 100 bin TL yatırarak ön sipariş oluşturulabiliyor.

T10F'İN FİYATLARI

Togg'un sedan modeli T10F üç farklı donanım seçeneğiyle satışa çıktı. Açıklanan fiyatlar şöyle:

  • V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 860 bin TL
  • V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 170 bin TL
  • V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 345 bin TL

FİYATI ARACI ALMAK İSTEYENLERE YÜKSEK GELDİ

En dolu versiyonda bu fiyat 3 milyon seviyesine kadar çıkıyor. Fiyatların yüksek olması aracı almak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

KREDİ SEÇENEKLERİ

Togg, T10F V2 modeli için özel finansman seçenekleri de duyurdu:

  • 200 bin TL kredi: %0 faiz, 12 ay vadeli, aylık 16.667 TL ödeme
  • 1,5 milyon TL kredi: %2,89 faiz, 48 ay vadeli, aylık 67.921 TL ödeme
  • 1 milyon TL kredi: %2,79 faiz, 48 ay vadeli, aylık 44.278 TL ödeme
  • Kurumsal kullanıcılar için: 1 milyon 750 bin TL krediye %2,99 faiz, 48 ay vadeli, aylık 71.054 TL ödeme
  • Bu kapsamda, 595 bin TL peşinatla T10F sahibi olmak mümkün olacak.

29 EYLÜL'DE ALMANYA'DA

Türkiye'de satışa çıkan T10F, 29 Eylül'de Almanya'da ön siparişe açılacak.

5 YILDIZ GÜVENLİK

T10X ile birlikte T10F modeli de bağımsız güvenlik test programı Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız aldı.

TEKNİK DETAYLAR

  • Motor gücü: 160 kW/ 218 beygir
  • Tork: 350 Nm (RWD), 700 Nm (AWD)
  • Menzil seçenekleri: 350 km – 623 km (RWD), 523 km (AWD)
  • Batarya: 88,5 kWh (AWD versiyonu)

Teknoloji, Teknoloji, Otomobil, Otomobil, Ekonomi, Ekonomi, Türkiye, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi Gelin ve damada taktığı takı herkesi şaşkına çevirdi
Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti Baba ve oğlu sulama kanalında devrilen araçta boğularak hayatını kaybetti
Çocuklarının gözleri önünde katletti Caniyi kamera kayıtları ele verdi Çocuklarının gözleri önünde katletti! Caniyi kamera kayıtları ele verdi
Sokak ortasında öldüresiye dayak Film gibi izlediler Sokak ortasında öldüresiye dayak! Film gibi izlediler
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı Güpegündüz kadını zorla araca bindirip kaçırdı
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı
Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı’da aldı Kuyumcudan haraç istediler, Özel Harekat soluğu Kapalıçarşı'da aldı
Kerem Demirbay’ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ’’GS Store’’ poşeti rakip taraftarları çıldırttı Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı
Volkan Demirel’den Leroy Sane için olay yaratacak iddia Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Frankfurt’u yıkan haber Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt'u yıkan haber
Yine yere göğe sığdırılamadı Dünya Arda Güler’i konuşuyor Yine yere göğe sığdırılamadı! Dünya Arda Güler'i konuşuyor
Bin TL’ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı Bin TL'ye aldığı boş bilgisayar kasasından servet çıktı
Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı Milli Boksör Büşra Işıldar, Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

09:59
CHP kurultay iptali davası başladı Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
09:44
İsrail basınından Netanyahu’ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur
09:40
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam’ı konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım: Avrupa basını, 12 Dev Adam'ı konuşuyor
08:54
Son noktayı koydular Trabzonspor’un iptal golünde karar doğru mu
Son noktayı koydular! Trabzonspor'un iptal golünde karar doğru mu?
08:31
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder’den Filistin’e özgürlük mesajı
Emmy sahnesinde cesur çıkış: Yahudi aktrist Einbinder'den Filistin'e özgürlük mesajı
08:16
Gol mü değil mi Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:48
Hikmet Çetin’den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor
07:37
Taraftarla burun buruna Ali Koç’un zor anları
Taraftarla burun buruna! Ali Koç'un zor anları
07:36
Trump’tan Katar’ı vuran Netanyahu’ya çok sert uyarı
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı
07:11
Ali Koç’tan Trabzon Belediye Başkanı’na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
Ali Koç'tan Trabzon Belediye Başkanı'na gece yarısı yanıt: FETÖ kırıntıları bize hafif gelir
07:05
Batman’da aileye kanlı pusu Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Batman'da aileye kanlı pusu! Anne, baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:37
Görüntü Türkiye’den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
Görüntü Türkiye'den ve bunu yapan da 10 yaşındaki bir çocuk
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 10:36:37. #7.11#
SON DAKİKA: Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.