2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar
03.10.2025 12:30
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar
Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Hülya-Emrah Gökçe çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Düğünde metrelerce uzayan halay kameraya yansırken düğünde takılan paraları 6 kişi sayabildi. Törende damada 3 milyon TL geline ise 1.5 kilo altın takıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde Jirki Aşireti'nden Hülya ve Emrah Gökçe çiftinin düğünü 2 gün 2 gece sürdü.

Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın

HALAY METRELERCE UZADI

Düğüne, Şırnak'ın yanı sıra Mardin, Hakkari, Van ve Diyarbakır'dan gelen binlerce davetli katıldı. Gazi Yıldırım'ın sahneye çıktığı düğünde halay metrelerce uzadı. Davetlilerin eğlendiği anlar dron kamerasına yansıdı.

Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın

TAKILAN PARALARI 6 KİŞİ SAYABİDİ

Törende takılan paraları 6 kişi sayabildi. Düğün töreninde toplamda damat Emrah Gökçe'ye 3 milyon TL, gelin Hülya Gökçe'ye ise 1.5 kilo altın takıldı.

Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın

"BİRLİK VE BERABERLİĞİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

Gelin ve damat mutluluklarını paylaşıp kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Damadın babası Ömer Gökçe, düğün süresince gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, aşiret mensuplarımıza ve misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Düğünümüz katılım açısından çok yoğundu. Bu, halkımızın birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesidir" dedi.

Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Damadın kız kardeşi Merve Gökçe de "Bir aşiret kızı olmaktan gurur duyuyorum. Bu ilgi ve sevgiyi bize hissettiren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Damadın sağdıcı Engin Gökçe ise, "Gelinimize 1,5 kilo altın, damadımıza 3 milyon TL takıldı. Katılım sağlayan, destek olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın
Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın
Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın
Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın
Şırnak'ta Jirki Aşireti'nden Görkemli Düğün: Damada 3 Milyon TL, Geline 1,5 Kilo Altın
Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar - Son Dakika

