Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi - Son Dakika
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Yaşam

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

Bocan\'a Global RLI Awards\'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi
26.06.2025 19:04
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Londra merkezli Türk moda markası Bocan Couture, perakende dünyasının en saygın ödül törenlerinden biri olan 2025 Global RLI Awards'ta, "Sürdürülebilir Yılın Perakendecisi (RLI Sustainable Retailer of the Year)" kategorisinde "Highly Commended" (Yüksek Övgüye Değer) ödülüne layık görüldü.

25 Haziran 2025 tarihinde Londra'nın Leicester Square bölgesindeki The Londoner Hotel'de düzenlenen törende, Bocan Couture; çevreye duyarlı üretim anlayışı, etik değerleri ön planda tutan yaklaşımı ve uzun ömürlü tasarımlarıyla uluslararası jüriden büyük övgü aldı. Marka; bilinçli üretim, sınırlı sayıda üretim, doğal kumaş kullanımı ve atıksız tasarım prensipleriyle sürdürülebilir modaya katkı sağlayarak dikkat çekti.

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

HARRODS VE MARYLEBONE'DA BOCAN İMZASI

Bocan Couture'un başarısı yalnızca ödüllerle sınırlı değil. Marka, İngiltere'nin en ikonik lüks mağazalarından biri olan Harrods'ta satışta yer alırken, Londra'nın prestijli Marylebone bölgesindeki butik mağazasında da modaseverlerle buluşuyor. Modern kadının zarafetini, konforunu ve bilinçli yaşam tarzını bir araya getiren Bocan, her koleksiyonunda yalnızca stil değil, anlam da sunuyor.

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

Modern kadının evdeki şıklığını ve konforunu ön planda tutan Bocan; zarif sabahlıklar, gecelik takımları ve özel gün koleksiyonlarıyla hem estetik hem de anlamlı bir yaşam tarzı sunuyor.

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

ÖDÜL JÜRİSİNDE HARRODS CEO'SU MİCHAEL WARD VE SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen RLI Awards'ın jüri kadrosu, perakende sektörünün önde gelen yöneticilerinden oluştu. Harrods CEO'su Michael Ward, Benoy CEO'su Tom Cartledge, Fox Group CCO'su Barbara Somogyiova, United Developers CEO'su Shane Eldstrom ve The Kagency kurucusu Karrie Goldberg gibi isimlerin yer aldığı jüri, ödül sürecinde titiz değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

"VİSİONARY LEADER" ÖDÜLÜ PATRİCK CHALHOUB'A

Törenin en dikkat çeken anlarından biri ise bu yıl ilk kez verilen "RLI Visionary Leader (Vizyoner Lider)" ödülünün, Orta Doğu'nun lüks perakende devi Chalhoub Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Patrick Chalhoub'a takdim edilmesiydi. Chalhoub; müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımı, yerel markalara verdiği destek ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla, global ölçekte ilham verici bir liderlik sergiliyor. Kendisinin moda ve perakende sektörüne kazandırdığı vizyon, törende özel olarak vurgulandı.

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

Bocan Couture Kurucu Ortakları Melike Bocan Atçeken, Ecem Bocan ve Ayşe Bocan tarafından yapılan açıklamada: "Bu ödül, yalnızca markamız adına değil, Türkiye'den çıkan sürdürülebilir moda vizyonunun dünyada gördüğü değerin bir göstergesi. Kadınlar için zarafeti, konforu ve bilinçli yaşamı bir araya getirmeye devam edeceğiz." denildi.

Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi
Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi
Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi
Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi

Ekonomi, Londra, Yaşam, Dünya, Moda, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bocan'a Global RLI Awards'tan uluslararası takdir: Sürdürülebilir lüks moda vizyonu ödüllendirildi - Son Dakika

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