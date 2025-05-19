19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun - Son Dakika
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Yaşam

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

19 Mayıs 1919'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan bu günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun...

19.05.2025 07:41
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Ulu Önderimiz Atatürk, 19 Mayıs için "Benim doğum günüm" demiş ve gençlere armağan etmiştir. 1938 yılından itibaren 19 Mayıs günü resmi bayram olarak kutlanıyor.

1981 YILINDA İSMİ DEĞİŞTİ

20 Haziran 1938 yılında çıkarılan yasa ile bu bayram "Gençlik ve Spor Bayramı" adını alır, 1980 yılına kadar bu isimle kutlanır. Ancak 1981 yılındaki düzenlemeyle '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' adını almıştır.

YURDUMUZ İŞGAL ALTINDAYDI

Mondros Mütarekesi'nin 30 Ekim 1918'de imzalanmasından sonra İzmir'i Yunanlılar, Adana'yı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar işgal etti. Urfa, Maraş, Antep, Merzifon ve Samsun'a İngiliz askerleri çıktı, İngiliz Donanması 13 Kasım 1918'de İstanbul önlerine demir attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK HAREKETE GEÇTİ

Vatan toprağını korumak için yıllarını cephelerde geçiren, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığından 3 Kasım 1918'de İstanbul'a dönen Mustafa Kemal, yurdun kurtulması için harekete geçti. Samsun ve çevresindeki Rumlar, 17- 18 Mart 1919'da Samsun'a asker çıkaran İngilizlerin de desteğiyle çete baskınları yapıp kargaşa çıkararak, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın 7. maddesi gereği bölgeyi İtilaf Devletlerinin işgaline açmak istiyordu.

Bu gelişmeler üzerine Türk halkı kendini savunmak için teşkilatlanmaya, can ve mal güvenliklerini korumaya çalışınca bu durumdan endişe eden İngiliz Yüksek Komiserliği ve Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı, 21 Nisan 1919'da İstanbul Hükümeti'ne nota vererek, bölgedeki gerilimin yatıştırılmasını, Rumlara karşı yapılan sözde saldırıların önlenmesini talep etti.

BANDIRMA VAPURU İLE İSTANBUL'DA YOLA ÇIKTI

Bölgede asayişi sağlaması için 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirilen Mustafa Kemal, İzmir'in işgal edildiği 15 Mayıs 1919'un ertesi günü, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan yola çıktı. Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a ilk adımlarını 19 Mayıs'ta Reji İskelesi'nden attı. Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslar tarafından kentin bütün iskeleleri bombalanmış ancak sadece Fransızlara ait Reji (Tekel idaresi) İskelesi sağlam kalmıştı. Fransızlar o dönemde Samsun'da kurulu bir fabrikada sigara üretiyordu. İskelenin adı bu nedenle "Tütün İskelesi" olarak da geçiyordu.

SAMSUN, AMASYA...

Samsun'a gelişinin İngilizlerde tedirginlik oluşturması üzerine Mustafa Kemal, Samsun'da 6 gün kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti.

HAVZA'DA YAPILAN İLK MİTİNGDE İZMİR'İN İŞGALİ PROTESTO EDİLDİ

Ülkenin kurtuluşuna giden yolda Mustafa Kemal Paşa'nın ikinci durağı olan Havza'da ilk miting gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Paşa'nın talimatıyla yapılan mitingde, İzmir'in işgali protesto edildi. Bir sonraki durağı Amasya olacak Mustafa Kemal, 18 gün boyunca Havza'da Milli Mücadele için önemli çalışmalar yürüttü.

Havza'daki hareketlilikten haberdar olan İngilizlerin yaptığı baskı ile 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınması üzerine Mustafa Kemal, Havzalılara sivil olarak veda etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

MİLLİ MÜCADELE TÜM YURDA YAYILDI

Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktığı kurtuluş meşalesi sırasıyla Amasya, Erzurum ve Sivas'ta da yakılarak tüm yurda yayıldı. Milli Mücadele sonunda 29 Ekim 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu yıl 102. yaşına giriyor.

4 YILLIK SAVAŞTA NÜFUSUN DÖRTTE BİRİ KAYBEDİLDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, AA muhabirine, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya Türk milletinin istiklali ve istikbali için adım attığını söyledi. Türk milletinin geleceğini kurtarmaya yönelik bir arayış olduğu dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın cesaret gösterdiğini belirten Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları büyük bir mücadele başlatmak üzere şehrimiz Samsun'umuza şerefli adımını atmıştır. Milli Mücadele döneminde teslim olan bir ülke tablosu var. Büyük bir savaş, 4 yıl sürdü ve bu 4 yıl süren savaşta nüfusumuzun neredeyse dörtte birini kaybettik. Şehit verdik, 1 milyona yakın askerimiz şehit ve gazi oldu." diye konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk milletini mücadeleye ikna ettiğini dile getiren Çağlayan, "Mustafa Kemal Paşa, öncelikle halkı ikna etmek için özellikle Samsun'da bunun ilk denemelerini yapmıştır, yani halkın nabzını yoklamıştır. Büyük inkılapları gerçekleştiren Mustafa Kemal Paşa, bu inkılapların tutup tutmayacağını ya da toplumun kabul edip etmeyeceğini, milletimizin hazır bulunuşluğunu ölçerek bu inkılapları gerçekleştirmiş ve bu çerçevede de Samsun onun için bir ilk uygulama olmuştur." diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

"MİLLETİ UYANDIRDI"

Atatürk'ün bu süreçte Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdurduğunu vurgulayan Çağlayan, Atatürk'ün halkın mücadelenin içerisinde olması için çok önemli ve titiz bir çalışma programı yürüttüğünü dile getirdi. Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, Mustafa Kemal Paşa'nın milleti uyandırıp, bilinçlendirerek Milli Mücadele'yi başlattığını belirtti. Milli Mücadele ruhunun önemini vurgulayan Çağlayan, şunları kaydetti: "Milli Mücadele ruhu konusunda söylenecek en önemli şey, ülkemizin bağımsızlığının korunmasıdır. Her Türk, Türk milletinin ve devletinin bağımsızlığı konusunda son derece teyakkuz halinde olmalıdır. Aynı zamanda ülkemizin aydınlık geleceği için dayanışma halinde olma konusunda hassas olmalıdır. Yine üretken olmalıdır. Milletler, eğer üretmezse, çalışmazsa yok olmaya mahkumdur. Atatürk sevgisi, silah arkadaşlarına sevgi, şehitlerimize, gazilerimize hürmet, bütün bunlar tabii ki Milli Mücadele ruhunun özünde yer alması gereken değerlerdir."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Gençlik, Samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun - Son Dakika

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